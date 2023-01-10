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https://sputnikarabic.ae/20230110/نتنياهو-مصممون-على-محاربة-أي-محاولة-إيرانية-للتموضع-في-سوريا-قرب-حدودنا-الشمالية-1072129153.html
نتنياهو: مصممون على محاربة أي محاولة إيرانية للتموضع في سوريا قرب حدودنا الشمالية
نتنياهو: مصممون على محاربة أي محاولة إيرانية للتموضع في سوريا قرب حدودنا الشمالية
قال بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إن بلاده مصممة على محاربة أي محاولة إيرانية للتموضع في سوريا على حدود إسرائيل الشمالية. 10.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-10T16:19+0000
2023-01-10T16:19+0000
العالم
إسرائيل
إيران
بنيامين نتنياهو
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وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، أن نتنياهو تفقد القيادة الشمالية الإسرائيلية وأوضح خلال زيارته تلك أن الجيش الإسرائيلي مصمم على محاربة أي محاولة إيرانية للتموضع في سوريا على الحدود الشمالية لبلاده.وشدد رئيس الوزراء الإسرائيلي على أن بلاده مصممة على محاربة أي محاولة من قبل "حزب الله" اللبناني لإظهار العدوان على إسرائيل من لبنان، محذرا من تخطي الحزب للخطوط الحمراء لبلاده.وقال نتنياهو في هذا الصدد:وأفاد رئيس الوزراء بأن وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، قد رافقه خلال تفقده للقيادة الشمالية لبلاده، حيث شدد نتنياهو على أن العدو الرئيسي الذي تواجهه بلاده هو ما أسماه بـ"النظام الإرهابي في إيران".
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العالم, إسرائيل, إيران, بنيامين نتنياهو
العالم, إسرائيل, إيران, بنيامين نتنياهو

نتنياهو: مصممون على محاربة أي محاولة إيرانية للتموضع في سوريا قرب حدودنا الشمالية

16:19 GMT 10.01.2023
© AP Photo / Oren Zivرئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2023
© AP Photo / Oren Ziv
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قال بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إن بلاده مصممة على محاربة أي محاولة إيرانية للتموضع في سوريا على حدود إسرائيل الشمالية.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، أن نتنياهو تفقد القيادة الشمالية الإسرائيلية وأوضح خلال زيارته تلك أن الجيش الإسرائيلي مصمم على محاربة أي محاولة إيرانية للتموضع في سوريا على الحدود الشمالية لبلاده.
وشدد رئيس الوزراء الإسرائيلي على أن بلاده مصممة على محاربة أي محاولة من قبل "حزب الله" اللبناني لإظهار العدوان على إسرائيل من لبنان، محذرا من تخطي الحزب للخطوط الحمراء لبلاده.
وقال نتنياهو في هذا الصدد:
من كان في حاجة إلى التذكير بخطوطنا الحمراء في هذا الأمر، فإنهم سيتلقونها.
وأفاد رئيس الوزراء بأن وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، قد رافقه خلال تفقده للقيادة الشمالية لبلاده، حيث شدد نتنياهو على أن العدو الرئيسي الذي تواجهه بلاده هو ما أسماه بـ"النظام الإرهابي في إيران".
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