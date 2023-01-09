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https://sputnikarabic.ae/20230109/إضراب-نحو-7-آلاف-من-طواقم-التمريض-عن-العمل-في-نيويورك-1072096883.html
إضراب نحو 7 آلاف من طواقم التمريض عن العمل في نيويورك
إضراب نحو 7 آلاف من طواقم التمريض عن العمل في نيويورك
بدأ نحو 7 آلاف ممرض وممرضة إضرابا عن العمل في اثنين من كبرى المستشفيات في مدينة نيويورك الأمريكية من أجل عقود عادلة تعمل على تحسين رعاية المرضى. 09.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-09T20:19+0000
2023-01-09T20:19+0000
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ويشتكي المحتجون من توقف التوظيف منذ ثلاث سنوات بعد انتشار جائحة كورونا.وبدأ ما يصل إلى 3500 ممرضة في مركز مونتيفيوري الطبي في برونكس وحوالي 3600 في مستشفى ماونت سيناي في مانهاتن إضرابا عن العمل بعد مفاوضات جرت نهاية الأسبوع ولم تسفر بعد عن اتفاق لعقد جديد، بحسب وكالة "أ ب". وعملت المستشفيات المملوكة للقطاع الخاص وغير الهادفة للربح على تأجيل العمليات الجراحية غير الطارئة، وتحويل سيارات الإسعاف إلى مراكز طبية أخرى، وكلفت إداريين من ذوي الخلفيات التمريضية للعمل في الأجنحة من أجل التعامل مع الإضراب.وقالت جمعية الممرضات في ولاية نيويورك في بيان: "بعد المساومة في وقت متأخر من الليل في مستشفى مونتيفيوري وماونت سيناي أمس، لم يتم التوصل إلى اتفاقات مبدئية"، وأضافت أن الإضراب سيجري في أربعة مستشفيات: مونتيفيوري موسى ومونتيفيوري فايلر ومونتيفيوري هاتش في برونكس وماونت سيناي في مانهاتن.وقالت رابطة الممرضات في ولاية نيويورك، التي تمثل العاملات، في بيان مساء الأحد، إنها أُجبرت على اتخاذ خطوة صارمة بسبب النقص المزمن في الممرضات اللاتي يُتركن تعتنين بعدد كبير جدا من المرضى.أضافت الرابطة: "الممرضات لا يُردن الإضراب. لقد دفعنا رؤساء العمل إلى الإضراب من خلال رفض النظر بجدية في مقترحاتنا لمعالجة الأزمة اليائسة المتمثلة في التوظيف غير الآمن الذي يضر بمرضانا".
https://sputnikarabic.ae/20221211/أمريكا-تحذر-رعاياها-في-الأردن-على-خلفية-إضراب-سائقي-الشاحنات-1071095787.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الصحة
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الصحة

إضراب نحو 7 آلاف من طواقم التمريض عن العمل في نيويورك

20:19 GMT 09.01.2023
© Sputnik . Tatiana Stolyarova / الانتقال إلى بنك الصور نيويورك، تايمز سكوير (ساحة التايمز)، وضع حالة الطوارئ على خلفية تفشي كورونا في البلاد، 31 مارس 2020
نيويورك، تايمز سكوير (ساحة التايمز)، وضع حالة الطوارئ على خلفية تفشي كورونا في البلاد، 31 مارس 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2023
© Sputnik . Tatiana Stolyarova
/
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بدأ نحو 7 آلاف ممرض وممرضة إضرابا عن العمل في اثنين من كبرى المستشفيات في مدينة نيويورك الأمريكية من أجل عقود عادلة تعمل على تحسين رعاية المرضى.
ويشتكي المحتجون من توقف التوظيف منذ ثلاث سنوات بعد انتشار جائحة كورونا.
وبدأ ما يصل إلى 3500 ممرضة في مركز مونتيفيوري الطبي في برونكس وحوالي 3600 في مستشفى ماونت سيناي في مانهاتن إضرابا عن العمل بعد مفاوضات جرت نهاية الأسبوع ولم تسفر بعد عن اتفاق لعقد جديد، بحسب وكالة "أ ب".
وعملت المستشفيات المملوكة للقطاع الخاص وغير الهادفة للربح على تأجيل العمليات الجراحية غير الطارئة، وتحويل سيارات الإسعاف إلى مراكز طبية أخرى، وكلفت إداريين من ذوي الخلفيات التمريضية للعمل في الأجنحة من أجل التعامل مع الإضراب.
مدينة عمان، الأردن 5 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2022
أمريكا تحذر رعاياها في الأردن على خلفية إضراب سائقي الشاحنات
11 ديسمبر 2022, 17:36 GMT
وقالت جمعية الممرضات في ولاية نيويورك في بيان: "بعد المساومة في وقت متأخر من الليل في مستشفى مونتيفيوري وماونت سيناي أمس، لم يتم التوصل إلى اتفاقات مبدئية"، وأضافت أن الإضراب سيجري في أربعة مستشفيات: مونتيفيوري موسى ومونتيفيوري فايلر ومونتيفيوري هاتش في برونكس وماونت سيناي في مانهاتن.
وقالت رابطة الممرضات في ولاية نيويورك، التي تمثل العاملات، في بيان مساء الأحد، إنها أُجبرت على اتخاذ خطوة صارمة بسبب النقص المزمن في الممرضات اللاتي يُتركن تعتنين بعدد كبير جدا من المرضى.
أضافت الرابطة: "الممرضات لا يُردن الإضراب. لقد دفعنا رؤساء العمل إلى الإضراب من خلال رفض النظر بجدية في مقترحاتنا لمعالجة الأزمة اليائسة المتمثلة في التوظيف غير الآمن الذي يضر بمرضانا".
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