https://sputnikarabic.ae/20230107/مطار-بغداد-يعلن-استئناف-حركة-الطيران-بعد-ظروف-جوية-سيئة-1072011187.html
مطار بغداد يعلن استئناف حركة الطيران بعد ظروف جوية سيئة
مطار بغداد يعلن استئناف حركة الطيران بعد ظروف جوية سيئة
استأنف مطار بغداد الدولي حركة الملاحة الجوية، اليوم السبت، والتي توقفت لساعات بسبب الظروف الجوية السيئة. 07.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-07T10:26+0000
2023-01-07T10:26+0000
2023-01-07T10:26+0000
العراق
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وقال في بيان رسمي صادر عنه: "توضح إدارة المطار لجميع المسافرين وشركات الطيران العاملة في المطار عن معاودة حركة الملاحة الجوية في المطار إلى طبيعتها وانسيابية جدول الرحلات الجوية"، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع).وتابع لافتا إلى أن "مدى الرؤية وصلت الى 800 متر بعد توقفها صباح هذا اليوم بسبب سوء الأحوال الجوية التي أثرت على الحركة الجوية في المطار".وكانت هيئة الأحوال الجوية العراقية أعلنت، اليوم السبت، أن العراق على موعد مع موجة مطرية جديدة، فيما توقعت هطول أمطار وعواصف رعدية الأسبوع المقبل.
https://sputnikarabic.ae/20230107/توقف-حركة-الطيران-بمطار-بغداد-الدولي-1072006756.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي
العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي
مطار بغداد يعلن استئناف حركة الطيران بعد ظروف جوية سيئة
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استأنف مطار بغداد الدولي حركة الملاحة الجوية، اليوم السبت، والتي توقفت لساعات بسبب الظروف الجوية السيئة.
وقال في بيان رسمي صادر عنه: "توضح إدارة المطار لجميع المسافرين وشركات الطيران العاملة في المطار عن معاودة حركة الملاحة الجوية في المطار إلى طبيعتها وانسيابية جدول الرحلات الجوية"، وفقا لوكالة
الأنباء العراقية (واع).
وتابع لافتا إلى أن "مدى الرؤية وصلت الى 800 متر بعد توقفها صباح هذا اليوم بسبب سوء الأحوال الجوية التي أثرت على الحركة الجوية في المطار".
وكانت هيئة الأحوال الجوية العراقية أعلنت، اليوم السبت، أن العراق
على موعد مع موجة مطرية جديدة، فيما توقعت هطول أمطار وعواصف رعدية الأسبوع المقبل.