https://sputnikarabic.ae/20230109/وزير-خارجية-الصين-يبدأ-جولة-أفريقية-تشمل-مصر-وإثيوبيا-1072079871.html

وزير خارجية الصين يبدأ جولة أفريقية تشمل مصر وإثيوبيا

وزير خارجية الصين يبدأ جولة أفريقية تشمل مصر وإثيوبيا

أعلنت وزارة الخارجية الصينية، أن الوزير تشين قانغ، سيبدأ اليوم وحتى 16 كانون الثاني/ يناير، جولة أفريقية يزور خلالها إثيوبيا ومصر والغابون وأنغولا وبنين. 09.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-09T10:46+0000

2023-01-09T10:46+0000

2023-01-09T10:46+0000

الصين

أخبار مصر الآن

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/07/18/1065492178_0:0:1645:926_1920x0_80_0_0_b2c8d26231c6f0db9a6a1b4418340de1.jpg

القاهرة - سبوتنيك. جاء هذا في بيان صادر، اليوم الاثنين، عن وزارة الخارجية الصينية.وقال البيان إنه "من أجل تعميق الشراكة التعاونية الاستراتيجية الشاملة بين الصين وأفريقيا وتعزيز التعاون الودي، ستتم دعوة وزير الخارجية تشين جانج لزيارة إثيوبيا والجابون وأنغولا وبنين ومصر ومقر الاتحاد الأفريقي والجامعة العربية. من 9 إلى 16 كانون الثاني/ يناير 2023".وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد التقى نظيره الصيني شي جين بينغ، خلال زيارته إلى السعودية، الشهر الماضي، وبحثا العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.وبحسب بيان صادر عن الرئاسة المصرية، استعرض الجانبان أوجه التعاون بين البلدين؛ حيث أشار السيسي إلى "تكامل المبادرة الصينية (الحزام والطريق) مع جهود مصر التنموية؛ خاصةً تلك المتعلقة بتنمية محور قناة السويس، وكذلك تطوير البنية الأساسية في الدولة، لاسيما في مجالات الطرق والموانئ البحرية والطاقة".وأعرب السيسي عن "التطلع لتعزيز التدفقات السياحية الصينية إلى مصر، فضلاً عن تشجيع الشركات الصينية على تعظيم استثماراتها في مصر، لاسيما في مجالات توطين التصنيع المشترك ونقل التكنولوجيا الصينية؛ خاصةً في إطار ما تحظى به الشركات الصينية من دعم من قبل الحكومة المصرية".وشهد اللقاء تبادل الرؤى بالنسبة لتطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، لاسيما في ظل التحديات التي تواجهها المنطقة.وفي هذا الإطار ثمن جين بينغ "الدور المصري الرائد في صون السلم والأمن والاستقرار في المنطقة، خاصةً من خلال مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، أو عن طريق الجهود المصرية الفاعلة في تحقيق التسوية السياسية لمختلف الأزمات في محيطها الإقليمي، وهو الدور الذي تعول عليه الصين لترسيخ الشراكة الصينية - العربية".

https://sputnikarabic.ae/20220927/بدء-تدريس-اللغة-الصينية-في-12-مدرسة-مصرية-1068299625.html

الصين

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الصين, أخبار مصر الآن