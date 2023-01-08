على أنغام "يوم الوداع وأصعب فراق" لبنان يودّع وديع جورج وسوف... فيديو وصور
© Sputnik . ABDELKADERALBAYعلى أنغام "يوم الوداع وأصعب فراق" لبنان يودّع وديع جورج وسوف
© Sputnik . ABDELKADERALBAY
وسط أجواء من الحزن والأسى، ودّع لبنان اليوم الأحد، وديع وسوف نجل الفنان السوري جورج وسّوف، بحضور عائلة الفقيد وحشد من الأصدقاء والشخصيات السياسية والفنية.
وعلى أنغام أغنية "يوم الوداع" لوالده جورج وسوف، وصل نعش وديع إلى باحة كنيسة القديس نيقولاوس في بيروت، حيث أقيمت صلاة لراحة نفسه.
وألقى جورج وسوف جونيور كلمة في رحيل شقيقه وديع قال فيها: " لم أكن أتوقع أن يأتي هذا اليوم، رحلت باكرا وكسرت قلبنا وقلب والدك".
عشت حياتك كلّها من أجل والدك، الجميع يعرف كم كان وديع خدوماً ويحبّ الجميع ويساعد الجميع.
وتابع "بالنسبة لي ولوالدي وشقيقي وشقيقتي ووالدتي وزوجتي لم يعد عنالك معنى للحياة، وأنت قديس لنا في السماء ولم تمت بل سافرت".
© Sputnik . ABDELKADERALBAYعلى أنغام "يوم الوداع وأصعب فراق" لبنان يودّع وديع جورج وسوف
على أنغام "يوم الوداع وأصعب فراق" لبنان يودّع وديع جورج وسوف
© Sputnik . ABDELKADERALBAY
وأضاف: "كيف سأعود إلى مزاولة عملي في قطر وكيف سأعود إلى منزلي، إنّها مشيئة ربنا، كم كنت أتمنى بعد شهر عندما أصبح أبا أنّ تحمل ابنتي وتعانقها، لا تخف، اسمك سيظل خالداً معها".
أشكر كل من حبّنا، وصلى وعزانا ووقف إلى جانبنا.. الله يرحمك وديع.
© Sputnik . ABDELKADERALBAYعلى أنغام "يوم الوداع وأصعب فراق" لبنان يودّع وديع جورج وسوف
على أنغام "يوم الوداع وأصعب فراق" لبنان يودّع وديع جورج وسوف
© Sputnik . ABDELKADERALBAY
وبالدموع والزغاريد ونثر الأرز والورود، غادر النعش على أنغام "أصعب فراق"، إلى مثواه الأخير في مسقط رأسه في بلدة الكفرون في سوريا، حيث تقام صلاة البخور لراحة نفسه بعد ظهر اليوم في كنيسة مار الياس.
وفارق الشاب وديع وسوف نجل الفنان السوري جورج وسوف، مساء الجمعة 6 كانون الثاني، الحياة في مستشفى مار يوسف في العاصمة اللبنانية بيروت، بعد دخوله في غيبوبة إثر تعرّضه لنزيف حاد بعد أسبوع على إجرائه عملية تكميم معدة.