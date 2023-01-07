https://sputnikarabic.ae/20230107/مجلس-النواب-الأمريكي-ينتخب-الجمهوري-كيفن-مكارثي-رئيسا-له-وبايدن-يهنئه-1072004972.html
مجلس النواب الأمريكي ينتخب الجمهوري كيفن مكارثي رئيسا له وبايدن يهنئه
مجلس النواب الأمريكي ينتخب الجمهوري كيفن مكارثي رئيسا له وبايدن يهنئه
انتخب مجلس النواب الأمريكي بالأغلبية النائب عن الحزب الجمهوري كيفن مكارثي رئيسا له، خلال جولة التصويت الخامسة عشرة، بعد 14 جولة انتخاب انعقدت على مدار 4 أيام... 07.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-07T06:38+0000
2023-01-07T06:38+0000
2023-01-07T06:38+0000
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وحسب صحيفة "نيوريوك تايمز"، صوت 216 نائبا لصالح مكارثي، بعدما غيّر خمسة نواب جمهوريين موقفهم وقرروا دعمه، فانخفض بذلك نصاب الأصوات اللازمة لانتخابه رئيسا للمجلس من 218 إلى 216 من أصل 435 نائبا هم أعضاء مجلس النواب الأمريكي.وهنأ الرئيس الأمريكي جو بايدن، مكارثي، على انتخابه رئيسًا لمجلس النواب.وقال في بيان نشره البيت الأبيض: "جيل [قرينته] وأنا نهنئ كيفن مكارثي على انتخابه رئيسًا لمجلس النواب... كما قلت بعد انتخابات التجديد النصفي، أنا مستعد للعمل مع الجمهوريين كلما أمكنني ذلك".وتابع "لقد أوضح الناخبون أنهم يتوقعون من الجمهوريين أن يكونوا مستعدين للعمل معي، أما الآن وقد حُسمت مسألة رئاسة مجلس النواب فقد حان الوقت لبدء تلك العملية".وعلى مدار 4 أيام أخفق النائب الجمهوري في الفوز برئاسة المجلس رغم الأغلبية الضئيلة لحزبه في مجلس النواب، ما عكس حجم الانقسام في المعسكر الذي يستعد لخوض السباق الرئاسي في 2024 دون مرشح واضح مجمع عليه.وتعد هي المرة الأولى خلال عقد من الزمن التي يتطلب التصويت على اختيار رئيس للمجلس، اقتراعات عدة.ومنصب رئيس مجلس النواب جوهري لعمل الغرفة التشريعية إذ لا يمكن للكونغرس أن يحدد قواعد أو ينظر تشريعات بدون رئيسه، ولا أن يحلف الأعضاء الجدد اليمين الدستورية.
https://sputnikarabic.ae/20230105/بعد-إخفاقه-التاريخي-الجمهوري-مكارثي-يقدم-تنازلات-للفوز-برئاسة-النواب-الأمريكي-1071968354.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, الكونغرس الأمريكي, العالم, أخبار العالم الآن
الولايات المتحدة الأمريكية, الكونغرس الأمريكي, العالم, أخبار العالم الآن
مجلس النواب الأمريكي ينتخب الجمهوري كيفن مكارثي رئيسا له وبايدن يهنئه
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انتخب مجلس النواب الأمريكي بالأغلبية النائب عن الحزب الجمهوري كيفن مكارثي رئيسا له، خلال جولة التصويت الخامسة عشرة، بعد 14 جولة انتخاب انعقدت على مدار 4 أيام أخفق خلالها المجلس في انتخاب رئيس له.
وحسب صحيفة
"نيوريوك تايمز"، صوت 216 نائبا لصالح مكارثي، بعدما غيّر خمسة نواب جمهوريين موقفهم وقرروا دعمه، فانخفض بذلك نصاب الأصوات اللازمة لانتخابه رئيسا للمجلس من 218 إلى 216 من أصل 435 نائبا هم أعضاء مجلس النواب الأمريكي.
وهنأ الرئيس الأمريكي جو بايدن، مكارثي، على انتخابه رئيسًا لمجلس النواب.
وقال
في بيان نشره البيت الأبيض: "جيل [قرينته] وأنا نهنئ كيفن مكارثي على انتخابه رئيسًا لمجلس النواب... كما قلت بعد انتخابات التجديد النصفي، أنا مستعد للعمل مع الجمهوريين كلما أمكنني ذلك".
وتابع "لقد أوضح الناخبون أنهم يتوقعون من الجمهوريين أن يكونوا مستعدين للعمل معي، أما الآن وقد حُسمت مسألة رئاسة مجلس النواب فقد حان الوقت لبدء تلك العملية".
وعلى مدار 4 أيام أخفق النائب الجمهوري في الفوز برئاسة المجلس رغم الأغلبية الضئيلة لحزبه في مجلس النواب، ما عكس حجم الانقسام في المعسكر الذي يستعد لخوض السباق الرئاسي في 2024 دون مرشح واضح مجمع عليه.
وتعد هي المرة الأولى خلال عقد من الزمن التي يتطلب التصويت على اختيار رئيس للمجلس، اقتراعات عدة.
ومنصب رئيس مجلس النواب جوهري لعمل الغرفة التشريعية إذ لا يمكن للكونغرس أن يحدد قواعد أو ينظر تشريعات بدون رئيسه، ولا أن يحلف الأعضاء الجدد اليمين الدستورية.