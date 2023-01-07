https://sputnikarabic.ae/20230107/السوداني-يوجه-بإجراء-تحليل-شامل-لما-حصل-في-حفل-افتتاح-خليجي-25-1072017067.html

السوداني يوجه بإجراء تحليل شامل لما حصل في حفل افتتاح خليجي 25

السوداني يوجه بإجراء تحليل شامل لما حصل في حفل افتتاح خليجي 25

وجه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم السبت، "بإجراء تحليل شامل لما حصل في حفل افتتاح خليجي 25 في مدينة البصرة". 07.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-07T12:42+0000

2023-01-07T12:42+0000

2023-01-07T12:42+0000

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وأعلن وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري، إعادة النظر في الأمور التنظيمية لخليجي 25 بالبصرة، مشيرا إلى أن "السوداني وجه بإجراء تحليل شامل لما حصل في حفل الافتتاح".وتعهد الشمري "بعدم تكرار ما حدث يوم أمس في الأمور التنظيمية لخليجي 25"، لافتا إلى أن "هناك أموراً فنية وتنظيمية سيتم تحليلها"، حسب وكالة الأنباء العراقية- واع.وأعرب الاتحاد العراقي لكرة القدم، في وقت سابق اليوم، عن أسفه لما حدث من أمور تنظيمية خلال حفل افتتاح بطولة كأس الخليج "خليجي 25"، أمس ‏الجمعة، في مدينة البصرة.‏وشدد رئيس الاتحاد، عدنان درجال، أن "ما حدث من أمور تنظيمية لن يؤثر على متانةِ العلاقة بين العراق والكويت، وبالأخص على المستوى الرياضي"، وفقا لبيان صادر عنه، اليوم السبت.وتقدم رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، في البيان باعتذار للوفدِ الكويتي، "لما واجهه من صعوباتٍ في دخول ملعبِ جذع النخلة، وما نتجَ عنه من مغادرةِ ممثل أمير دولة الكويت رئيس اللجنة الأولمبيّة الشيخ فهد الناصر، وكذلك رئيس الاتحاد الكويتي وأعضاء مجلس الإدارة".وأعرب الاتحاد الكويتي لكرة القدم عن استيائه الشديد من سوء التنظيم في مراسم حفل افتتاح بطولة كأس خليجي 25، المقامة حاليا في مدينة البصرة العراقية.وحسب بيان الاتحاد الكويتي، فإن تدافع جماهيري وازدحام شديد تسبب في تعذر دخول ممثل أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية الشيخ فهد ناصر صباح الأحمد ملعب جذع النخلة لحضور مراسم الافتتاح، حفاظاً على سلامته وسلامة الوفد المرافق له.وأضاف البيان أنه نظرا لما حدث وتضامنا مع ممثل أمير البلاد، فقد انسحب بدوره، رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم والوفد المرافق له، من مراسم الافتتاح، وأبلغ نظيره العراقي والمسؤولين على التنظيم باحتجاج الاتحاد على تلك الأمور التنظيمية.لكن البيان أوضح أنه حفاظا على مكانة وأهمية البطولة، ودعماً للإخوة الأشقاء، فإن منتخب الكويت لكرة القدم، سيستمر في المشاركة في فعاليات البطولة، مع تأكيدات الجانب العراقي بتوافر كافة وسائل الأمن والسلامة التي تتطلبها استمرار المشاركة.

https://sputnikarabic.ae/20230107/الكويت-تعرب-عن-استيائها-الشديد-من-سوء-التنظيم-في-حفل-افتتاح-خليجي-25-1072006317.html

https://sputnikarabic.ae/20230107/الاتحاد-العراقي-لكرة-القدم-ما-حدث-في-افتتاح-خليجي-25-لن-يؤثر-على-متانة-العلاقات-مع-الكويت-1072013998.html

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