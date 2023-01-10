https://sputnikarabic.ae/20230110/غوغل-تنشئ-منطقة-سحابية-خاصة-داخل-الكويت-والدولة-الخليجية-توضح-مزايا-الخطوة-1072107797.html
"غوغل" تنشئ منطقة سحابية خاصة داخل الكويت... والدولة الخليجية توضح مزايا الخطوة
"غوغل" تنشئ منطقة سحابية خاصة داخل الكويت... والدولة الخليجية توضح مزايا الخطوة
قررت شركة "غوغل" الأمريكية افتتاح مكتب لها في الكويت، وإنشاء منطقة سحابية خاصة في الدولة الخليجية. 10.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-10T09:23+0000
2023-01-10T09:23+0000
2023-01-10T09:23+0000
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شركة غوغل
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أخبار الكويت اليوم
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وأكد وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الكويتي، مازن الناهض، أن "الاتفاقية الإطارية للشراكة الاستراتيجية بين الكويت و"غوغل كلاود" التي تم توقيعها مؤخرا تسهم في تحليل البيانات، والأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي، وغيرها من أجل تحقيق التحول الرقمي، كأحد ممكنات "رؤية كويت جديدة 2035"، وفقا لوكالة الأنباء الكويتية (كونا).وأشار الناهض إلى أن "المنطقة السحابية لـ"غوغل" تتكون من 3 مراكز بيانات بأحدث المواصفات والمعايير العالمية، من أجل تلبية الطلب الواسع على خدماتها، كما ستدعم مؤسسات القطاع العام وقطاع الأعمال والشركات في مسيرتها للتحول الرقمي".كما لفت إلى أن "اتفاقية "غوغل كلاود" بالتعاون مع هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، ستخلق فرصا وظيفية للشباب الكويتيين، موضحا أن الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات سيتعاون مع شركة "غوغل" لإطلاق برنامج وطني سيعمل على تعزيز مهارات أكثر من 5000 مواطن كويتي من الطلبة والعاملين في القطاعين الحكومة والخاص، في مجال التقنيات الرقمية، وتحليل البيانات المتطورة، والتعلم الآلي، والذكاء الاصطناعي، وحلول أمن المعلومات".وشدد وزير التجارة والصناعية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الكويتي، مازن الناهض، أن "اتفاقية شركة "غوغل" مع الكويت تعتبر "إنجازا مهما"، كما أنها تعكس التزام شركة "غوغل" العالمية بالاستثمار في المستقبل الرقمي للمنطقة".
https://sputnikarabic.ae/20221231/غوغل-تدفع-95-ملايين-دولار-وتغير-من-سياساتها-بعد-اتهامها-بـتتبع-مواقع-المستخدمين-1071786154.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
شركة غوغل, منوعات, الكويت, أخبار الكويت اليوم
شركة غوغل, منوعات, الكويت, أخبار الكويت اليوم
"غوغل" تنشئ منطقة سحابية خاصة داخل الكويت... والدولة الخليجية توضح مزايا الخطوة
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قررت شركة "غوغل" الأمريكية افتتاح مكتب لها في الكويت، وإنشاء منطقة سحابية خاصة في الدولة الخليجية.
وأكد وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الكويتي، مازن الناهض، أن "الاتفاقية الإطارية للشراكة الاستراتيجية بين الكويت و"غوغل كلاود" التي تم توقيعها مؤخرا تسهم في تحليل البيانات، والأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي، وغيرها من أجل تحقيق التحول الرقمي، كأحد ممكنات "رؤية كويت جديدة 2035"، وفقا لوكالة
الأنباء الكويتية (كونا).
وأشار الناهض إلى أن "المنطقة السحابية لـ"غوغل" تتكون من 3 مراكز بيانات بأحدث المواصفات والمعايير العالمية، من أجل تلبية الطلب الواسع على خدماتها، كما ستدعم مؤسسات القطاع العام وقطاع الأعمال والشركات في مسيرتها للتحول الرقمي".
31 ديسمبر 2022, 09:24 GMT
كما لفت إلى أن "اتفاقية "غوغل كلاود" بالتعاون مع هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، ستخلق فرصا وظيفية للشباب الكويتيين، موضحا أن الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات سيتعاون مع شركة "غوغل" لإطلاق برنامج وطني سيعمل على تعزيز مهارات أكثر من 5000 مواطن كويتي من الطلبة والعاملين في القطاعين الحكومة والخاص، في مجال التقنيات الرقمية، وتحليل البيانات المتطورة، والتعلم الآلي، والذكاء الاصطناعي، وحلول أمن المعلومات".
وشدد وزير التجارة والصناعية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الكويتي، مازن الناهض، أن "اتفاقية شركة "غوغل" مع الكويت تعتبر "إنجازا مهما"، كما أنها تعكس التزام شركة "غوغل" العالمية بالاستثمار في المستقبل الرقمي للمنطقة".