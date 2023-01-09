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Танк Т-72 и мобилизованные военнослужащие во время подготовки на Чебаркульском полигоне в Челябинской области - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230109/صفارات-الإنذار-تدوي-في-منطقة-خاركوف-والجزء-الخاضع-لسيطرة-أوكرانيا-من-زابوروجيه-1072098990.html
صفارات الإنذار تدوي في خاركوف والجزء الخاضع لسيطرة أوكرانيا من زابوروجيه
صفارات الإنذار تدوي في خاركوف والجزء الخاضع لسيطرة أوكرانيا من زابوروجيه
دوت صفارات الإنذار للتحذير من الغارات الجوية، ليل الاثنين/الثلاثاء، في منطقة خاركوف الأوكرانية والجزء الخاضع لسيطرة كييف من زابوروجيه الروسية، وفقًا لخريطة... 09.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-09T23:26+0000
2023-01-09T23:26+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
محطة زابوروجيه للطاقة النووية
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وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية.ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هدف العملية بأنه "لحماية السكان، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، لمدة ثماني سنوات".
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الأخبار
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روسيا, أخبار أوكرانيا, محطة زابوروجيه للطاقة النووية
روسيا, أخبار أوكرانيا, محطة زابوروجيه للطاقة النووية

صفارات الإنذار تدوي في خاركوف والجزء الخاضع لسيطرة أوكرانيا من زابوروجيه

23:26 GMT 09.01.2023
© AFP 2022 / BULENT KILICامرأة تسير في أحد شوارع كييف في 23 نوفمبر 2022
امرأة تسير في أحد شوارع كييف في 23 نوفمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2023
© AFP 2022 / BULENT KILIC
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دوت صفارات الإنذار للتحذير من الغارات الجوية، ليل الاثنين/الثلاثاء، في منطقة خاركوف الأوكرانية والجزء الخاضع لسيطرة كييف من زابوروجيه الروسية، وفقًا لخريطة التحذير من الغارات الجوية الصادرة عن وزارة التحول الرقمي الأوكرانية.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية.
ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هدف العملية بأنه "لحماية السكان، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، لمدة ثماني سنوات".
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Военнослужащий расчета реактивной системы залпового огня (РСЗО) Ураган шестой армии Западной группировки войск РФ в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة15:10 GMT
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