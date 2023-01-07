https://sputnikarabic.ae/20230107/في-افتتاح-المجموعة-الثانية-البحرين-تفوز-على-الإمارات-في-بطولة-خليجي-25-1072029516.html
في افتتاح المجموعة الثانية... البحرين تفوز على الإمارات في بطولة "خليجي 25"
في افتتاح المجموعة الثانية... البحرين تفوز على الإمارات في بطولة "خليجي 25"
تغلب المنتخب البحريني على نظيره الإماراتي بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي أقيمت بينهما، اليوم السبت، في بطولة "خليجي 25" والمقامة في مدينة البصرة... 07.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-07T19:02+0000
2023-01-07T19:02+0000
2023-01-07T19:02+0000
مجتمع
البحرين
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
العراق
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وقد استهل المنتخب البحريني الدفاع عن لقبه الذي أحرزه في البطولة الماضية "خليجي 24"، حيث نجح في تحقيق الفوز على المنتخب الإماراتي والحصول على أول 3 نقاط في البطولة وذلك خلال الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية من البطولة "خليجي 25".يشار إلى أن المنتخب البحريني كان قد نجح في حصد لقب "خليجي 24" التي أقيمت في العام 2019، حينما تغلب على نظيره المنتخب السعودي بهدف نظيف في المباراة النهائية التي أقيمت بينهما.سجل كميل حسان الأسود هدف فريق البحرين الأول في الدقيقة 60 من عمر المباراة، وأضاف زميله جاسم الشيخ هدف فريقه الثاني في الدقيقة 77، في وقت تمكن سيبستيان تاجليابو، من إحراز الهدف الوحيد لمنتخب الإمارات في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة.يذكر أن مباراة افتتاح بطولة "خليجي 25" جمعت بين منتخبي العراق وعمان، وانتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.وتقام بطولة "خليجي 25" في الفترة من 6 الى 19 يناير/ كانون الثاني الجاري.
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البحرين, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, العراق
البحرين, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, العراق
في افتتاح المجموعة الثانية... البحرين تفوز على الإمارات في بطولة "خليجي 25"
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تغلب المنتخب البحريني على نظيره الإماراتي بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي أقيمت بينهما، اليوم السبت، في بطولة "خليجي 25" والمقامة في مدينة البصرة العراقية.
وقد استهل المنتخب البحريني الدفاع عن لقبه الذي أحرزه في البطولة الماضية "خليجي 24"، حيث نجح في تحقيق الفوز على المنتخب الإماراتي والحصول على أول 3 نقاط في البطولة وذلك خلال الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية من البطولة "خليجي 25".
يشار إلى أن المنتخب البحريني كان قد نجح في حصد لقب "خليجي 24" التي أقيمت في العام 2019، حينما تغلب على نظيره المنتخب السعودي بهدف نظيف في المباراة النهائية التي أقيمت بينهما.
سجل كميل حسان الأسود هدف فريق البحرين الأول في الدقيقة 60 من عمر المباراة، وأضاف زميله جاسم الشيخ هدف فريقه الثاني في الدقيقة 77، في وقت تمكن سيبستيان تاجليابو، من إحراز الهدف الوحيد لمنتخب الإمارات في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة.
يذكر أن مباراة افتتاح
بطولة "خليجي 25" جمعت بين منتخبي العراق وعمان، وانتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.
وتقام بطولة "خليجي 25" في الفترة من 6 الى 19 يناير/ كانون الثاني الجاري.