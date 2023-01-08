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https://sputnikarabic.ae/20230108/جورج-وسوف-يوجه-طلبا-إلى-أبناء-قريته-قبل-دفن-ابنه-1072053232.html
جورج وسوف يوجه طلبا إلى أبناء قريته قبل دفن ابنه
جورج وسوف يوجه طلبا إلى أبناء قريته قبل دفن ابنه
وجّه الفنان السوري جورج وسوف، طلبا خاصا إلى أهالي قريته كفرون في سوريا، قبل ساعات من دفن ابنه وديع الذي توفي في عملية جراحية يوم الجمعة الماضية. 08.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-08T18:07+0000
2023-01-08T18:08+0000
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ونشر جورج وسوف، مقطع فيديو عبر حسابه على "فيسبوك"، (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة)، صوره أثناء توجهه بالسيارة نحو قريته، طالب فيه سكانها بعدم إطلاق النار في الهواء خلال الدفن.وأكد سلطان العرب، في الفيديو، أنه "لو أصيب أي أحد بأذى بسبب إطلاق النار بالهواء فذلك سيتسبب له بجرح كبير".وفارق الشاب وديع وسوف نجل الفنان السوري جورج وسوف، مساء الجمعة 6 كانون الثاني/يناير، الحياة في مستشفى مار يوسف في العاصمة اللبنانية بيروت، بعد دخوله في غيبوبة إثر تعرّضه لنزيف حاد بعد أسبوع على إجرائه عملية تكميم معدة.
https://sputnikarabic.ae/20230107/ظهور-جورج-وسوف-في-عزاء-نجله-وديع-فيديو-1072019299.html
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أخبار سوريا اليوم, منوعات
أخبار سوريا اليوم, منوعات

جورج وسوف يوجه طلبا إلى أبناء قريته قبل دفن ابنه

18:07 GMT 08.01.2023 (تم التحديث: 18:08 GMT 08.01.2023)
© Sputnik . ABDELKADERALBAYعلى أنغام "يوم الوداع وأصعب فراق" لبنان يودّع وديع جورج وسوف
على أنغام يوم الوداع وأصعب فراق لبنان يودّع وديع جورج وسوف - سبوتنيك عربي, 1920, 08.01.2023
© Sputnik . ABDELKADERALBAY
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وجّه الفنان السوري جورج وسوف، طلبا خاصا إلى أهالي قريته كفرون في سوريا، قبل ساعات من دفن ابنه وديع الذي توفي في عملية جراحية يوم الجمعة الماضية.
ونشر جورج وسوف، مقطع فيديو عبر حسابه على "فيسبوك"، (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة)، صوره أثناء توجهه بالسيارة نحو قريته، طالب فيه سكانها بعدم إطلاق النار في الهواء خلال الدفن.
وأكد سلطان العرب، في الفيديو، أنه "لو أصيب أي أحد بأذى بسبب إطلاق النار بالهواء فذلك سيتسبب له بجرح كبير".
الفنان السوري، جورج وسوف - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2023
ظهور جورج وسوف في عزاء نجله وديع... فيديو
أمس, 13:46 GMT
وفارق الشاب وديع وسوف نجل الفنان السوري جورج وسوف، مساء الجمعة 6 كانون الثاني/يناير، الحياة في مستشفى مار يوسف في العاصمة اللبنانية بيروت، بعد دخوله في غيبوبة إثر تعرّضه لنزيف حاد بعد أسبوع على إجرائه عملية تكميم معدة.
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