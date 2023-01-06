https://sputnikarabic.ae/20230106/البيت-الأبيض-يعلن-عن-حزمة-مساعدات-عسكرية-جديدة-لأوكرانيا-بقيمة-3-مليارات-دولار-1071997237.html
البيت الأبيض يعلن عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 3 مليارات دولار
البيت الأبيض يعلن عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 3 مليارات دولار
قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، اليوم الجمعة، إن أمريكا ستقدم 3 مليارات دولار إضافية كمساعدة عسكرية لأوكرانيا. 06.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-06T18:28+0000
2023-01-06T18:28+0000
2023-01-06T18:34+0000
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واشنطن - سبوتنيك. وقالت جان بيير خلال مؤتمر صحفي: "ستظهر أمريكا التزامنا الدائم المستمر بقدرة أوكرانيا على الدفاع عن نفسها، بالإعلان عن أكثر من 3 مليارات دولار كمساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا".وتابعت أنه "من المتوقع أن تشمل حزمة المساعدات مركبات "برادلي" القتالية للمشاة، ومدافع "هاوتزر" الذاتية الدفع، والمركبات الخفيفة المقاومة للألغام، وناقلات جنود، وصواريخ دفاع جوي".كما لفتت المتحدثة باسم البيت الأبيض إلى أن حزمة المساعدات الأمريكية الجديدة، تشمل 682 مليون دولار للشركاء الإقليميين والحلفاء على الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي "الناتو" و225 مليون دولار للتحديث العسكري لأوكرانيا.وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، والمستشار الألماني أولاف شولتس، أعلنا أن بلديهما يعتزمان تزويد أوكرانيا بمركبات قتال مدرعة من طرازي "برادلي و ماردر"، بالإضافة إلى بطارية صواريخ باتريوت، حسبما جاء في بيان مشترك عقب محادثة هاتفية بينهما، اليوم الخميس.وأفاد البيان بأن "الرئيس بايدن والمستشار شولتس أعربا عن عزمهما المشترك مواصلة تقديم المساعدة المالية والإنسانية والعسكرية والدبلوماسية اللازمة لأوكرانيا طالما دعت الحاجة إليها".وأضاف البيان: "تحقيقًا لتلك الغاية، تعتزم الولايات المتحدة تزويد أوكرانيا بمركبات قتال المشاة المدرعة من طراز برادلي، وتعتزم ألمانيا تزويد أوكرانيا بمركبات قتال المشاة المدرعة من طراز ماردر".وتابع البيان أن ألمانيا ستزود أوكرانيا ببطارية صواريخ دفاع جوي من طراز "باتريوت"، بعد إعلان الولايات المتحدة تزويد أوكرانيا بوحدة من تلك المنظومة في كانون الأول/ديسمبر الماضي.وأشار البيان إلى أن كلا من الولايات المتحدة وألمانيا تعتزمان تدريب قوات أوكرانية على استخدام الأسلحة التي تقدمانها إلى كييف.وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أنه بناء على تعليمات الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، فقد صدرت تعليمات للقوات الروسية بوقف مؤقت لإطلاق النار لمدة 36 ساعة على طول خط المواجهة العسكرية مع أوكرانيا، يسري اعتبارا من الساعة 12:00 يوم الجمعة 6 كانون الثاني/يناير، وحتى الساعة 24:00 يوم السبت 7 يناير.وأعلنت الرئاسة الروسية (الكرملين)، أمس الخميس، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أوعز لوزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، بوقف إطلاق النار في أوكرانيا ابتداء من الساعة 12:00 يوم غد الجمعة الموافق 6 كانون الثاني/يناير، وحتى الساعة 24:00 يوم 7 يناير.وقال بوتين وفقا لبيان صادر عن الخدمة الصحفية للكرملين: "في ضوء نداء قداسة البطريرك كيريل، أكلف وزير الدفاع الروسي بوقف إطلاق النار على طول خط التماس بين الأطراف في أوكرانيا من الساعة 12:00 يوم 6 كانون الثاني/يناير وحتى الساعة 24:00 يوم 7 يناير".وأضاف البيان: "انطلاقا من أن عددا كبيرا من المواطنين الذين يعتنقون الأرثوذكسية يعيشون في مناطق القتال، فإننا ندعو الجانب الأوكراني إلى إعلان وقف إطلاق النار ومنحهم الفرصة لحضور القداس عشية عيد الميلاد ويوم ميلاد السيد المسيح".وكان بطريرك موسكو وعموم روسيا، كيريل، دعا في وقت سابق أمس الخميس، إلى إعلان هدنة في أوكرانيا، بمناسبة "عيد الميلاد".
https://sputnikarabic.ae/20230105/البنتاغون-يعلن-عن-مساعدات-جديدة-لأوكرانيا-تتضمن-مركبات-برادلي--1071974704.html
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أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, أخبار أوكرانيا
أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, أخبار أوكرانيا
البيت الأبيض يعلن عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 3 مليارات دولار
18:28 GMT 06.01.2023 (تم التحديث: 18:34 GMT 06.01.2023) تابعنا عبر
قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، اليوم الجمعة، إن أمريكا ستقدم 3 مليارات دولار إضافية كمساعدة عسكرية لأوكرانيا.
