https://sputnikarabic.ae/20230109/اتفاق-عراقي-تركي-على-تشكيل-لجنة-مشتركة-لحل-مشكلة-المياه-والاعتداءات-المتكررة-1072098097.html
اتفاق عراقي تركي على تشكيل لجنة مشتركة لحل مشكلة المياه والاعتداءات المتكررة
اتفاق عراقي تركي على تشكيل لجنة مشتركة لحل مشكلة المياه والاعتداءات المتكررة
العراق وتركيا يتفقان تشكيل لجنة مشتركة لحل مشكلة المياه والاعتداءات المتكررةاتفق العراق وتركيا، اليوم الاثنين، على تشكيل لجنة مشتركة لحل مشكلة المياه... 09.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-09T21:24+0000
2023-01-09T21:24+0000
2023-01-09T21:24+0000
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العراق وتركيا يتفقان تشكيل لجنة مشتركة لحل مشكلة المياه والاعتداءات المتكررةاتفق العراق وتركيا، اليوم الاثنين، على تشكيل لجنة مشتركة لحل مشكلة المياه والاعتداءات المتكررة.171وأفادت وكالة الأنباء العراقية "واع"، بأن "الوفد النيابي العراقي برئاسة محسن المندلاوي، النائب الأول لرئيس مجلس النواب، التقى برئيس مجلس الأمة التركي الكبير مصطفى شنطوب، على هامش مشاركة الوفد في أعمال الجمعية البرلمانية الآسيوية المنعقدة في ولاية أنطاليا التركية".وأضاف البيان، أنه "جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين العراق وتركيا، وبحث عدد من الملفات، لاسيما حصة العراق المائية، والاعتداءات المتكررة على الحدود العراقية"، مشيرا إلى أنه "تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة لمعالجة هذه المشاكل، وتعزيز التعاون في كافة المجالات، لتحقيق مصالح البلدين وفق مبدأ الاحترام المتبادل".وكانت وزارة الموارد المائية العراقية قالت في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، إنها وضعت خطة مكونة من محورين لتقليل آثار شح المياه في البلاد.وأوضح المتحدث باسم الوزارة، علي راضي، أن "المحور الأول داخلي، وهو ضمان عدالة توزيع المياه لكافة القطاعات، منها القطاعات الزراعية وقطاع المياه الخام لمحطات الإسالة، إضافة إلى كل الاستخدامات الأخرى وحصة الأهوار وكذلك حصة البصرة لدفع اللسان الملحي".وأشار إلى أن "المحور الثاني خارجي، والذي يتضمن انفتاح العراق بشكل كبير في العلاقات مع دول المنبع، من خلال لجان التفاوض والتواصل مع الجارتين تركيا وإيران وكذلك سوريا لتدعيم ملف المياه، التي تضمن حقوق العراق المائية وتطبيقاً لكل المواثيق والأعراف الدولية".وكان الرئيس العراقي، عبد اللطيف رشيد، أعرب في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عن ثقته بأن وزارة الموارد المائية العراقية تملك مجموعة من الاقتراحات والمشاريع لتحسين الوضع المائي في العراق.
https://sputnikarabic.ae/20221229/رئيس-الوزراء-العراقي-يتلقى-دعوة-رسمية-من-أردوغان-لزيارة-تركيا--1071745108.html
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العالم العربي, أخبار العالم العربي
اتفاق عراقي تركي على تشكيل لجنة مشتركة لحل مشكلة المياه والاعتداءات المتكررة
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العراق وتركيا يتفقان تشكيل لجنة مشتركة لحل مشكلة المياه والاعتداءات المتكررةاتفق العراق وتركيا، اليوم الاثنين، على تشكيل لجنة مشتركة لحل مشكلة المياه والاعتداءات المتكررة.
العراق وتركيا يتفقان تشكيل لجنة مشتركة لحل مشكلة المياه والاعتداءات المتكررةاتفق العراق وتركيا، اليوم الاثنين، على تشكيل لجنة مشتركة لحل مشكلة المياه والاعتداءات المتكررة.171
وأفادت وكالة الأنباء العراقية "واع"
، بأن "الوفد النيابي العراقي برئاسة محسن المندلاوي، النائب الأول لرئيس مجلس النواب، التقى برئيس مجلس الأمة التركي الكبير مصطفى شنطوب، على هامش مشاركة الوفد في أعمال الجمعية البرلمانية الآسيوية المنعقدة في ولاية أنطاليا التركية".
وأضاف البيان، أنه "جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين العراق وتركيا
، وبحث عدد من الملفات، لاسيما حصة العراق المائية، والاعتداءات المتكررة على الحدود العراقية"، مشيرا إلى أنه "تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة لمعالجة هذه المشاكل، وتعزيز التعاون في كافة المجالات، لتحقيق مصالح البلدين وفق مبدأ الاحترام المتبادل".
29 ديسمبر 2022, 16:50 GMT
وكانت وزارة الموارد المائية العراقية قالت في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، إنها وضعت خطة مكونة من محورين لتقليل آثار شح المياه في البلاد.
وأوضح المتحدث باسم الوزارة، علي راضي، أن "المحور الأول داخلي، وهو ضمان عدالة توزيع المياه لكافة القطاعات، منها القطاعات الزراعية وقطاع المياه الخام لمحطات الإسالة، إضافة إلى كل الاستخدامات الأخرى وحصة الأهوار وكذلك حصة البصرة لدفع اللسان الملحي".
وأشار إلى أن "المحور الثاني خارجي، والذي يتضمن انفتاح العراق بشكل كبير في العلاقات مع دول المنبع، من خلال لجان التفاوض والتواصل مع الجارتين تركيا وإيران وكذلك سوريا لتدعيم ملف المياه، التي تضمن حقوق العراق المائية وتطبيقاً لكل المواثيق والأعراف الدولية".
وكان الرئيس العراقي، عبد اللطيف رشيد، أعرب في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عن ثقته بأن وزارة الموارد المائية العراقية تملك مجموعة من الاقتراحات والمشاريع لتحسين الوضع المائي في العراق.