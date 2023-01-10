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Танк Т-72 и мобилизованные военнослужащие во время подготовки на Чебаркульском полигоне в Челябинской области - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230110/الدفاع-الروسية-تنشر-فيديو-لإطلاق-صاروخ-إسكندر-على-هدف--في-أوكرانيا-1072100517.html
الدفاع الروسية تنشر فيديو لإطلاق صاروخ "إسكندر" على هدف في أوكرانيا
الدفاع الروسية تنشر فيديو لإطلاق صاروخ "إسكندر" على هدف في أوكرانيا
عرضت وزارة الدفاع الروسية شريط فيديو لإطلاق صاروخ "إسكندر" العملياتي - التكتيكي على موقع تابع للجيش الأوكراني في منطقة العمليات الخاصة. 10.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-10T06:47+0000
2023-01-10T07:32+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وأظهر الفيديو المنشور انطلاق صاروخ "اسكندر" من منصته المتحركة إلى النقطة المحددة حيث تم وضع كل الإحداثيات المطلوبة لضرب الهدف الأوكراني المعادي في المنطقة العمليات العسكرية الخاصة.وبينت اللقطات عملية التمويه التي تستخدمها القوات الصاروخية الروسية لمركباتها، بالإضافة إلى عناصر تعمل على تحييد موجات الراديو الخاصة عن المنظومة الاستراتيجية.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس من بطش نظام كييف.اقرأ أيضا: الدفاع الروسية تكشف تحضير كييف لاستفزاز "بنبش" قبور السكاناقرأ أيضا: باحث غربي: روسيا وحلفاؤها سيهزمون "الناتو" وأمريكا ويقلبون معادلة "يالطا" رأسا على عقب
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

الدفاع الروسية تنشر فيديو لإطلاق صاروخ "إسكندر" على هدف في أوكرانيا

06:47 GMT 10.01.2023 (تم التحديث: 07:32 GMT 10.01.2023)
© Sputnik . Dmitry Korobeynikov / الانتقال إلى بنك الصورصواريخ اسكندر
صواريخ اسكندر - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2023
© Sputnik . Dmitry Korobeynikov
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عرضت وزارة الدفاع الروسية شريط فيديو لإطلاق صاروخ "إسكندر" العملياتي - التكتيكي على موقع تابع للجيش الأوكراني في منطقة العمليات الخاصة.
وأظهر الفيديو المنشور انطلاق صاروخ "اسكندر" من منصته المتحركة إلى النقطة المحددة حيث تم وضع كل الإحداثيات المطلوبة لضرب الهدف الأوكراني المعادي في المنطقة العمليات العسكرية الخاصة.
وبينت اللقطات عملية التمويه التي تستخدمها القوات الصاروخية الروسية لمركباتها، بالإضافة إلى عناصر تعمل على تحييد موجات الراديو الخاصة عن المنظومة الاستراتيجية.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس من بطش نظام كييف.
اقرأ أيضا: الدفاع الروسية تكشف تحضير كييف لاستفزاز "بنبش" قبور السكان
اقرأ أيضا: باحث غربي: روسيا وحلفاؤها سيهزمون "الناتو" وأمريكا ويقلبون معادلة "يالطا" رأسا على عقب
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Боевая машина пехоты БМП-1АМ Басурманин НМ ЛНР в зоне проведения специальной военной операции в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:42 GMT
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