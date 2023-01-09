https://sputnikarabic.ae/20230109/خامنئي-أعمال-الشغب-الأخيرة-في-إيران-خيانة-واضحة-للبلد-1072088522.html
خامنئي: أعمال الشغب الأخيرة في إيران "خيانة واضحة للبلد"
خامنئي: أعمال الشغب الأخيرة في إيران "خيانة واضحة للبلد"
أكد المرشد الايراني آية الله علي خامنئي، اليوم الاثنين، أن "كل من شارك في أحداث الشغب الأخيرة، هدفه ليس الإصلاح وإزالة نقاط ضعف البلاد". 09.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-09T14:47+0000
2023-01-09T14:47+0000
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وقال خامنئي، خلال استقباله وجهاء ونخب مدينة قم: "إن هؤلاء أرادوا تدمير نقاط القوة التي تتمتع بها إيران"، مضيفا: "هذه الأعمال خيانة واضحة للبلد وعلى الأجهزة المعنية أن تتعامل بحزم مع كل من مارسها"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا.وشهدت إيران، منذ منتصف أيلول/ سبتمبر الماضي، احتجاجات على خلفية وفاة الشابة مهسا أميني، في مركز للشرطة، حيث احتُجزت على يد قوات ما تسمى بـ"شرطة الأخلاق" بسبب "ارتداء الحجاب بشكل غير ملائم".وبينما تقول الشرطة الإيرانية إن أميني أُصيبت بوعكة صحية أدت إلى وفاتها بينما كانت تنتظر مع أُخريات في مركز شرطة الأخلاق الذي نُقلت إليه، فإن أسرة الفتاة قالت إنها لم تكن تعاني من مشكلات صحية، متهمةً الشرطة بتعذيبها.ووسط الاحتجاجات المستمرة أعلنت السلطات الإيرانية تفكيك شرطة الأخلاق، مشيرةً إلى العمل على آلية جديدة بشأن "الانضباط الأخلاقي" في البلاد.
https://sputnikarabic.ae/20230107/الخارجية-الهولندية-تستدعي-سفير-إيران-لديها-للاحتجاج-على-إعدام-متظاهرين-1072030063.html
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إيران, أخبار إيران, العالم
إيران, أخبار إيران, العالم
خامنئي: أعمال الشغب الأخيرة في إيران "خيانة واضحة للبلد"
14:47 GMT 09.01.2023 (تم التحديث: 14:50 GMT 09.01.2023) تابعنا عبر
أكد المرشد الايراني آية الله علي خامنئي، اليوم الاثنين، أن "كل من شارك في أحداث الشغب الأخيرة، هدفه ليس الإصلاح وإزالة نقاط ضعف البلاد".
وقال خامنئي، خلال استقباله وجهاء ونخب مدينة قم: "إن هؤلاء أرادوا تدمير نقاط القوة التي تتمتع بها إيران"، مضيفا: "هذه الأعمال خيانة واضحة للبلد وعلى الأجهزة المعنية أن تتعامل بحزم مع كل من مارسها"، حسب وكالة
الأنباء الإيرانية- إرنا.
وتابع: "نعاني من مشاكل اقتصادية ومعيشية، لكن هذه المشاكل لا يمكن حلها عن طريق أعمال الشغب. خلال الاضطرابات حاول العدو تدمير قوتنا وليس نقاط ضعفنا، وعاملت الأجهزة المسؤولة في البلاد من أججوا أعمال الشغب معاملة عادلة وجادة".
وشهدت إيران، منذ منتصف أيلول/ سبتمبر الماضي، احتجاجات
على خلفية وفاة الشابة مهسا أميني، في مركز للشرطة، حيث احتُجزت على يد قوات ما تسمى بـ"شرطة الأخلاق" بسبب "ارتداء الحجاب بشكل غير ملائم".
وبينما تقول الشرطة الإيرانية إن أميني أُصيبت بوعكة صحية أدت إلى وفاتها بينما كانت تنتظر مع أُخريات في مركز شرطة الأخلاق الذي نُقلت إليه، فإن أسرة الفتاة قالت إنها لم تكن تعاني من مشكلات صحية، متهمةً الشرطة بتعذيبها.
ووسط الاحتجاجات المستمرة أعلنت السلطات الإيرانية تفكيك شرطة الأخلاق، مشيرةً إلى العمل على آلية جديدة بشأن "الانضباط الأخلاقي" في البلاد.