نتنياهو: مصممون على محاربة أي محاولة إيرانية للتموضع في سوريا قرب حدودنا الشمالية
© AP Photo / Oren Zivرئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو
© AP Photo / Oren Ziv
قال بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إن بلاده مصممة على محاربة أي محاولة إيرانية للتموضع في سوريا على حدود إسرائيل الشمالية.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، أن نتنياهو تفقد القيادة الشمالية الإسرائيلية وأوضح خلال زيارته تلك أن الجيش الإسرائيلي مصمم على محاربة أي محاولة إيرانية للتموضع في سوريا على الحدود الشمالية لبلاده.
היום בפיקוד הצפון. מי שצריך לקבל תזכורת מאיתנו - יקבל. pic.twitter.com/COpOffd5dr— Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) January 10, 2023
وشدد رئيس الوزراء الإسرائيلي على أن بلاده مصممة على محاربة أي محاولة من قبل "حزب الله" اللبناني لإظهار العدوان على إسرائيل من لبنان، محذرا من تخطي الحزب للخطوط الحمراء لبلاده.
זירות מתמזגות במהירות.— Amir Bohbot אמיר בוחבוט (@amirbohbot) January 10, 2023
ככל שלוחצים את אחד מארגוני הטרור אל הקיר הוא מהדק קשרים עם ציר הרשע. לא הייתי מתעלם מדבריו של חאלד משעל שקרא לאחרונה להרחיב את ההתנגדות מעבר לעזה ואיו"ש.
צילום של אריאל חרמוני מביקור ראש הממשלה ושר הביטחון בפיקוד הצפון. pic.twitter.com/gDN1L9IRCx
وقال نتنياهو في هذا الصدد:
من كان في حاجة إلى التذكير بخطوطنا الحمراء في هذا الأمر، فإنهم سيتلقونها.
وأفاد رئيس الوزراء بأن وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، قد رافقه خلال تفقده للقيادة الشمالية لبلاده، حيث شدد نتنياهو على أن العدو الرئيسي الذي تواجهه بلاده هو ما أسماه بـ"النظام الإرهابي في إيران".