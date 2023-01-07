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https://sputnikarabic.ae/20230107/السفارة-الكويتية-في-القاهرة-نتابع-التحقيقات-بشأن-مشاجرة-بين-بعض-طلابنا-في-الإسكندرية--1072025768.html
السفارة الكويتية في القاهرة: نتابع التحقيقات بشأن مشاجرة بين بعض طلابنا في الإسكندرية
السفارة الكويتية في القاهرة: نتابع التحقيقات بشأن مشاجرة بين بعض طلابنا في الإسكندرية
أعلنت الكويت أنها تتابع مجريات التحقيق لدى الجهات المصرية المختصة بشأن مشاجرة بين مجموعة من الطلبة الكويتيين في أحد المجمعات التجارية في محافظة الإسكندرية. 07.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-07T16:53+0000
2023-01-07T16:53+0000
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جاء هذا في بيان صادر، اليوم السبت، عن السفارة الكويتية في القاهرة، بحسب صحيفة "القبس".وقالت سفارة الكويت إنها تتابع مع الملحق الثقافي الكويتي في الإسكندرية حاليا التحقيقات.وأضاف البيان أنه "فيما يتعلق بشريط الفيديو الذي جرى تداوله بوسائل التواصل الاجتماعي فإن ما حدث هو مشاجرة بين مجموعة من الطلبة الكويتيين الدارسين بالإسكندرية في أحد المجمعات التجارية".وأوضح البيان أن المشاجرة أسفرت عن وقوع "بعض الإصابات الطفيفة وقد تدخل أفراد أمن المجمع لفضها".وعبّرت السفارة عن أسفها واستيائها "لمثل هذه التصرفات التي بدرت من بعض أبنائها الطلبة.ودعت إلى الالتزام بالأنظمة والقوانين المعمول بها في جمهورية مصر العربية.
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أخبار الكويت اليوم, أخبار مصر الآن
أخبار الكويت اليوم, أخبار مصر الآن

السفارة الكويتية في القاهرة: نتابع التحقيقات بشأن مشاجرة بين بعض طلابنا في الإسكندرية

16:53 GMT 07.01.2023
© flickr.com / Sebastià Giraltالإسكندرية، مصر
الإسكندرية، مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2023
© flickr.com / Sebastià Giralt
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أعلنت الكويت أنها تتابع مجريات التحقيق لدى الجهات المصرية المختصة بشأن مشاجرة بين مجموعة من الطلبة الكويتيين في أحد المجمعات التجارية في محافظة الإسكندرية.
جاء هذا في بيان صادر، اليوم السبت، عن السفارة الكويتية في القاهرة، بحسب صحيفة "القبس".
مدينة الكويت، الكويت - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2023
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وقالت سفارة الكويت إنها تتابع مع الملحق الثقافي الكويتي في الإسكندرية حاليا التحقيقات.
وأضاف البيان أنه "فيما يتعلق بشريط الفيديو الذي جرى تداوله بوسائل التواصل الاجتماعي فإن ما حدث هو مشاجرة بين مجموعة من الطلبة الكويتيين الدارسين بالإسكندرية في أحد المجمعات التجارية".
وأوضح البيان أن المشاجرة أسفرت عن وقوع "بعض الإصابات الطفيفة وقد تدخل أفراد أمن المجمع لفضها".
وعبّرت السفارة عن أسفها واستيائها "لمثل هذه التصرفات التي بدرت من بعض أبنائها الطلبة.
ودعت إلى الالتزام بالأنظمة والقوانين المعمول بها في جمهورية مصر العربية.
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