https://sputnikarabic.ae/20230109/اعتقال-أكثر-من-400-شخص-شاركوا-في-أعمال-الشغب-بالعاصمة-البرازيلية-1072059517.html

اعتقال أكثر من 400 شخص شاركوا في أعمال الشغب بالعاصمة البرازيلية

اعتقال أكثر من 400 شخص شاركوا في أعمال الشغب بالعاصمة البرازيلية

أعلن حاكم مقاطعة برازيليا، إيبانيس روشا، اليوم الاثنين، إلقاء القبض على أكثر من 400 شخص ممن شاركوا في أعمال الشغب واقتحموا مقر الكونغرس، والمحكمة العليا والقصر... 09.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-09T03:58+0000

2023-01-09T03:58+0000

2023-01-09T03:57+0000

العالم

أخبار البرازيل

لويس إيناسيو لولا دا سيلفا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/08/1072054677_0:224:3073:1952_1920x0_80_0_0_d84d9b126acd7e679c1b1bd0319e4a21.jpg

القاهرة - سبوتنيك. وقال روشا في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر"، "لقد تم اعتقال أكثر من 400 شخص وسيحاسبون على الجرائم التي ارتكبوها".واقتحم عدد كبير من أنصار الرئيس البرازيلي السابق غايير بولسونارو عدة مبان حكومية، وذلك احتجاجا على عودة الرئيس لولا دا سيلفا للحكم.كما هاجم المتظاهرون بالاسيو دو بلانالتو، أحد القصور الرسمية للرئاسة، بالإضافة إلى مبنى المحكمة العليا.ووصف الرئيس لولا دا سيلفا الهجمات على المباني الحكومية في برازيليا، بأنها همجية وأمر باستخدام القوات الفيدرالية لاستعادة النظام في العاصمة، وسيستمر التدخل الفيدرالي في المقاطعة الفيدرالية البرازيلية حتى 31 يناير، وفقًا لمرسوم لولا الذي تلاه يوم الأحد من ساو باولو.من جهته، قال الرئيس البرازيلي السابق، غايير بولسونارو، اليوم الاثنين، إنه يرفض الاتهامات التي سيقت دون دليل من قبل الرئيس الحالي للبرازيل (لولا دا سيلفا).وشدد الرئيس السابق، "المظاهرات السلمية جزء من الديمقراطية. لكن اقتحام المباني العامة وكذلك تلك التي فعلها اليسار في عامي 2013 و2017 تمثل تجاوزا".وأعرب الاتحاد الأوروبي عن دعمه للرئيس البرازيلي، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، وسط الاضطرابات في العاصمة البرازيلية، حسبما قال منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل.كما أدان رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل اضطرابات يوم الأحد في برازيليا.

https://sputnikarabic.ae/20230109/أول-تعليق-من-بولسونارو-على-أعمال-الشغب-في-العاصمة-البرازيلية-من-قبل-أنصاره-1072059016.html

أخبار البرازيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, أخبار البرازيل , لويس إيناسيو لولا دا سيلفا