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https://sputnikarabic.ae/20230108/الهلال-السعودي-يبدأ-مفاوضات-مع-زين-الدين-زيدان-1072050703.html
الهلال السعودي يبدأ مفاوضات مع زين الدين زيدان
الهلال السعودي يبدأ مفاوضات مع زين الدين زيدان
بدأ نادي الهلال السعودي مفاوضات لضم زين الدين زيدان، المدير الفني السابق لريال مدريد الإسباني، حسبما ذكر موقع "ملاعب". 08.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-08T14:32+0000
2023-01-08T14:32+0000
مجتمع
رياضة
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وأضاف الموقع أن زيدان كان قد فقد فرصة تدريب منتخب فرنسا، حيث أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم تجديد التعاقد مع المدير الفني الحالي ديديه ديشامب.يذكر أن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم كان قد أعلن، أمس السبت، تجديد عقد مدرب منتخب "الديوك" ديدييه ديشان حتى عام 2026.وأوضح الاتحاد في بيان أن كلا من جاي ستيفان، مساعد ديدييه ديشان، وفرانك رافيوت مدرب حراس المرمى وسيريل موين المعد البدني، مهمتهم ضمن الإطار الفني للمدرب ديشان.وجاء تجديد الثقه في ديشان بعد أن احتل الديوك المركز الثاني في مونديال قطر 2022 ، خلف المنتخب الأرجنتيني.وكان زيدان مرشحا لخلافة ديشان على رأس العارضة الفنية للديوك، إلا أن المشوار الجيد لرفقاء مبابي في مونديال قطر، جعل الاتحاد الفرنسي يمدد عقد ديشان إلى غاية 2026.
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رياضة
رياضة

الهلال السعودي يبدأ مفاوضات مع زين الدين زيدان

14:32 GMT 08.01.2023
© AFP 2022 / CLEMENT MAHOUDEAU النجم الفرنسي زين الدين زيدان
 النجم الفرنسي زين الدين زيدان - سبوتنيك عربي, 1920, 08.01.2023
© AFP 2022 / CLEMENT MAHOUDEAU
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بدأ نادي الهلال السعودي مفاوضات لضم زين الدين زيدان، المدير الفني السابق لريال مدريد الإسباني، حسبما ذكر موقع "ملاعب".
وأضاف الموقع أن زيدان كان قد فقد فرصة تدريب منتخب فرنسا، حيث أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم تجديد التعاقد مع المدير الفني الحالي ديديه ديشامب.
يذكر أن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم كان قد أعلن، أمس السبت، تجديد عقد مدرب منتخب "الديوك" ديدييه ديشان حتى عام 2026.
وأوضح الاتحاد في بيان أن كلا من جاي ستيفان، مساعد ديدييه ديشان، وفرانك رافيوت مدرب حراس المرمى وسيريل موين المعد البدني، مهمتهم ضمن الإطار الفني للمدرب ديشان.
وجاء تجديد الثقه في ديشان بعد أن احتل الديوك المركز الثاني في مونديال قطر 2022 ، خلف المنتخب الأرجنتيني.
وكان زيدان مرشحا لخلافة ديشان على رأس العارضة الفنية للديوك، إلا أن المشوار الجيد لرفقاء مبابي في مونديال قطر، جعل الاتحاد الفرنسي يمدد عقد ديشان إلى غاية 2026.
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