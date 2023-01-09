https://sputnikarabic.ae/20230109/اعتقال-أكثر-من-400-شخص-شاركوا-في-أعمال-الشغب-بالعاصمة-البرازيلية-1072059517.html
اعتقال أكثر من 400 شخص شاركوا في أعمال الشغب بالعاصمة البرازيلية
اعتقال أكثر من 400 شخص شاركوا في أعمال الشغب بالعاصمة البرازيلية
أعلن حاكم مقاطعة برازيليا، إيبانيس روشا، اليوم الاثنين، إلقاء القبض على أكثر من 400 شخص ممن شاركوا في أعمال الشغب واقتحموا مقر الكونغرس، والمحكمة العليا والقصر... 09.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-09T03:58+0000
2023-01-09T03:58+0000
2023-01-09T03:57+0000
العالم
أخبار البرازيل
لويس إيناسيو لولا دا سيلفا
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القاهرة - سبوتنيك. وقال روشا في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر"، "لقد تم اعتقال أكثر من 400 شخص وسيحاسبون على الجرائم التي ارتكبوها".واقتحم عدد كبير من أنصار الرئيس البرازيلي السابق غايير بولسونارو عدة مبان حكومية، وذلك احتجاجا على عودة الرئيس لولا دا سيلفا للحكم.كما هاجم المتظاهرون بالاسيو دو بلانالتو، أحد القصور الرسمية للرئاسة، بالإضافة إلى مبنى المحكمة العليا.ووصف الرئيس لولا دا سيلفا الهجمات على المباني الحكومية في برازيليا، بأنها همجية وأمر باستخدام القوات الفيدرالية لاستعادة النظام في العاصمة، وسيستمر التدخل الفيدرالي في المقاطعة الفيدرالية البرازيلية حتى 31 يناير، وفقًا لمرسوم لولا الذي تلاه يوم الأحد من ساو باولو.من جهته، قال الرئيس البرازيلي السابق، غايير بولسونارو، اليوم الاثنين، إنه يرفض الاتهامات التي سيقت دون دليل من قبل الرئيس الحالي للبرازيل (لولا دا سيلفا).وشدد الرئيس السابق، "المظاهرات السلمية جزء من الديمقراطية. لكن اقتحام المباني العامة وكذلك تلك التي فعلها اليسار في عامي 2013 و2017 تمثل تجاوزا".وأعرب الاتحاد الأوروبي عن دعمه للرئيس البرازيلي، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، وسط الاضطرابات في العاصمة البرازيلية، حسبما قال منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل.كما أدان رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل اضطرابات يوم الأحد في برازيليا.
https://sputnikarabic.ae/20230109/أول-تعليق-من-بولسونارو-على-أعمال-الشغب-في-العاصمة-البرازيلية-من-قبل-أنصاره-1072059016.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار البرازيل , لويس إيناسيو لولا دا سيلفا
العالم, أخبار البرازيل , لويس إيناسيو لولا دا سيلفا
اعتقال أكثر من 400 شخص شاركوا في أعمال الشغب بالعاصمة البرازيلية
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أعلن حاكم مقاطعة برازيليا، إيبانيس روشا، اليوم الاثنين، إلقاء القبض على أكثر من 400 شخص ممن شاركوا في أعمال الشغب واقتحموا مقر الكونغرس، والمحكمة العليا والقصر الرئاسي في العاصمة البرازيلية.
القاهرة - سبوتنيك. وقال روشا في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر"، "لقد تم اعتقال أكثر من 400 شخص
وسيحاسبون على الجرائم التي ارتكبوها".
وأضاف "سنواصل العمل للعثور على المشاركين الآخرين في العمليات الإرهابية التي ارتُكبت في المقاطعة الفيدرالية ظهر اليوم، نحن مستمرون في استعادة النظام".
واقتحم عدد كبير من أنصار الرئيس البرازيلي السابق غايير بولسونارو عدة مبان حكومية، وذلك احتجاجا على عودة الرئيس لولا دا سيلفا للحكم.
كما هاجم المتظاهرون بالاسيو دو بلانالتو، أحد القصور الرسمية للرئاسة، بالإضافة إلى مبنى المحكمة العليا.
ووصف الرئيس لولا دا سيلفا الهجمات على المباني الحكومية في برازيليا، بأنها همجية وأمر باستخدام القوات الفيدرالية لاستعادة النظام في العاصمة، وسيستمر التدخل الفيدرالي في المقاطعة الفيدرالية البرازيلية حتى 31 يناير، وفقًا لمرسوم لولا الذي تلاه يوم الأحد من ساو باولو.
من جهته، قال الرئيس البرازيلي السابق، غايير بولسونارو، اليوم الاثنين، إنه يرفض الاتهامات التي سيقت دون دليل من قبل الرئيس الحالي للبرازيل (لولا دا سيلفا).
وشدد الرئيس السابق، "المظاهرات السلمية جزء من الديمقراطية. لكن اقتحام المباني العامة وكذلك تلك التي فعلها اليسار في عامي 2013 و2017 تمثل تجاوزا".
وأعرب الاتحاد الأوروبي عن دعمه للرئيس البرازيلي، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، وسط الاضطرابات في العاصمة البرازيلية، حسبما قال منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل.
كما أدان رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل اضطرابات يوم الأحد في برازيليا.