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https://sputnikarabic.ae/20230110/البيت-الأبيض-بايدن-أكد-للولا-دا-سيلفا-دعمه-الثابت-ودعاه-إلى-زيارة-واشنطن-1072099379.html
البيت الأبيض: بايدن أكد للولا دا سيلفا دعمه الثابت ودعاه إلى زيارة واشنطن
البيت الأبيض: بايدن أكد للولا دا سيلفا دعمه الثابت ودعاه إلى زيارة واشنطن
أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أكد خلال اتصال هاتفي مع نظيره البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا دعمه الثابت له ودعاه إلى زيارة واشنطن في... 10.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-10T02:02+0000
2023-01-10T02:02+0000
العالم
جو بايدن
لولا دي سيلفا
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واشنطن - سبوتنيك. وجاء في بيان للبيت الأبيض بهذا الصدد، أن "الرئيس بايدن أكد دعم الولايات المتحدة الثابت للديمقراطية في البرازيل والإرادة الحرة للشعب البرازيلي الذي تم التعبير عنه أثناء الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي فاز فيها الرئيس لولا".وأشار البيان إلى أن بايدن دعا لولا دا سيلفا لزيارة واشنطن في أوائل فبراير المقبل لإجراء مشاورات حول دائرة واسعة من القضايا، وأن الرئيس البرازيلي قبل الدعوة.ويأتي ذلك على خلفية الاضطرابات في العاصمة البرازيلية، حيث اقتحم أنصار الرئيس السابق غايير بولسونارو مقر البرلمان وقصر الرئاسة وبعض المواقع الأخرى، واعتقلت قوات الأمن المئات من المشاركين في الاحتجاجات والصدامات مع الشرطة، بينما كان الرئيس السابق موجودا في الولايات المتحدة، حيث وصل إليها قبل انتهاء صلاحياته رسميا، رافضا حضور مراسم تنصيب لولا دا سيلفا.
https://sputnikarabic.ae/20230109/إدخال-بولسونارو-المستشفى-بالولايات-المتحدة-غداة-اقتحام-أنصاره-مقرات-حكومية-في-البرازيل-1072098568.html
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العالم, جو بايدن, لولا دي سيلفا
العالم, جو بايدن, لولا دي سيلفا

البيت الأبيض: بايدن أكد للولا دا سيلفا دعمه الثابت ودعاه إلى زيارة واشنطن

02:02 GMT 10.01.2023
© AFP 2022 / SAUL LOEBالرئيس الأمريكي، جو بايدن
الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2023
© AFP 2022 / SAUL LOEB
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أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أكد خلال اتصال هاتفي مع نظيره البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا دعمه الثابت له ودعاه إلى زيارة واشنطن في أوائل فبراير/شباط المقبل لإجراء مشاورات حول دائرة واسعة من القضايا.
واشنطن - سبوتنيك. وجاء في بيان للبيت الأبيض بهذا الصدد، أن "الرئيس بايدن أكد دعم الولايات المتحدة الثابت للديمقراطية في البرازيل والإرادة الحرة للشعب البرازيلي الذي تم التعبير عنه أثناء الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي فاز فيها الرئيس لولا".
وأضاف البيان، أن بايدن "دان العنف والهجمات على المؤسسات الديمقراطية وعلى الانتقال السلمي للسلطة".
وأشار البيان إلى أن بايدن دعا لولا دا سيلفا لزيارة واشنطن في أوائل فبراير المقبل لإجراء مشاورات حول دائرة واسعة من القضايا، وأن الرئيس البرازيلي قبل الدعوة.
الرئيس البرازيلي، جايير بولسونارو - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2023
إدخال بولسونارو المستشفى بالولايات المتحدة غداة اقتحام أنصاره مقرات حكومية في البرازيل
أمس, 22:37 GMT
ويأتي ذلك على خلفية الاضطرابات في العاصمة البرازيلية، حيث اقتحم أنصار الرئيس السابق غايير بولسونارو مقر البرلمان وقصر الرئاسة وبعض المواقع الأخرى، واعتقلت قوات الأمن المئات من المشاركين في الاحتجاجات والصدامات مع الشرطة، بينما كان الرئيس السابق موجودا في الولايات المتحدة، حيث وصل إليها قبل انتهاء صلاحياته رسميا، رافضا حضور مراسم تنصيب لولا دا سيلفا.
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