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Танк Т-72 и мобилизованные военнослужащие во время подготовки на Чебаркульском полигоне в Челябинской области - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230108/قاديروف-عن-المساعدات-الغربية-لأوكرانيا-15-منها-فقط-يصل-إلى-كييف-والباقي-يتم-نهبه-1072033276.html
قاديروف عن المساعدات الغربية لأوكرانيا: 15% منها فقط يصل إلى كييف والباقي يتم نهبه
قاديروف عن المساعدات الغربية لأوكرانيا: 15% منها فقط يصل إلى كييف والباقي يتم نهبه
أعلن رئيس جمهورية الشيشان، رمضان قاديروف، أن نحو 15% فقط من المساعدات العسكرية الغربية إلى أوكرانيا، ستصل إلى كييف بينما سيتم نهب الباقي. 08.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-08T00:00+0000
2023-01-08T00:00+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
أخبار روسيا اليوم
رمضان قاديروف
العالم
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موسكو - سبوتنيك. وقال قاديروف في رسالة عبر الفيديو على تطبيق "تلغرام": "أرى أنه في الآونة الأخيرة كنا نتحدث عن الدولارات، والمعدات التي تخصصها الدول الأوروبية لأوكرانيا. إنها قوة غير مبررة وليس هناك ما يدعونا للقلق".وأضاف قاديروف أن تلك الأموال المخصصة لأوكرانيا سيصل منها 15% فقط إلى كييف، مشيرا إلى أن أغلب تلك الأموال تندرج تحت خطة عمل لغسيل الأموال، وسيقوم المسؤولون من الغرب وأوكرانيا بنهب تلك الأموال.وأردف بقوله: "الشيء الوحيد الذي يجب علينا أن نقلق بشأنه هو جلوس روسيا على طاولة المفاوضات... إنه الشيء الوحيد الذي يجب أن نخاف منه. يجب ألا نخاف من أي دولارات ومعدات. ليست هناك أي أسلحة تخيفنا، حتى الثلج والشتاء".وأعلنت الولايات المتحدة يوم الجمعة الماضي، تقديم حزمة مساعدات عسكرية جديدة لكييف بقيمة أكثر من 3.75 مليار دولار، وتشمل مركبات مدرعة وصواريخ مضادة للدبابات وأنظمة دفاع جوي.وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، خلال إفادة صحفية، إن المساعدات العسكرية الجديدة لأوكرانيا ستشمل مركبات قتال مشاة من طراز "برادلي"، ومدافع هاوتزر ذاتية الحركة، ومركبات خفيفة مضادة للألغام، وناقلات جنود، وصواريخ دفاع جوي.وأوضحت جان بيير أنه "من المتوقع أن تضم حزمة المساعدات الجديدة تمويلًا عسكريًا أجنبيًا بقيمة 225 مليون دولار من أجل بناء قدرات بعيدة المدى وتحديث الجيش الأوكراني".وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أوروبية أخرى، تقدر بالمليارات، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 شباط/فبراير 2022.
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أخبار أوكرانيا, أخبار روسيا اليوم, رمضان قاديروف, العالم
أخبار أوكرانيا, أخبار روسيا اليوم, رمضان قاديروف, العالم

قاديروف عن المساعدات الغربية لأوكرانيا: 15% منها فقط يصل إلى كييف والباقي يتم نهبه

00:00 GMT 08.01.2023
© Sputnik . Saeed Tsarnaev / الانتقال إلى بنك الصوررئيس جمهورية الشيشان رمضان قاديروف، روسيا 27 أكتوبر 2020
رئيس جمهورية الشيشان رمضان قاديروف، روسيا 27 أكتوبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.01.2023
© Sputnik . Saeed Tsarnaev
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أعلن رئيس جمهورية الشيشان، رمضان قاديروف، أن نحو 15% فقط من المساعدات العسكرية الغربية إلى أوكرانيا، ستصل إلى كييف بينما سيتم نهب الباقي.
موسكو - سبوتنيك. وقال قاديروف في رسالة عبر الفيديو على تطبيق "تلغرام": "أرى أنه في الآونة الأخيرة كنا نتحدث عن الدولارات، والمعدات التي تخصصها الدول الأوروبية لأوكرانيا. إنها قوة غير مبررة وليس هناك ما يدعونا للقلق".
مقاتل من كتيبة شرطة المهام الخاصة باسم بطل روسيا أحمد خادجي قاديروف من وزارة الشؤون الداخلية في جمهورية الشيشان الروسية يعرض شيفرون (شارة لرتبة عسكرية) تم العثور عليه أثناء تنظيف منجم كاربونيت في كاميشفاخا، في منطقة زابوروجيه 24 يونيو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.06.2022
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وأضاف قاديروف أن تلك الأموال المخصصة لأوكرانيا سيصل منها 15% فقط إلى كييف، مشيرا إلى أن أغلب تلك الأموال تندرج تحت خطة عمل لغسيل الأموال، وسيقوم المسؤولون من الغرب وأوكرانيا بنهب تلك الأموال.
وأردف بقوله: "الشيء الوحيد الذي يجب علينا أن نقلق بشأنه هو جلوس روسيا على طاولة المفاوضات... إنه الشيء الوحيد الذي يجب أن نخاف منه. يجب ألا نخاف من أي دولارات ومعدات. ليست هناك أي أسلحة تخيفنا، حتى الثلج والشتاء".
وأعلنت الولايات المتحدة يوم الجمعة الماضي، تقديم حزمة مساعدات عسكرية جديدة لكييف بقيمة أكثر من 3.75 مليار دولار، وتشمل مركبات مدرعة وصواريخ مضادة للدبابات وأنظمة دفاع جوي.
وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، خلال إفادة صحفية، إن المساعدات العسكرية الجديدة لأوكرانيا ستشمل مركبات قتال مشاة من طراز "برادلي"، ومدافع هاوتزر ذاتية الحركة، ومركبات خفيفة مضادة للألغام، وناقلات جنود، وصواريخ دفاع جوي.
وأوضحت جان بيير أنه "من المتوقع أن تضم حزمة المساعدات الجديدة تمويلًا عسكريًا أجنبيًا بقيمة 225 مليون دولار من أجل بناء قدرات بعيدة المدى وتحديث الجيش الأوكراني".
وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أوروبية أخرى، تقدر بالمليارات، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 شباط/فبراير 2022.
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