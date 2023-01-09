https://sputnikarabic.ae/20230109/روس-كونغرس-القمة-الروسية-الأفريقية-الثانية-ستعقد-في-الفترة-ما-بين-26-إلى-29-يوليو---1072084720.html

"روس كونغرس": القمة الروسية الأفريقية الثانية ستعقد في الفترة ما بين 26 إلى 29 يوليو

"روس كونغرس": القمة الروسية الأفريقية الثانية ستعقد في الفترة ما بين 26 إلى 29 يوليو

أعلنت مؤسسة "روس كونغرس" الروسية المسؤولة عن تنظيم المؤتمرات، اليوم الاثنين، أن القمة الروسية الأفريقية الثانية ستعقد في الفترة الممتدة ما بين 26 إلى 29 يوليو/... 09.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-09T13:29+0000

2023-01-09T13:29+0000

2023-01-09T13:29+0000

روسيا

لقاء

تعاون مشترك مصري روسي أفريقي

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موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان للمؤسسة: "تم التخطيط لجدول أعمال مزدحم لعام 2023... ستُعقد القمة والمنتدى الاقتصادي الروسي الأفريقي الثاني في الفترة من 26 إلى 29 يوليو".وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أكد أن موسكو دعت جميع الدول الأفريقية للمشاركة في القمة، عكس الولايات المتحدة التي امتنعت عن دعوة بعض الدول التي شهدت انقلابات عسكرية، إلى قمة "الولايات المتحدة-أفريقيا" التي جرت في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أكد أن التعاون مع الدول الأفريقية استراتيجي وطويل الأجل، وأن تنمية العلاقات مع دول القارة ومنظماتها الإقليمية، إحدى أولويات السياسة الخارجية الروسية.واستضافت مدينة سوتشي، يومي 23- 24 تشرين الأول/أكتوبر 2020، قمة "روسيا - أفريقيا" برئاسة مشتركة للرئيسين الروسي، فلاديمير بوتين، والمصري عبد الفتاح السيسي، رئيس الاتحاد الأفريقي آنذاك، وكذلك المنتدى "الروسي الأفريقي"، في حدث يُعد الأول بمثل هذا المستوى في تاريخ العلاقات الروسية الأفريقية.

https://sputnikarabic.ae/20221223/برلمانية-روسية-لـسبوتنيك-توجد-مبادرة-لإنشاء-مشروع-لنشر-اللغة-الروسية-في-القارة-الأفريقية-1071527530.html

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روسيا, لقاء, تعاون مشترك مصري روسي أفريقي