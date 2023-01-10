https://sputnikarabic.ae/20230110/الأمم-المتحدة-تعلق-على-عقوبة-الإعدام-في-إيران-1072110967.html
الأمم المتحدة تعلق على عقوبة الإعدام في إيران
الأمم المتحدة تعلق على عقوبة الإعدام في إيران
صرحت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، أن إيران تستخدم عقوبة الإعدام لتخويف المواطنين بها حتى لا يشاركوا في المظاهرات. 10.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-10T10:45+0000
2023-01-10T10:45+0000
2023-01-10T10:45+0000
العالم
أخبار إيران
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وتابع بيان للمفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، فولكر نورك، إن إيران تعمل على بث الخوف في المشاركين بالاحتجاجات عن طريق عقوبة الإعدام.وأكد فولكر أن استخدام الإجراءات الجنائية كسلاح لعقاب الأشخاص على ممارسة حقوقهم الأساسية "يرقى إلى مستوى القتل الذي تقره الدولة".
أخبار إيران
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سبوتنيك عربي
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الأخبار
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https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/1b/1071648923_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_fd2c3a90393a3f3222f6f1205050c1bf.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار إيران
الأمم المتحدة تعلق على عقوبة الإعدام في إيران
تابعنا عبر
صرحت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، أن إيران تستخدم عقوبة الإعدام لتخويف المواطنين بها حتى لا يشاركوا في المظاهرات.
وتابع بيان للمفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، فولكر نورك، إن إيران تعمل على بث الخوف في المشاركين بالاحتجاجات عن طريق عقوبة الإعدام.
وأكد فولكر أن استخدام الإجراءات الجنائية
كسلاح لعقاب الأشخاص على ممارسة حقوقهم الأساسية "يرقى إلى مستوى القتل الذي تقره الدولة".