https://sputnikarabic.ae/20230110/الدفاع-الروسية-تنشر-فيديو-لإطلاق-صاروخ-إسكندر-على-هدف--في-أوكرانيا-1072100517.html
الدفاع الروسية تنشر فيديو لإطلاق صاروخ "إسكندر" على هدف في أوكرانيا
الدفاع الروسية تنشر فيديو لإطلاق صاروخ "إسكندر" على هدف في أوكرانيا
عرضت وزارة الدفاع الروسية شريط فيديو لإطلاق صاروخ "إسكندر" العملياتي - التكتيكي على موقع تابع للجيش الأوكراني في منطقة العمليات الخاصة. 10.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-10T06:47+0000
2023-01-10T06:47+0000
2023-01-10T07:32+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وأظهر الفيديو المنشور انطلاق صاروخ "اسكندر" من منصته المتحركة إلى النقطة المحددة حيث تم وضع كل الإحداثيات المطلوبة لضرب الهدف الأوكراني المعادي في المنطقة العمليات العسكرية الخاصة.وبينت اللقطات عملية التمويه التي تستخدمها القوات الصاروخية الروسية لمركباتها، بالإضافة إلى عناصر تعمل على تحييد موجات الراديو الخاصة عن المنظومة الاستراتيجية.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس من بطش نظام كييف.اقرأ أيضا: الدفاع الروسية تكشف تحضير كييف لاستفزاز "بنبش" قبور السكاناقرأ أيضا: باحث غربي: روسيا وحلفاؤها سيهزمون "الناتو" وأمريكا ويقلبون معادلة "يالطا" رأسا على عقب
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, رصد عسكري
الدفاع الروسية تنشر فيديو لإطلاق صاروخ "إسكندر" على هدف في أوكرانيا
06:47 GMT 10.01.2023 (تم التحديث: 07:32 GMT 10.01.2023) تابعنا عبر
عرضت وزارة الدفاع الروسية شريط فيديو لإطلاق صاروخ "إسكندر" العملياتي - التكتيكي على موقع تابع للجيش الأوكراني في منطقة العمليات الخاصة.
وأظهر الفيديو المنشور انطلاق صاروخ "اسكندر" من منصته المتحركة إلى النقطة المحددة حيث تم وضع كل الإحداثيات المطلوبة لضرب الهدف الأوكراني المعادي في المنطقة العمليات العسكرية الخاصة.
وبينت اللقطات عملية التمويه التي تستخدمها القوات الصاروخية الروسية لمركباتها، بالإضافة إلى عناصر تعمل على تحييد موجات الراديو الخاصة عن المنظومة الاستراتيجية.
وتواصل
القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس من بطش نظام كييف.