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https://sputnikarabic.ae/20230107/وزير-الدفاع-المولدوفي-السابق-يدعو-بلاده-لتعزيز-العلاقات-مع-الناتو-1072017682.html
وزير الدفاع المولدوفي السابق يدعو بلاده لتعزيز العلاقات مع الناتو
وزير الدفاع المولدوفي السابق يدعو بلاده لتعزيز العلاقات مع الناتو
يرى وزير الدفاع المولدوفي السابق فيتالي مارينوتس، أنه على الجمهورية الدخول في تحالف مع الدول الأخرى وتقوية العلاقات مع الناتو من أجل ضمان أمنها. 07.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-07T13:02+0000
2023-01-07T13:02+0000
العالم
مولدوفا
الناتو
التعاون الدولي
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وقال مارينوتس في تصريحات صحفية، اليوم السبت: "في عام 2023، من أجل ضمان أمن المواطنين والأقاليم، سيتعين على مولدوفا الابتعاد قدر الإمكان عن مفهوم الحياد والدخول في تحالفات مع الدول الأخرى التي يمكن أن تساعدنا في ضمان الأمن القومي، وخاصة العسكري. هنا أرى تعميق العلاقات مع الاتحاد الأوروبي في جميع المجالات، وفي مجال الأمن العسكري - مع الناتو".ووفقا له، هناك خطر زعزعة الاستقرار الاجتماعي في مولدوفا، وخاصة عشية الانتخابات المحلية هذا الخريف. سيتم تسهيل ذلك من خلال الأزمات الاقتصادية وأزمة الطاقة التي واجهتها الجمهورية بالفعل في العام الماضي.وفقًا لدستور مولدوفا، تتمتع الجمهورية بوضع محايد، ولكن منذ عام 1994 تتعاون البلاد مع الناتو في إطار خطة شراكة فردية.
https://sputnikarabic.ae/20221224/الخارجية-الروسية-خطط-حلف-الناتو-بضخ-الأسلحة-الى-مولدوفا-تهدد-بكارثة-1071538070.html
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العالم, مولدوفا, الناتو, التعاون الدولي
العالم, مولدوفا, الناتو, التعاون الدولي

وزير الدفاع المولدوفي السابق يدعو بلاده لتعزيز العلاقات مع الناتو

13:02 GMT 07.01.2023
© Sputnik . Miroslav Rotar / الانتقال إلى بنك الصورمولدوفا
مولدوفا - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2023
© Sputnik . Miroslav Rotar
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يرى وزير الدفاع المولدوفي السابق فيتالي مارينوتس، أنه على الجمهورية الدخول في تحالف مع الدول الأخرى وتقوية العلاقات مع الناتو من أجل ضمان أمنها.
وقال مارينوتس في تصريحات صحفية، اليوم السبت: "في عام 2023، من أجل ضمان أمن المواطنين والأقاليم، سيتعين على مولدوفا الابتعاد قدر الإمكان عن مفهوم الحياد والدخول في تحالفات مع الدول الأخرى التي يمكن أن تساعدنا في ضمان الأمن القومي، وخاصة العسكري. هنا أرى تعميق العلاقات مع الاتحاد الأوروبي في جميع المجالات، وفي مجال الأمن العسكري - مع الناتو".
ووفقا له، هناك خطر زعزعة الاستقرار الاجتماعي في مولدوفا، وخاصة عشية الانتخابات المحلية هذا الخريف. سيتم تسهيل ذلك من خلال الأزمات الاقتصادية وأزمة الطاقة التي واجهتها الجمهورية بالفعل في العام الماضي.
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وفقًا لدستور مولدوفا، تتمتع الجمهورية بوضع محايد، ولكن منذ عام 1994 تتعاون البلاد مع الناتو في إطار خطة شراكة فردية.
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