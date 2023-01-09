https://sputnikarabic.ae/20230109/اكتشاف-مواد-فريدة-في-أطعمة-عادية-تنقذ-من-السرطان-1072066334.html

اكتشاف مواد فريدة في أطعمة عادية تنقذ من السرطان

اكتشاف مواد فريدة في أطعمة عادية تنقذ من السرطان

وجد باحثون بولنديون أن مادة غليكو الكالويد، الموجودة في الباذنجان والبطاطس والطماطم - تمنع تكاثر الخلايا السرطانية. لطالما اعتبرت هذه المركبات العضوية سامة،... 09.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-09T08:23+0000

2023-01-09T08:23+0000

2023-01-09T08:23+0000

مجتمع

علوم

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العلاج الكيميائي الطبيعيلا توجد حتى الآن طرق علاج فعالة للسرطان. يحاول العلماء ابتكار عقاقير قاتلة للخلايا السرطانية وآمنة للخلايا السليمة. على وجه الخصوص، يدرسون المواد النشطة بيولوجيًا الموجودة في النباتات الطبية، والتي تم استخدامها لعدة قرون لأمراض مختلفة.العديد من المركبات المشتقة من النباتات لها خصائص مضادة للسرطان. في الآونة الأخيرة ، وجد باحثون من الأكاديمية الصينية للعلوم وجامعة فوجيان للطب الصيني التقليدي تجريبيًا أن مستخلص فاكهة الباذنجان الأسود، وهو نبات يستخدم على نطاق واسع في الطب الشرقي، يوقف نمو الأورام الخبيثة في فئران التجارب.لم يتم استخدامها لعلاج السرطان. ولكن هناك مستحضرات معتمدة تحتوي على كلويدات قلوية مشتقة من النباتات.قام العلماء البولنديون بالتحليل في المختبر، وكذلك باستخدام محاكاة الكمبيوتر، كيف تتفاعل المركبات النشطة بيولوجيًا من مجموعة غليكو الكالويد مع الخلايا السرطانية. وخلص الباحثون إلى أن خمسة غليكوالكالويدات وجدت في مستخلصات فاكهة الباذنجان، وهي سولانين وشاكونين وسولاسونين وسولامارجين، وتوماتين، لديها إمكانات مضادة للأورام.خمس مواد للسرطانمن بين المركبات الخمسة التي تمت دراستها، كان السولانين الأكثر فاعلية، والذي يوجد في الفاكهة، وقشر البطاطس في البطاطس الناضجة والصحية، تكون هذه المادة قليلة، ولكن في الطباطس المخزنة والخضراء، تزداد بشكل حاد. وخاصة في البراعم. لذلك، من الخطر إطعام الحيوانات البطاطس الفاسدة والمبرعمة - هذا يمكن أن يؤدي إلى تسمم شديد.الشكونين المرتبط بالسولانين، والذي يضفي طعمًا مرًا على البطاطس غير الناضج، له خصائص مضادة للالتهابات وقد يعالج الإنتان.يستهدف سولاسونين، الموجود في جميع أنواع الباذنجان، الخلايا الجذعية السرطانية، والتي تحدد إلى حد كبير مقاومة الورم للعلاج.سولامارجين، الموجود بشكل رئيسي في الباذنجان، يوقف تكاثر خلايا سرطان الكبد.توماتين، الموجودة في سيقان وأوراق الطماطم يدعم تنظيم دورة الخلية في الجسم ككل، مما يزيد من مقاومة التسرطن.أثبت المؤلفون أنه في الجرعات العلاجية، فإن الغليكوالكالويدات غير سامة (تمت مقارنتها بالمضادات الحيوية المستخدمة على نطاق واسع مثل التتراسيكلين والدوكسوروبيسين)، ولا تتلف الحمض النووي ولا تؤدي إلى تكرار الورم. التأثير الجانبي الوحيد الممكن هو تأثير سلبي قصير المدى على الجهاز التناسلي.من المستخلص إلى الطببالطبع، لا يزال هناك طريق طويل قبل أن يكون هناك علاج للسرطان مصنوع من البطاطس والطماطم. سيكون من الضروري إجراء دراسات واسعة النطاق - أولاً على مزارع الخلايا، ثم على الحيوانات. وفقط بعد ذلك الانتقال إلى التجارب السريرية على البشر.

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