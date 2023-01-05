https://sputnikarabic.ae/20230105/بعد-إخفاقه-التاريخي-الجمهوري-مكارثي-يقدم-تنازلات-للفوز-برئاسة-النواب-الأمريكي-1071968354.html
بعد إخفاقه التاريخي... الجمهوري مكارثي يقدم تنازلات للفوز برئاسة "النواب الأمريكي"
بعد إخفاقه التاريخي... الجمهوري مكارثي يقدم تنازلات للفوز برئاسة "النواب الأمريكي"
عرض عضو الكونغرس الأمريكي كيفن مكارثي على زملائه الجمهوريين المعارضين لرئاسته مجلس النواب، اتفاقا مع تنازلات سياسية مقابل دعمهم له في الاقتراع القادم على قيادة... 05.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-05T16:46+0000
2023-01-05T16:46+0000
2023-01-05T16:46+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
مجلس النواب الأمريكي
الكونغرس الأمريكي
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اجتمع مجلس النواب، يوم الثلاثاء، في جلسته الأولى من الدورة 118 للكونغرس الأمريكي، حيث يختار المشرعون عادة رئيس المجلس، ومع ذلك، فإن معارضة ماكارثي من قبل ما يقرب من 20 جمهوريا أعاقت قدرة حزب الأغلبية على انتخاب زعيم في آخر ستة اقتراعات.تمتع الجمهوريون بأغلبية 222 مقعدا، ويحتاجون 218 صوتا لانتخاب رئيس. مساء الأربعاء، بعد ثلاث عمليات اقتراع فاشلة، انقسم المشرعون إلى اجتماعات حزبية لمناقشة الوضع، وهي المرة الأولى منذ قرن يفشل مجلس النواب في اختيار رئيس في الاقتراع الأول.وذكرت شبكة "إن بي سي نيوز" اليوم الخميس، أن مكارثي عرض على الجمهوريين المعارضين عددا من التنازلات السياسية مقابل دعمهم، بما في ذلك وعد من الصناديق المالية التابعة لحملته الانتخابية بعدم دعم المرشحين في الانتخابات التمهيدية الجمهورية ذات المقاعد المفتوحة في بعض المناطق.وأضاف التقرير أن مكارثي عرض أيضا تغييرات على قواعد مجلس النواب من شأنها أن تسمح لعضو واحد بفرض التصويت على عزل رئيس مجلس النواب. بالإضافة إلى ذلك، وافق مكارثي على وضع أعضاء من كتلة الحرية في اللجان الرئيسية، بما في ذلك لجنة القواعد.وذكرت الشبكة أنه على الرغم من أن التنازلات قد تؤثر على أصوات بعض المعارضين الجمهوريين العشرين، إلا أنه من غير الواضح في الوقت الحالي ما إذا كانت ستؤمن له 218 صوتا الضرورية للفوز برئاسة المجلس.في وقت لاحق من يوم الخميس، من المتوقع أن يواصل مجلس النواب عملية انتخاب المتحدث، ولن يكون المجلس النواب قادرا على مواصلة العمل التشريعي حتى اختيار رئيس وإلقاء الأعضاء للقسم.
https://sputnikarabic.ae/20230104/للمرة-السادسة-النواب-الأمريكي-يرفع-جلساته-بعد-فشل-الاقتراع-لانتخاب-رئيس-للمجلس-1071942612.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, مجلس النواب الأمريكي, الكونغرس الأمريكي
الولايات المتحدة الأمريكية, مجلس النواب الأمريكي, الكونغرس الأمريكي
بعد إخفاقه التاريخي... الجمهوري مكارثي يقدم تنازلات للفوز برئاسة "النواب الأمريكي"
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عرض عضو الكونغرس الأمريكي كيفن مكارثي على زملائه الجمهوريين المعارضين لرئاسته مجلس النواب، اتفاقا مع تنازلات سياسية مقابل دعمهم له في الاقتراع القادم على قيادة الغرفة التشريعية.
اجتمع مجلس النواب، يوم الثلاثاء، في جلسته الأولى من الدورة 118 للكونغرس الأمريكي، حيث يختار المشرعون عادة رئيس المجلس، ومع ذلك، فإن معارضة ماكارثي من قبل ما يقرب من 20 جمهوريا أعاقت قدرة حزب الأغلبية على انتخاب زعيم في آخر ستة اقتراعات.
تمتع الجمهوريون بأغلبية 222 مقعدا
، ويحتاجون 218 صوتا لانتخاب رئيس. مساء الأربعاء، بعد ثلاث عمليات اقتراع فاشلة، انقسم المشرعون إلى اجتماعات حزبية لمناقشة الوضع، وهي المرة الأولى منذ قرن يفشل مجلس النواب في اختيار رئيس في الاقتراع الأول.
وذكرت شبكة
"إن بي سي نيوز" اليوم الخميس، أن مكارثي عرض على الجمهوريين المعارضين عددا من التنازلات السياسية مقابل دعمهم، بما في ذلك وعد من الصناديق المالية التابعة لحملته الانتخابية بعدم دعم المرشحين في الانتخابات التمهيدية الجمهورية ذات المقاعد المفتوحة في بعض المناطق.
وأضاف التقرير أن مكارثي
عرض أيضا تغييرات على قواعد مجلس النواب من شأنها أن تسمح لعضو واحد بفرض التصويت على عزل رئيس مجلس النواب. بالإضافة إلى ذلك، وافق مكارثي على وضع أعضاء من كتلة الحرية في اللجان الرئيسية، بما في ذلك لجنة القواعد.
وذكرت الشبكة أنه على الرغم من أن التنازلات قد تؤثر على أصوات بعض المعارضين الجمهوريين العشرين، إلا أنه من غير الواضح في الوقت الحالي ما إذا كانت ستؤمن له 218 صوتا الضرورية للفوز برئاسة المجلس.
في وقت لاحق من يوم الخميس، من المتوقع أن يواصل مجلس النواب عملية انتخاب المتحدث، ولن يكون المجلس النواب قادرا على مواصلة العمل التشريعي حتى اختيار رئيس وإلقاء الأعضاء للقسم.