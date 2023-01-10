https://sputnikarabic.ae/20230110/الاحتياطي-الفيدرالي-الأمريكي-يحذر-من-اتخاذه-قرارات-صعبة-لا-تحظى-بتأييد-الساسة-1072134124.html

الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يحذر من اتخاذه "قرارات صعبة" لا تحظى بتأييد الساسة

الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يحذر من اتخاذه "قرارات صعبة" لا تحظى بتأييد الساسة

أكد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول، اليوم الثلاثاء، ضرورة تحرر البنوك المركزية من النفوذ السياسي في الوقت الذي تتعامل فيه مع التضخم المرتفع... 10.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-10T18:57+0000

2023-01-10T18:57+0000

2023-01-10T18:57+0000

العالم

الولايات المتحدة الأمريكية

اقتصاد

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وفي خطاب ألقاه أمام البنك المركزي السويدي "ريكسبانك" في منتدى لمناقشة استقلالية البنوك المركزية، أشار باول إلى أن استقرار الأسعار يتطلب اتخاذ "قرارات صعبة قد لا تحظى بشعبية من الناحية السياسية"، حسبما نقلت شبكة "سي إن بي سي".وأضاف: "استقرار الأسعار هو حجر الأساس للاقتصاد السليم ويوفر للجمهور فوائد لا حصر لها بمرور الوقت، لكن استعادة استقرار الأسعار عندما يكون التضخم مرتفعا يمكن أن يتطلب إجراءات غير شائعة على المدى القصير لأننا نرفع أسعار الفائدة لإبطاء الاقتصاد".وأضاف أن غياب السيطرة السياسية المباشرة على قرارات البنك المركزي يسمح له باتخاذ "هذه الإجراءات الضرورية دون مراعاة العوامل السياسية قصيرة المدى".لم يتضمن الخطاب أي أدلة مباشرة حول الاتجاه الذي تميل إليه السياسة بالنسبة لبنك الاحتياطي الفيدرالي الذي رفع أسعار الفائدة سبع مرات في عام 2022، بإجمالي 4.25 نقطة مئوية، وأشار إلى أن المزيد من الزيادات على الأرجح في الطريق هذا العام.في حين أن انتقادات تصرفات مجلس الاحتياطي الفيدرالي من قبل القادة المنتخبين غالبا ما تحدث بنبرة أكثر هدوءا، فقد واجه بنك باول الفيدرالي معارضة صاخبة من كلا الحزبين المهيمنين في الولايات المتحدة.انتقد الرئيس السابق دونالد ترامب البنك المركزي عندما رفع أسعار الفائدة خلال إدارته، بينما انتقد القادة التقدميون مثل السيناتور إليزابيث وارين، بسبب جولة الزيادات الحالية. قاوم الرئيس جو بايدن التعليق على الفيدرالي إلى حد كبير مشيرا إلى أن مسؤولية البنك المركزي في المقام الأول هي معالجة التضخم.

https://sputnikarabic.ae/20230110/البنك-الدولي-يتوقع-تباطؤا-حادا-وطويل-الأمد-للاقتصاد-العالمي-1072128547.html

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