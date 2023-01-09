عربي
https://sputnikarabic.ae/20230109/خامنئي-أعمال-الشغب-الأخيرة-في-إيران-خيانة-واضحة-للبلد-1072088522.html
خامنئي: أعمال الشغب الأخيرة في إيران "خيانة واضحة للبلد"
خامنئي: أعمال الشغب الأخيرة في إيران "خيانة واضحة للبلد"
أكد المرشد الايراني آية الله علي خامنئي، اليوم الاثنين، أن "كل من شارك في أحداث الشغب الأخيرة، هدفه ليس الإصلاح وإزالة نقاط ضعف البلاد". 09.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-09T14:47+0000
2023-01-09T14:50+0000
إيران
أخبار إيران
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/06/13/1063872436_0:0:2113:1188_1920x0_80_0_0_5d660d89b1a4aa4d285a2c18acb2b5f2.jpg
وقال خامنئي، خلال استقباله وجهاء ونخب مدينة قم: "إن هؤلاء أرادوا تدمير نقاط القوة التي تتمتع بها إيران"، مضيفا: "هذه الأعمال خيانة واضحة للبلد وعلى الأجهزة المعنية أن تتعامل بحزم مع كل من مارسها"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا.وشهدت إيران، منذ منتصف أيلول/ سبتمبر الماضي، احتجاجات على خلفية وفاة الشابة مهسا أميني، في مركز للشرطة، حيث احتُجزت على يد قوات ما تسمى بـ"شرطة الأخلاق" بسبب "ارتداء الحجاب بشكل غير ملائم".وبينما تقول الشرطة الإيرانية إن أميني أُصيبت بوعكة صحية أدت إلى وفاتها بينما كانت تنتظر مع أُخريات في مركز شرطة الأخلاق الذي نُقلت إليه، فإن أسرة الفتاة قالت إنها لم تكن تعاني من مشكلات صحية، متهمةً الشرطة بتعذيبها.ووسط الاحتجاجات المستمرة أعلنت السلطات الإيرانية تفكيك شرطة الأخلاق، مشيرةً إلى العمل على آلية جديدة بشأن "الانضباط الأخلاقي" في البلاد.
https://sputnikarabic.ae/20230107/الخارجية-الهولندية-تستدعي-سفير-إيران-لديها-للاحتجاج-على-إعدام-متظاهرين-1072030063.html
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/06/13/1063872436_79:0:1956:1408_1920x0_80_0_0_b4a89f79732eefe13b3200669156be59.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
إيران, أخبار إيران, العالم
إيران, أخبار إيران, العالم

خامنئي: أعمال الشغب الأخيرة في إيران "خيانة واضحة للبلد"

14:47 GMT 09.01.2023 (تم التحديث: 14:50 GMT 09.01.2023)
© AFP 2022 / -المرشد الأعلى في إيران على خامنئي
المرشد الأعلى في إيران على خامنئي - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2023
© AFP 2022 / -
تابعنا عبرTelegram
أكد المرشد الايراني آية الله علي خامنئي، اليوم الاثنين، أن "كل من شارك في أحداث الشغب الأخيرة، هدفه ليس الإصلاح وإزالة نقاط ضعف البلاد".
وقال خامنئي، خلال استقباله وجهاء ونخب مدينة قم: "إن هؤلاء أرادوا تدمير نقاط القوة التي تتمتع بها إيران"، مضيفا: "هذه الأعمال خيانة واضحة للبلد وعلى الأجهزة المعنية أن تتعامل بحزم مع كل من مارسها"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا.

وتابع: "نعاني من مشاكل اقتصادية ومعيشية، لكن هذه المشاكل لا يمكن حلها عن طريق أعمال الشغب. خلال الاضطرابات حاول العدو تدمير قوتنا وليس نقاط ضعفنا، وعاملت الأجهزة المسؤولة في البلاد من أججوا أعمال الشغب معاملة عادلة وجادة".

احتجاجات في إيران على وفاة الشابة مهسا أميني، التي توفيت عن عمر يناهز 22 عاما، خلال احتجازها من قبل شرطة الأخلاق الإيرانية، وتطورها إلى اشتباكات مع قوات مكافحة الشغب، 19 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2023
الخارجية الهولندية تستدعي سفير إيران لديها للاحتجاج على إعدام متظاهرين
7 يناير, 19:32 GMT
وشهدت إيران، منذ منتصف أيلول/ سبتمبر الماضي، احتجاجات على خلفية وفاة الشابة مهسا أميني، في مركز للشرطة، حيث احتُجزت على يد قوات ما تسمى بـ"شرطة الأخلاق" بسبب "ارتداء الحجاب بشكل غير ملائم".
وبينما تقول الشرطة الإيرانية إن أميني أُصيبت بوعكة صحية أدت إلى وفاتها بينما كانت تنتظر مع أُخريات في مركز شرطة الأخلاق الذي نُقلت إليه، فإن أسرة الفتاة قالت إنها لم تكن تعاني من مشكلات صحية، متهمةً الشرطة بتعذيبها.
ووسط الاحتجاجات المستمرة أعلنت السلطات الإيرانية تفكيك شرطة الأخلاق، مشيرةً إلى العمل على آلية جديدة بشأن "الانضباط الأخلاقي" في البلاد.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий расчета реактивной системы залпового огня (РСЗО) Ураган шестой армии Западной группировки войск РФ в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة15:10 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала