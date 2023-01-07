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https://sputnikarabic.ae/20230107/السوداني-يوجه-بإجراء-تحليل-شامل-لما-حصل-في-حفل-افتتاح-خليجي-25-1072017067.html
السوداني يوجه بإجراء تحليل شامل لما حصل في حفل افتتاح خليجي 25
السوداني يوجه بإجراء تحليل شامل لما حصل في حفل افتتاح خليجي 25
وجه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم السبت، "بإجراء تحليل شامل لما حصل في حفل افتتاح خليجي 25 في مدينة البصرة". 07.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-07T12:42+0000
2023-01-07T12:42+0000
العراق
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وأعلن وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري، إعادة النظر في الأمور التنظيمية لخليجي 25 بالبصرة، مشيرا إلى أن "السوداني وجه بإجراء تحليل شامل لما حصل في حفل الافتتاح".وتعهد الشمري "بعدم تكرار ما حدث يوم أمس في الأمور التنظيمية لخليجي 25"، لافتا إلى أن "هناك أموراً فنية وتنظيمية سيتم تحليلها"، حسب وكالة الأنباء العراقية- واع.وأعرب الاتحاد العراقي لكرة القدم، في وقت سابق اليوم، عن أسفه لما حدث من أمور تنظيمية خلال حفل افتتاح بطولة كأس الخليج "خليجي 25"، أمس ‏الجمعة، في مدينة البصرة.‏وشدد رئيس الاتحاد، عدنان درجال، أن "ما حدث من أمور تنظيمية لن يؤثر على متانةِ العلاقة بين العراق والكويت، وبالأخص على المستوى الرياضي"، وفقا لبيان صادر عنه، اليوم السبت.وتقدم رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، في البيان باعتذار للوفدِ الكويتي، "لما واجهه من صعوباتٍ في دخول ملعبِ جذع النخلة، وما نتجَ عنه من مغادرةِ ممثل أمير دولة الكويت رئيس اللجنة الأولمبيّة الشيخ فهد الناصر، وكذلك رئيس الاتحاد الكويتي وأعضاء مجلس الإدارة".وأعرب الاتحاد الكويتي لكرة القدم عن استيائه الشديد من سوء التنظيم في مراسم حفل افتتاح بطولة كأس خليجي 25، المقامة حاليا في مدينة البصرة العراقية.وحسب بيان الاتحاد الكويتي، فإن تدافع جماهيري وازدحام شديد تسبب في تعذر دخول ممثل أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية الشيخ فهد ناصر صباح الأحمد ملعب جذع النخلة لحضور مراسم الافتتاح، حفاظاً على سلامته وسلامة الوفد المرافق له.وأضاف البيان أنه نظرا لما حدث وتضامنا مع ممثل أمير البلاد، فقد انسحب بدوره، رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم والوفد المرافق له، من مراسم الافتتاح، وأبلغ نظيره العراقي والمسؤولين على التنظيم باحتجاج الاتحاد على تلك الأمور التنظيمية.لكن البيان أوضح أنه حفاظا على مكانة وأهمية البطولة، ودعماً للإخوة الأشقاء، فإن منتخب الكويت لكرة القدم، سيستمر في المشاركة في فعاليات البطولة، مع تأكيدات الجانب العراقي بتوافر كافة وسائل الأمن والسلامة التي تتطلبها استمرار المشاركة.
https://sputnikarabic.ae/20230107/الكويت-تعرب-عن-استيائها-الشديد-من-سوء-التنظيم-في-حفل-افتتاح-خليجي-25-1072006317.html
https://sputnikarabic.ae/20230107/الاتحاد-العراقي-لكرة-القدم-ما-حدث-في-افتتاح-خليجي-25-لن-يؤثر-على-متانة-العلاقات-مع-الكويت-1072013998.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي
العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي

السوداني يوجه بإجراء تحليل شامل لما حصل في حفل افتتاح خليجي 25

12:42 GMT 07.01.2023
© AP Photo / photo from the Iraqi parliamentرئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني
رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2023
© AP Photo / photo from the Iraqi parliament
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وجه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم السبت، "بإجراء تحليل شامل لما حصل في حفل افتتاح خليجي 25 في مدينة البصرة".
وأعلن وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري، إعادة النظر في الأمور التنظيمية لخليجي 25 بالبصرة، مشيرا إلى أن "السوداني وجه بإجراء تحليل شامل لما حصل في حفل الافتتاح".
وتعهد الشمري "بعدم تكرار ما حدث يوم أمس في الأمور التنظيمية لخليجي 25"، لافتا إلى أن "هناك أموراً فنية وتنظيمية سيتم تحليلها"، حسب وكالة الأنباء العراقية- واع.
مدينة الكويت، الكويت - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2023
الكويت تعرب عن استيائها الشديد من سوء التنظيم في حفل افتتاح "خليجي 25"
08:07 GMT
وأعرب الاتحاد العراقي لكرة القدم، في وقت سابق اليوم، عن أسفه لما حدث من أمور تنظيمية خلال حفل افتتاح بطولة كأس الخليج "خليجي 25"، أمس ‏الجمعة، في مدينة البصرة.‏
وشدد رئيس الاتحاد، عدنان درجال، أن "ما حدث من أمور تنظيمية لن يؤثر على متانةِ العلاقة بين العراق والكويت، وبالأخص على المستوى الرياضي"، وفقا لبيان صادر عنه، اليوم السبت.
وتقدم رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، في البيان باعتذار للوفدِ الكويتي، "لما واجهه من صعوباتٍ في دخول ملعبِ جذع النخلة، وما نتجَ عنه من مغادرةِ ممثل أمير دولة الكويت رئيس اللجنة الأولمبيّة الشيخ فهد الناصر، وكذلك رئيس الاتحاد الكويتي وأعضاء مجلس الإدارة".
تميمة شعار بطولة كأس الخليج خليجي 25 المقامة في مدينة البصرة العراقية - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2023
مجتمع
الاتحاد العراقي لكرة القدم: ما حدث في افتتاح "خليجي 25" لن يؤثر على متانة العلاقات مع الكويت
11:21 GMT
وأعرب الاتحاد الكويتي لكرة القدم عن استيائه الشديد من سوء التنظيم في مراسم حفل افتتاح بطولة كأس خليجي 25، المقامة حاليا في مدينة البصرة العراقية.
وحسب بيان الاتحاد الكويتي، فإن تدافع جماهيري وازدحام شديد تسبب في تعذر دخول ممثل أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية الشيخ فهد ناصر صباح الأحمد ملعب جذع النخلة لحضور مراسم الافتتاح، حفاظاً على سلامته وسلامة الوفد المرافق له.
وأضاف البيان أنه نظرا لما حدث وتضامنا مع ممثل أمير البلاد، فقد انسحب بدوره، رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم والوفد المرافق له، من مراسم الافتتاح، وأبلغ نظيره العراقي والمسؤولين على التنظيم باحتجاج الاتحاد على تلك الأمور التنظيمية.
لكن البيان أوضح أنه حفاظا على مكانة وأهمية البطولة، ودعماً للإخوة الأشقاء، فإن منتخب الكويت لكرة القدم، سيستمر في المشاركة في فعاليات البطولة، مع تأكيدات الجانب العراقي بتوافر كافة وسائل الأمن والسلامة التي تتطلبها استمرار المشاركة.
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