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https://sputnikarabic.ae/20230110/اليمن-جماعة-أنصار-الله-تطلق-صاروخا-باليستيا-من-معسكر-شرقي-العاصمة--1072114517.html
اليمن... جماعة "أنصار الله" تطلق صاروخا باليستيا من معسكر شرقي العاصمة
اليمن... جماعة "أنصار الله" تطلق صاروخا باليستيا من معسكر شرقي العاصمة
هز انفجار عنيف، اليوم الثلاثاء، أنحاء متفرقة في العاصمة اليمنية صنعاء، وذلك بعد نحو أشهر من هدنة الأمم المتحدة التي انقضت مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. 10.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-10T11:21+0000
2023-01-10T11:21+0000
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القاهرة – سبوتنيك. وصرح مصدر عسكري في صنعاء لوكالة "سبوتنيك"، أن "جماعة أنصار الله أطلقت صاروخا باليستيا من معسكر الحَفا التابع لقوات الحرس الجمهوري نخبة الجيش اليمني سابقاً، شرقي العاصمة صنعاء".وأضاف أنه لم تعرف وجهة الصاروخ الذي يعتقد أنه ضمن تجارب صاروخية جديدة تجريها قوات "أنصار الله".ولم يصدر أي تعليق من جماعة أنصار الله بشأن ذلك.وسبق أن تعرض معسكر الحَفا الذي يتمركز في قمة جبل يطل على الجهة الشرقية للعاصمة صنعاء، لغارات جوية مكثفة شنها التحالف العربي بقيادة السعودية، منذ انطلاق عملياته قبل نحو 8 سنوات.وأعلنت جماعة "أنصار الله"، مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وصول مفاوضات تمديد الهدنة الأممية في اليمن إلى طريق مسدود، في ظل اشتراط الجماعة دفع الحكومة رواتب الموظفين العموميين من عائدات النفط والغاز المنتج من المحافظات التي تسيطر عليها القوات الحكومية.وتسيطر الجماعة، منذ سبتمبر/أيلول 2014، على غالبية المحافظات بوسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/آذار من 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ126 مليار دولار، في حين بات 80% من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية. حسب الأمم المتحدة.
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العالم العربي
العالم العربي

اليمن... جماعة "أنصار الله" تطلق صاروخا باليستيا من معسكر شرقي العاصمة

11:21 GMT 10.01.2023
© AFP 2022 / -القوات المسلحة اليمنية التابعة لجماعة أنصار الله في صنعاء
القوات المسلحة اليمنية التابعة لجماعة أنصار الله في صنعاء - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2023
© AFP 2022 / -
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هز انفجار عنيف، اليوم الثلاثاء، أنحاء متفرقة في العاصمة اليمنية صنعاء، وذلك بعد نحو أشهر من هدنة الأمم المتحدة التي انقضت مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
القاهرة – سبوتنيك. وصرح مصدر عسكري في صنعاء لوكالة "سبوتنيك"، أن "جماعة أنصار الله أطلقت صاروخا باليستيا من معسكر الحَفا التابع لقوات الحرس الجمهوري نخبة الجيش اليمني سابقاً، شرقي العاصمة صنعاء".

وأضاف أنه لم تعرف وجهة الصاروخ الذي يعتقد أنه ضمن تجارب صاروخية جديدة تجريها قوات "أنصار الله".

ولم يصدر أي تعليق من جماعة أنصار الله بشأن ذلك.

وسبق أن تعرض معسكر الحَفا الذي يتمركز في قمة جبل يطل على الجهة الشرقية للعاصمة صنعاء، لغارات جوية مكثفة شنها التحالف العربي بقيادة السعودية، منذ انطلاق عملياته قبل نحو 8 سنوات.

وأعلنت جماعة "أنصار الله"، مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وصول مفاوضات تمديد الهدنة الأممية في اليمن إلى طريق مسدود، في ظل اشتراط الجماعة دفع الحكومة رواتب الموظفين العموميين من عائدات النفط والغاز المنتج من المحافظات التي تسيطر عليها القوات الحكومية.

وتسيطر الجماعة، منذ سبتمبر/أيلول 2014، على غالبية المحافظات بوسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/آذار من 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.

وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ126 مليار دولار، في حين بات 80% من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية. حسب الأمم المتحدة.
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