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https://sputnikarabic.ae/20221229/رئيس-الوزراء-العراقي-يتلقى-دعوة-رسمية-من-أردوغان-لزيارة-تركيا--1071745108.html
رئيس الوزراء العراقي يتلقى دعوة رسمية من أردوغان لزيارة تركيا
رئيس الوزراء العراقي يتلقى دعوة رسمية من أردوغان لزيارة تركيا
تلقى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني دعوة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لزيارة تركيا. 29.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-29T16:50+0000
2022-12-29T16:50+0000
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بغداد - سبوتنيك. وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية العراقية: "استقبل رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، السفير التركي لدى العراق السيد علي رضا كوناي"، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرئيسية.وأضاف البيان: "سلّم السفير إلى السيد رئيس الوزراء رسالة تحريرية تضمنت دعوة رسمية من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لزيارة تركيا، ووعد سيادته بتلبيتها في أقرب فرصة ممكنة، كما أعرب السيد أردوغان بالرسالة عن الرغبة باستئناف اجتماعات مجلس التعاون الاستراتيجي العراقي التركي".وأضافت الوزارة: "شهد اللقاء التباحث في مجمل العلاقات الاقتصادية الثنائية وسبل تنميتها، وكذلك البحث في مشروع القناة الجافّة، وتشكيل لجنة مشتركة تختصّ بالتنسيق بشأن مراحل المشروع".كما ناقش الجانبان "إجراءات تسهيل منح سمات الدخول للمستثمرين والفنيين الأتراك العاملين في العراق".
https://sputnikarabic.ae/20221224/العراق-السوداني-يوجه-جميع-أجهزة-الدولة-لدعم-خليجي-25-1071561578.html
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أخبار العراق اليوم, أخبار تركيا اليوم
أخبار العراق اليوم, أخبار تركيا اليوم

رئيس الوزراء العراقي يتلقى دعوة رسمية من أردوغان لزيارة تركيا

16:50 GMT 29.12.2022
© AP Photo / photo from the Iraqi parliamentرئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني
رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني - سبوتنيك عربي, 1920, 29.12.2022
© AP Photo / photo from the Iraqi parliament
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تلقى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني دعوة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لزيارة تركيا.
بغداد - سبوتنيك. وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية العراقية: "استقبل رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، السفير التركي لدى العراق السيد علي رضا كوناي"، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرئيسية.
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وأضاف البيان: "سلّم السفير إلى السيد رئيس الوزراء رسالة تحريرية تضمنت دعوة رسمية من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لزيارة تركيا، ووعد سيادته بتلبيتها في أقرب فرصة ممكنة، كما أعرب السيد أردوغان بالرسالة عن الرغبة باستئناف اجتماعات مجلس التعاون الاستراتيجي العراقي التركي".
وأضافت الوزارة: "شهد اللقاء التباحث في مجمل العلاقات الاقتصادية الثنائية وسبل تنميتها، وكذلك البحث في مشروع القناة الجافّة، وتشكيل لجنة مشتركة تختصّ بالتنسيق بشأن مراحل المشروع".
كما ناقش الجانبان "إجراءات تسهيل منح سمات الدخول للمستثمرين والفنيين الأتراك العاملين في العراق".
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