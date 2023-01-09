https://sputnikarabic.ae/20230109/صفارات-الإنذار-تدوي-في-منطقة-خاركوف-والجزء-الخاضع-لسيطرة-أوكرانيا-من-زابوروجيه-1072098990.html
صفارات الإنذار تدوي في خاركوف والجزء الخاضع لسيطرة أوكرانيا من زابوروجيه
صفارات الإنذار تدوي في خاركوف والجزء الخاضع لسيطرة أوكرانيا من زابوروجيه
دوت صفارات الإنذار للتحذير من الغارات الجوية، ليل الاثنين/الثلاثاء، في منطقة خاركوف الأوكرانية والجزء الخاضع لسيطرة كييف من زابوروجيه الروسية، وفقًا لخريطة... 09.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-09T23:26+0000
2023-01-09T23:26+0000
2023-01-09T23:26+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
محطة زابوروجيه للطاقة النووية
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وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية.ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هدف العملية بأنه "لحماية السكان، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، لمدة ثماني سنوات".
سبوتنيك عربي
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2023
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MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا, محطة زابوروجيه للطاقة النووية
روسيا, أخبار أوكرانيا, محطة زابوروجيه للطاقة النووية
صفارات الإنذار تدوي في خاركوف والجزء الخاضع لسيطرة أوكرانيا من زابوروجيه
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دوت صفارات الإنذار للتحذير من الغارات الجوية، ليل الاثنين/الثلاثاء، في منطقة خاركوف الأوكرانية والجزء الخاضع لسيطرة كييف من زابوروجيه الروسية، وفقًا لخريطة التحذير من الغارات الجوية الصادرة عن وزارة التحول الرقمي الأوكرانية.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس
من بطش القوات الأوكرانية.
ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هدف العملية بأنه "لحماية السكان، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، لمدة ثماني سنوات".