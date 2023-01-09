https://sputnikarabic.ae/20230109/الصين-تطالب-أمريكا-بمشاركة-معلومات-عن-كورونا-بعد-انتشار-متحور-جديد-من-أوميكرون-لديها-1072085953.html

الصين تطالب أمريكا بمشاركة معلومات عن كورونا بعد انتشار متحور جديد من "أوميكرون" لديها

الصين تطالب أمريكا بمشاركة معلومات عن كورونا بعد انتشار متحور جديد من "أوميكرون" لديها

طالبت الصين الولايات المتحدة بمشاركة أحدث المعلومات المتعلقة بفيروس "كورونا" المستجد، وذلك بعد انتشار أحد المتغيرات الفرعية الجديدة من متحور "أوميكرون" في... 09.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-09T14:01+0000

2023-01-09T14:01+0000

2023-01-09T14:01+0000

الصين

فيروس كورونا

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

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وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ وينبين، في مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين: "على مدار السنوات الثلاث الماضية منذ بدء فيروس "كورونا" المستجد، انتشرت جميع متغيرات (كوفيد-19) تقريبا ومتغيراته الفرعية على نطاق واسع في أمريكا، مما يجعلها واحدة من البلدان التي بها متغيرات كورونا أكثر من غيرها".وتابع: "وحاليا، ينتشر هذا البديل الفرعي الجديد من "أوميكرون"، المعروف باسم "XBB.1.5" بشكل سريع في الولايات المتحدة، ويمثل حاليا أكثر من 40% من حالات الإصابة الجديدة بـ"كوفيد" في أمريكا".وأكد وانغ وينبين أن "أمريكا يجب أن تشارك معلومات وبيانات (كوفيد-19) المحلية مع منظمة الصحة العالمية والمجتمع الدولي في الوقت المناسب وبطريقة منفتحة وشفافة، واتخاذ تدابير ملموسة وفعالة لوقف انتشار الفيروس".

https://sputnikarabic.ae/20230108/الصحة-العالمية-تحذر-من-متحور-كورونا-الجديد-أكثر-قابلية-للانتقال-حتى-الآن-1072036104.html

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