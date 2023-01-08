https://sputnikarabic.ae/20230108/على-أنغام-يوم-الوداع-وأصعب-فراق-لبنان-يودّع-وديع-جورج-وسوف-فيديو-وصور-1072046236.html

على أنغام "يوم الوداع وأصعب فراق" لبنان يودّع وديع جورج وسوف... فيديو وصور

على أنغام "يوم الوداع وأصعب فراق" لبنان يودّع وديع جورج وسوف... فيديو وصور

وسط أجواء من الحزن والأسى، ودّع لبنان اليوم الأحد، وديع وسوف نجل الفنان السوري جورج وسّوف، بحضور عائلة الفقيد وحشد من الأصدقاء والشخصيات السياسية والفنية. 08.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-08T12:59+0000

2023-01-08T12:59+0000

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وعلى أنغام أغنية "يوم الوداع" لوالده جورج وسوف، وصل نعش وديع إلى باحة كنيسة القديس نيقولاوس في بيروت، حيث أقيمت صلاة لراحة نفسه.وألقى جورج وسوف جونيور كلمة في رحيل شقيقه وديع قال فيها: " لم أكن أتوقع أن يأتي هذا اليوم، رحلت باكرا وكسرت قلبنا وقلب والدك".وتابع "بالنسبة لي ولوالدي وشقيقي وشقيقتي ووالدتي وزوجتي لم يعد عنالك معنى للحياة، وأنت قديس لنا في السماء ولم تمت بل سافرت".وأضاف: "كيف سأعود إلى مزاولة عملي في قطر وكيف سأعود إلى منزلي، إنّها مشيئة ربنا، كم كنت أتمنى بعد شهر عندما أصبح أبا أنّ تحمل ابنتي وتعانقها، لا تخف، اسمك سيظل خالداً معها".وبالدموع والزغاريد ونثر الأرز والورود، غادر النعش على أنغام "أصعب فراق"، إلى مثواه الأخير في مسقط رأسه في بلدة الكفرون في سوريا، حيث تقام صلاة البخور لراحة نفسه بعد ظهر اليوم في كنيسة مار الياس.وفارق الشاب وديع وسوف نجل الفنان السوري جورج وسوف، مساء الجمعة 6 كانون الثاني، الحياة في مستشفى مار يوسف في العاصمة اللبنانية بيروت، بعد دخوله في غيبوبة إثر تعرّضه لنزيف حاد بعد أسبوع على إجرائه عملية تكميم معدة.

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