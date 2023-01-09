https://sputnikarabic.ae/20230109/رئيس-الاتحاد-الفرنسي-لكرة-القدم-يعتذر-من-زيدان-1072080936.html
رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم يعتذر من زيدان
رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم يعتذر من زيدان
اعتذر رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، نويل لوغريت، لزين الدين زيدان، بعد التصريحات، التي أطلقها في حق نجم الكرة الفرنسية. 09.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-09T11:02+0000
2023-01-09T11:02+0000
2023-01-09T11:02+0000
رياضة
زين الدين زيدان
إهانة
الاتحاد الفرنسي لكرة القدم
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وقال لوغريت في بيان نقلته وكالة الأنباء الفرنسية:وأثارت تصريحات رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، نويل لوغريت، التي وجهها بحق نجم المنتخب السابق زين الدين زيدان، موجة من الغضب، ليرد نجم المنتخب كيليان مبابي على هذه التصريحات.بدأت القصة عندما رد لوغاريت على اتصال هاتفي "أر إم سي سبورت" الفرنسية يوم الأحد، حول الخبر الذي تم تداوله في الأيام الماضية، والمتمثل في إمكانية تدريب زيدان لمنتخب البرازيل، فرد قائلا:مضيفا: "لم نفكر أبدا في التخلي عن ديشامب، وزيدان لم يتصل بي، وحتى لو فعل فلن أرد عليه"، في تصريح غريب وفيه تقليل من الاحترام من لوغريت تجاه زيدان، لا سيما وأن زيدان ذو الأصول الجزائرية، لم يتفوه إطلاقا، ولم يعلن رغبته في تولي تدريب "الزرق".ورد عليه نجم المنتخب مبابي على تصريحات رئيس الاتحاد بتغريدةـ عبر حسابه على موقع "تويتر"اليوم الاثنينمن جانبه، ردّ نادي ريال مدريد الإسباني في بيان رسمي على الإساءة التي وجهها رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، نويل لوغريت، إلى زين الدين زيدان.وتأسف ريال مدريد للتصريحات التي أدلى بها نويل لوغريت، بخصوص زين الدين زيدان".وأضاف النادي الملكي في بيانه: "تظهر هذه التصريحات عدم احترام لأحد أكثر الشخصيات إثارة للإعجاب من قبل مشجعي كرة القدم حول العالم، ونادينا ينتظر التصحيح الفوري".
https://sputnikarabic.ae/20230109/مبابي-يرد-على-إهانة-رئيس-الاتحاد-الفرنسي-لزين-الدين-زيدان-1072061197.html
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رياضة, زين الدين زيدان, إهانة, الاتحاد الفرنسي لكرة القدم
رياضة, زين الدين زيدان, إهانة, الاتحاد الفرنسي لكرة القدم
رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم يعتذر من زيدان
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اعتذر رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، نويل لوغريت، لزين الدين زيدان، بعد التصريحات، التي أطلقها في حق نجم الكرة الفرنسية.
وقال لوغريت في بيان نقلته وكالة الأنباء الفرنسية:
"أود أن أعتذر عن هذه التصريحات التي لا تعكس إطلاقا أفكاري ولا تقديري لزيدان كلاعب ومدرب".
وأثارت تصريحات رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، نويل لوغريت، التي وجهها بحق نجم المنتخب السابق زين الدين زيدان، موجة من الغضب، ليرد نجم المنتخب كيليان مبابي على هذه التصريحات.
بدأت القصة عندما رد لوغاريت على اتصال هاتفي "أر إم سي سبورت" الفرنسية يوم الأحد، حول الخبر الذي تم تداوله في الأيام الماضية، والمتمثل في إمكانية تدريب زيدان لمنتخب البرازيل، فرد قائلا:
"لا أكترث لذلك، يمكنه الذهاب أين يريد سواء من أجل تدريب ناد أو منتخب في أوروبا أو حيث يريد".
مضيفا: "لم نفكر أبدا في التخلي عن ديشامب، وزيدان لم يتصل بي، وحتى لو فعل فلن أرد عليه"، في تصريح غريب وفيه تقليل من الاحترام من لوغريت تجاه زيدان، لا سيما وأن زيدان ذو الأصول الجزائرية، لم يتفوه إطلاقا، ولم يعلن رغبته في تولي تدريب "الزرق".
ورد عليه نجم المنتخب مبابي على تصريحات رئيس الاتحاد بتغريدةـ عبر حسابه على موقع "تويتر"اليوم الاثنين
"زيدان هو فرنسا، لا يجب أن نقلل احترامنا لأسطورة مثله".
كيليلن مبابي
نجم باريس سان جرمان
من جانبه، ردّ نادي ريال مدريد الإسباني في بيان رسمي على الإساءة التي وجهها رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، نويل لوغريت، إلى زين الدين زيدان.
وتأسف ريال مدريد للتصريحات التي أدلى بها نويل لوغريت، بخصوص زين الدين زيدان".
وأضاف النادي الملكي في بيانه: "تظهر هذه التصريحات عدم احترام لأحد أكثر الشخصيات إثارة للإعجاب من قبل مشجعي كرة القدم حول العالم، ونادينا ينتظر التصحيح الفوري".