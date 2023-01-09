https://sputnikarabic.ae/20230109/لافروف-يدعو-وزير-الخارجية-الصيني-الجديد-لزيارة-روسيا-1072082165.html
لافروف يدعو وزير الخارجية الصيني الجديد لزيارة روسيا
لافروف يدعو وزير الخارجية الصيني الجديد لزيارة روسيا
دعا وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، نظيره الصيني الجديد، تشين جانغ، إلى زيارة روسيا، مهنئا إياه على توليه منصبه. 09.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-09T12:25+0000
2023-01-09T12:25+0000
2023-01-09T12:32+0000
روسيا
الصين
العالم
سيرغي لافروف
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موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان عن الخارجية الروسية أن "سيرغي لافروف دعا وزير الخارجية الصيني تشين جانج لزيارة روسيا في وقت مناسب، كما هنأه على تعيينه وتمنى له التوفيق في عمله".وكانت الصين قد أعلنت عن تعيين سفيرها لدى واشنطن تشين غانغ وزيرا جديدا للخارجية، خلفا لوانغ يي الذي يشغل المنصب منذ عام 2013.فيما تم تعيين وانغ يي في منصب مدير المكتب العام للجنة الشؤون الخارجية المركزية، وهو أعلى منصب في السياسة الخارجية في الحزب الشيوعي.وكان تشين جانغ يتولى منصب سفير الصين في الولايت المتحدة، وبدأ عمله في يوليو/ تموز 2021.وولد تشين جانغ في مدينة تيانجين في مارس/ آذار 1966، وبدأ العمل كموظف في مكتب الخدمة للبعثات الدبلوماسية من عام 1988 إلى عام 1992، ومن عام 1992 إلى عام 1995، عمل في إدارة شؤون أوروبا الغربية بوزارة الخارجية الصينية.وفي الفترات من 1995 إلى 1999، ومن 2002 إلى 2005، ومن 2010 إلى 2011، عمل تشين جانغ في السفارة الصينية في المملكة المتحدة وأيرلندا الشمالية، كما أنه يملك سنوات من الخبرة في العمل كمتحدث باسم وزارة الخارجية.وشغل تشين جانغ منصب مساعد وزير الخارجية والمدير العام لإدارة المراسم من 2017 إلى 2018، ونائب وزير الخارجية من 2018 إلى 2021.
https://sputnikarabic.ae/20230109/وزير-خارجية-الصين-يبدأ-جولة-أفريقية-تشمل-مصر-وإثيوبيا-1072079871.html
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روسيا, الصين, العالم, سيرغي لافروف
روسيا, الصين, العالم, سيرغي لافروف
لافروف يدعو وزير الخارجية الصيني الجديد لزيارة روسيا
12:25 GMT 09.01.2023 (تم التحديث: 12:32 GMT 09.01.2023) تابعنا عبر
دعا وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، نظيره الصيني الجديد، تشين جانغ، إلى زيارة روسيا، مهنئا إياه على توليه منصبه.
موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان عن الخارجية الروسية أن "سيرغي لافروف دعا وزير الخارجية الصيني تشين جانج لزيارة روسيا في وقت مناسب، كما هنأه على تعيينه وتمنى له التوفيق في عمله".
وكانت الصين قد أعلنت عن تعيين سفيرها لدى واشنطن تشين غانغ وزيرا جديدا للخارجية، خلفا لوانغ يي الذي يشغل المنصب منذ عام 2013.
فيما تم تعيين وانغ يي في منصب مدير المكتب العام للجنة الشؤون الخارجية المركزية، وهو أعلى منصب في السياسة الخارجية في الحزب الشيوعي.
وكان تشين جانغ يتولى منصب سفير الصين في الولايت المتحدة، وبدأ عمله في يوليو/ تموز 2021.
وولد تشين جانغ في مدينة تيانجين في مارس/ آذار 1966، وبدأ العمل كموظف في مكتب الخدمة للبعثات الدبلوماسية من عام 1988 إلى عام 1992، ومن عام 1992 إلى عام 1995، عمل في إدارة شؤون أوروبا الغربية بوزارة الخارجية الصينية.
وفي الفترات من 1995 إلى 1999، ومن 2002 إلى 2005، ومن 2010 إلى 2011، عمل تشين جانغ في السفارة الصينية في المملكة المتحدة وأيرلندا الشمالية، كما أنه يملك سنوات من الخبرة في العمل كمتحدث باسم وزارة الخارجية.
وشغل تشين جانغ منصب مساعد وزير الخارجية والمدير العام لإدارة المراسم من 2017 إلى 2018، ونائب وزير الخارجية من 2018 إلى 2021.