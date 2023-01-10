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https://sputnikarabic.ae/20230110/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-عن-مناورة-مفاجئة-قرب-الحدود-اللبنانية-1072136158.html
الجيش الإسرائيلي يعلن عن مناورة مفاجئة قرب الحدود اللبنانية
الجيش الإسرائيلي يعلن عن مناورة مفاجئة قرب الحدود اللبنانية
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، انطلاق مناورة عسكرية مفاجئة شمالي البلاد، بالقرب من الحدود اللبنانية. 10.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-10T19:42+0000
2023-01-10T19:42+0000
إسرائيل
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ونشر الجيش الإسرائيلي بيانا، مساء اليوم الثلاثاء، على حسابه الرسمي على "تويتر"، أكد من خلاله أن قواته العسكرية ستجري تمرينا عسكريا مفاجئا شمالي البلاد، في منطقة إصبع الجليل الواقعة بالقرب من الحدود اللبنانية مع إسرائيل.وأفاد بيان الجيش الإسرائيلي بأن المناورة العسكرية ستبدأ غدا الأربعاء لمدة ساعتين من التاسعة صباحا حتى الحادية عشرة صباحا فقط، مشيرا إلى أن تلك المناورة العسكرية هي جزء قد تم التخطيط له باعتباره جزءا من برنامج التدريب العسكري للعام 2023.وأضاف البيان العسكري أن المناورة ستشمل تدريبات عسكرية مكثفة من خلال إطلاق نيران مدفعية بالقرب من مزارع شبعا على الحدود اللبنانية، حيث يُسمع دوي انفجارات في المنطقة.
إسرائيل
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إسرائيل, أخبار حزب الله, العالم العربي
إسرائيل, أخبار حزب الله, العالم العربي

الجيش الإسرائيلي يعلن عن مناورة مفاجئة قرب الحدود اللبنانية

19:42 GMT 10.01.2023
© Sputnik . Abedal Kader Albaiتظاهرة اللبنانيين على الحدود اللبنانية مع إسرائيل، لبنان 16 مايو 2021
تظاهرة اللبنانيين على الحدود اللبنانية مع إسرائيل، لبنان 16 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2023
© Sputnik . Abedal Kader Albai
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أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، انطلاق مناورة عسكرية مفاجئة شمالي البلاد، بالقرب من الحدود اللبنانية.
ونشر الجيش الإسرائيلي بيانا، مساء اليوم الثلاثاء، على حسابه الرسمي على "تويتر"، أكد من خلاله أن قواته العسكرية ستجري تمرينا عسكريا مفاجئا شمالي البلاد، في منطقة إصبع الجليل الواقعة بالقرب من الحدود اللبنانية مع إسرائيل.
وأفاد بيان الجيش الإسرائيلي بأن المناورة العسكرية ستبدأ غدا الأربعاء لمدة ساعتين من التاسعة صباحا حتى الحادية عشرة صباحا فقط، مشيرا إلى أن تلك المناورة العسكرية هي جزء قد تم التخطيط له باعتباره جزءا من برنامج التدريب العسكري للعام 2023.
وأضاف البيان العسكري أن المناورة ستشمل تدريبات عسكرية مكثفة من خلال إطلاق نيران مدفعية بالقرب من مزارع شبعا على الحدود اللبنانية، حيث يُسمع دوي انفجارات في المنطقة.
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