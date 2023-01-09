https://sputnikarabic.ae/20230109/حراك-سياسي-على-صعيد-الانتخابات-الرئاسية-اللبنانية-1072093417.html

حراك سياسي على صعيد الانتخابات الرئاسية اللبنانية

حراك سياسي على صعيد الانتخابات الرئاسية اللبنانية

في انتظار ما ستحمله جلسة مجلس النواب المقبلة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، يترقب المتابعون في لبنان ما سيصدر عن اجتماع تكتل نواب "لبنان القوي" يوم غد الثلاثاء،... 09.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-09T17:19+0000

2023-01-09T17:19+0000

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وكان قد أعلن أحد نواب تكتل "لبنان القوي" أنهم قد يرشحون شخصية لم يتم الإعلان عنها بعد في جلسة الانتخاب يوم الخميس المقبل، بعد أن دأب نواب التيار إلى الاقتراع بورقة بيضاء تماهيًا مع حليفهم الأبرز "حزب الله".كما رفض باسيل إجراء تسوية سياسية معينة تؤدي بالاتفاق على اسم قائد الجيش العماد جوزف عون كمرشح أساسي لتولي مهام رئاسة الجمهورية.في هذا السياق، قال عضو كتلة "لبنان القوي" النائب أسعد درغام لـ"سبوتنيك" إنه "تجاه انسداد الأفق نحاول فتح ثغرة في جدار الأزمة في ظل تمسك كل الفرقاء بدعم كل منهم لمرشح، وبرهنت كل الأيام الماضية أن أي فريق من الفرقاء عاجز عن إيصال مرشحه، وبالتالي نحن بحاجة إلى فتح ثغرة أو التفتيش عن حل أو مواصفات مرشح يستطيع أن يحظى بأغلبية أو أكثرية الكتل النيابية".وشدد درغام على أن "المطلوب من الجميع ويدنا ممدودة إلى الجميع حتى نستطيع الوصول إلى حل وسطي يخلص البلد من هذه الأزمة، لأن الواضح أن الأزمة ذاهبة كل يوم من سيء إلى أسوأ وبالتالي إلى تحلل الدولة اللبنانية والمؤسسات"، لافتًا إلى أن "بعض الدول وخاصة العربية تتسابق في المجال الاقتصادي لبناء مستقبل أفضل لبلدها ونحن نتسابق مع بقية الدول العربية من يصل أكثر إلى قعر الهاوية بظل هذا الوضع".وأوضح درغام أن "يوم غد لدينا اجتماع وسنناقش هذا الأمر بجدية وندخل بطريقة جدية لمناقشة الأسماء المطروحة، وبالأولويات الرئاسية حددنا المواصفات وسنتحدث عن الأشخاص المطروحين".وأضاف: "نحاول أن نجد مخرجًا يرضي الجميع، وبالتالي اليوم التحدي لا يؤدي إلى ولادة رئيس للبنان، وفي حال قررنا أن نسير بمرشح معين فهو لطرح مخرج حتى نستطيع أن نتوصل من خلاله للتوافق عليه، ونقول فلنجلس على طاولة ونبحث جميعًا عن مخرج ومواصفات محددة، وبعد الاتفاق على المواصفات نتحدث بالأسماء".

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