https://sputnikarabic.ae/20230109/دونيتسك-القوات-الأوكرانية-تقصف-مدينة-غورلوفكا-بقذائف-من-عيار-155-ملم-1072098873.html
دونيتسك: القوات الأوكرانية تقصف مدينة غورلوفكا بقذائف من عيار 155 ملم
دونيتسك: القوات الأوكرانية تقصف مدينة غورلوفكا بقذائف من عيار 155 ملم
قالت ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في مركز تسجيل جرائم الحرب من جانب أوكرانيا، إن القوات الأوكرانية قصفت مدينة غورلوفكا وأطلقت عليها 5 قذائف من عيار 155ملم. 09.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-09T23:20+0000
2023-01-09T23:20+0000
2023-01-09T23:20+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار جمهورية دونيتسك
روسيا
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دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيان صدر عن الممثلية ونشر في صفحتها على "تلغرام"، "في الساعة 20.50 تم تسجيل قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية باتجاه منطقة نيكيتوفسكي في غورلوفكا، حيث تم إطلاق 5 قذائف من عيار 155 ملم".وتقع مدينة غورلوفكا على بعد 50 كيلومترا شمالي دونيتسك، وهي تحت سيطرة جمهورية دونيتسك الشعبية منذ عام 2014.وبها مناجم لاستخراج الفحم ومصنع "ستيرول" الكيميائي، وكثيرا ما تقصف القوات الأوكرانية قرية زايتسيفا وقرية مناجم غاغارين وقرية مناجم "6/7" الواقعة في ضواحي هذه المدينة، وكان عدد سكان غورلوفكا قبل بداية النزاع في دونباس يتجاوز 250 ألف شخص.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية.ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هدف العملية بأنه "لحماية السكان، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، لمدة ثماني سنوات".
https://sputnikarabic.ae/20230109/الدفاع-الجوي-الروسي-يسقط-8-مسيرات-أوكرانية-ويعترض-10-قذائف-هيمارسو-أوراغان-1072082501.html
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أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا
أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا
دونيتسك: القوات الأوكرانية تقصف مدينة غورلوفكا بقذائف من عيار 155 ملم
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قالت ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في مركز تسجيل جرائم الحرب من جانب أوكرانيا، إن القوات الأوكرانية قصفت مدينة غورلوفكا وأطلقت عليها 5 قذائف من عيار 155ملم.
دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيان صدر عن الممثلية ونشر في صفحتها على "تلغرام"، "في الساعة 20.50 تم تسجيل قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية باتجاه منطقة نيكيتوفسكي في غورلوفكا، حيث تم إطلاق 5 قذائف من عيار 155 ملم
".
وتقع مدينة غورلوفكا على بعد 50 كيلومترا شمالي دونيتسك، وهي تحت سيطرة جمهورية دونيتسك الشعبية منذ عام 2014.
وبها مناجم لاستخراج الفحم ومصنع "ستيرول" الكيميائي، وكثيرا ما تقصف القوات الأوكرانية قرية زايتسيفا وقرية مناجم غاغارين وقرية مناجم "6/7" الواقعة في ضواحي هذه المدينة، وكان عدد سكان غورلوفكا قبل بداية النزاع في دونباس يتجاوز 250 ألف شخص.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية.
ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هدف العملية بأنه "لحماية السكان، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، لمدة ثماني سنوات".