واشنطن - سبوتنيك. وقالت جان بيير خلال مؤتمر صحفي: "ستظهر أمريكا التزامنا الدائم المستمر بقدرة أوكرانيا على الدفاع عن نفسها، بالإعلان عن أكثر من 3 مليارات دولار كمساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا".
وتابعت أنه "من المتوقع أن تشمل حزمة المساعدات مركبات "برادلي" القتالية للمشاة، ومدافع "هاوتزر" الذاتية الدفع، والمركبات الخفيفة المقاومة للألغام، وناقلات جنود، وصواريخ دفاع جوي".
من ناحيته، أشار منسق الاتصالات الاستراتيجية لمجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، إلى أنه "لا يوجد تاريخ حتى الآن بشأن موعد وصول مركبات "برادلي" إلى أوكرانيا"، ولكنه أضاف أن "الأوكرانيين لن يستغرقوا الكثير من الوقت لتعلم كيفية استخدامها".
كما لفتت المتحدثة باسم البيت الأبيض إلى أن حزمة المساعدات الأمريكية الجديدة، تشمل 682 مليون دولار للشركاء الإقليميين والحلفاء على الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي "الناتو" و225 مليون دولار للتحديث العسكري لأوكرانيا.
وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، والمستشار الألماني أولاف شولتس، أعلنا أن بلديهما يعتزمان تزويد أوكرانيا بمركبات قتال مدرعة من طرازي "برادلي و ماردر"، بالإضافة إلى بطارية صواريخ باتريوت، حسبما جاء في بيان مشترك عقب محادثة هاتفية بينهما، اليوم الخميس.
وأفاد البيان بأن "الرئيس بايدن والمستشار شولتس أعربا عن عزمهما المشترك مواصلة تقديم المساعدة المالية والإنسانية
والعسكرية والدبلوماسية اللازمة لأوكرانيا طالما دعت الحاجة إليها".
وأضاف البيان: "تحقيقًا لتلك الغاية، تعتزم الولايات المتحدة تزويد أوكرانيا بمركبات قتال المشاة المدرعة من طراز برادلي، وتعتزم ألمانيا تزويد أوكرانيا بمركبات قتال المشاة المدرعة من طراز ماردر".
وتابع البيان أن ألمانيا ستزود أوكرانيا ببطارية صواريخ دفاع جوي من طراز "باتريوت"، بعد إعلان الولايات المتحدة تزويد أوكرانيا بوحدة من تلك المنظومة في كانون الأول/ديسمبر الماضي.
وأشار البيان إلى أن كلا من الولايات المتحدة وألمانيا تعتزمان تدريب قوات أوكرانية على استخدام الأسلحة التي تقدمانها إلى كييف.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أنه بناء على تعليمات الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، فقد صدرت تعليمات للقوات الروسية بوقف مؤقت لإطلاق النار
لمدة 36 ساعة على طول خط المواجهة العسكرية مع أوكرانيا، يسري اعتبارا من الساعة 12:00 يوم الجمعة 6 كانون الثاني/يناير، وحتى الساعة 24:00 يوم السبت 7 يناير.
وأعلنت الرئاسة الروسية (الكرملين)، أمس الخميس، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أوعز لوزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، بوقف إطلاق النار في أوكرانيا ابتداء من الساعة 12:00 يوم غد الجمعة الموافق 6 كانون الثاني/يناير، وحتى الساعة 24:00 يوم 7 يناير.
وقال بوتين وفقا لبيان صادر عن الخدمة الصحفية للكرملين: "في ضوء نداء قداسة البطريرك كيريل، أكلف وزير الدفاع الروسي بوقف إطلاق النار على طول خط التماس بين الأطراف في أوكرانيا من الساعة 12:00 يوم 6 كانون الثاني/يناير وحتى الساعة 24:00 يوم 7 يناير".
وأضاف البيان: "انطلاقا من أن عددا كبيرا من المواطنين الذين يعتنقون الأرثوذكسية يعيشون في مناطق القتال، فإننا ندعو الجانب الأوكراني إلى إعلان وقف إطلاق النار ومنحهم الفرصة لحضور القداس عشية عيد الميلاد ويوم ميلاد السيد المسيح".
وكان بطريرك موسكو وعموم روسيا، كيريل، دعا في وقت سابق أمس الخميس، إلى إعلان هدنة في أوكرانيا، بمناسبة "عيد الميلاد".