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الأمم المتحدة تعلق على عقوبة الإعدام في إيران
الأمم المتحدة تعلق على عقوبة الإعدام في إيران
صرحت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، أن إيران تستخدم عقوبة الإعدام لتخويف المواطنين بها حتى لا يشاركوا في المظاهرات. 10.01.2023, سبوتنيك عربي
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وتابع بيان للمفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، فولكر نورك، إن إيران تعمل على بث الخوف في المشاركين بالاحتجاجات عن طريق عقوبة الإعدام.وأكد فولكر أن استخدام الإجراءات الجنائية كسلاح لعقاب الأشخاص على ممارسة حقوقهم الأساسية "يرقى إلى مستوى القتل الذي تقره الدولة".
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العالم, أخبار إيران
العالم, أخبار إيران

الأمم المتحدة تعلق على عقوبة الإعدام في إيران

10:45 GMT 10.01.2023
© AFP 2022 / ANGELA WEISSشعار الأمم المتحدة في مدينة نيويورك في 1 أغسطس 2022
شعار الأمم المتحدة في مدينة نيويورك في 1 أغسطس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2023
© AFP 2022 / ANGELA WEISS
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صرحت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، أن إيران تستخدم عقوبة الإعدام لتخويف المواطنين بها حتى لا يشاركوا في المظاهرات.
وتابع بيان للمفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، فولكر نورك، إن إيران تعمل على بث الخوف في المشاركين بالاحتجاجات عن طريق عقوبة الإعدام.
وأكد فولكر أن استخدام الإجراءات الجنائية كسلاح لعقاب الأشخاص على ممارسة حقوقهم الأساسية "يرقى إلى مستوى القتل الذي تقره الدولة".
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