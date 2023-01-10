https://sputnikarabic.ae/20230110/قيادي-في-أنصار-الله-أمريكا-هي-من-تقود-العدوان-على-اليمن-وتتحمل-كل-نتائجه-الكارثية-1072104918.html
قيادي في "أنصار الله": أمريكا هي من تقود العدوان على اليمن وتتحمل كل نتائجه الكارثية
قيادي في "أنصار الله": أمريكا هي من تقود العدوان على اليمن وتتحمل كل نتائجه الكارثية
اتهم القيادي في جماعة "أنصار الله" اليمنية، علي القحوم، الولايات المتحدة الأمريكية بالوقوف وراء حصار الشعب اليمني والعدوان عليه. 10.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-10T08:03+0000
2023-01-10T08:03+0000
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وكتب القحوم، وهو عضو المكتب السياسي في الجماعة، تغريدة عبر حسابه على "تويتر" جاء فيها أنه "مهما حاول الأمريكيون التستر والوقوف في الموقف الخلفي، إلا أن الأحداث والحقائق وسلوكهم العدواني المستمر كشفت وجههم القبيح".وتابع: "هم (أمريكا) من يقود العدوان ويتحمل كل نتائجه الكارثية، وهم من يعيق السلام ويدفع للتصعيد واستمرار المؤامرات".وتشير التقديرات الأممية إلى أن أكثر من ثلاثة ملايين يمني نزحوا من منازلهم جراء النزاع المستمر منذ أواخر 2014، بين القوات الحكومية وأنصار الله.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/ مارس من 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, صراع اليمن, العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية
الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, صراع اليمن, العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية
قيادي في "أنصار الله": أمريكا هي من تقود العدوان على اليمن وتتحمل كل نتائجه الكارثية
08:03 GMT 10.01.2023 (تم التحديث: 08:04 GMT 10.01.2023) تابعنا عبر
اتهم القيادي في جماعة "أنصار الله" اليمنية، علي القحوم، الولايات المتحدة الأمريكية بالوقوف وراء حصار الشعب اليمني والعدوان عليه.
وكتب القحوم، وهو عضو المكتب السياسي في الجماعة، تغريدة عبر حسابه على "تويتر" جاء فيها أنه "مهما حاول الأمريكيون التستر والوقوف في الموقف الخلفي، إلا أن الأحداث والحقائق وسلوكهم العدواني المستمر كشفت وجههم القبيح".
وأضاف: "أوضحت أن العدوان والحصار على اليمن هو بقرار أمريكي أعلن من واشنطن".
وتابع: "هم (أمريكا) من يقود العدوان ويتحمل كل نتائجه الكارثية، وهم من يعيق السلام
ويدفع للتصعيد واستمرار المؤامرات".
وتشير التقديرات الأممية
إلى أن أكثر من ثلاثة ملايين يمني نزحوا من منازلهم جراء النزاع المستمر منذ أواخر 2014، بين القوات الحكومية وأنصار الله.
وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن
، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/ مارس من 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.