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https://sputnikarabic.ae/20230110/وكالات-الصين-تشتري-صنفا-نادرا-من-النفط-الروسي--1072107672.html
وكالات: الصين تشتري صنفا نادرا من النفط الروسي
وكالات: الصين تشتري صنفا نادرا من النفط الروسي
أفادت وكالات غربية، اليوم الثلاثاء، بأن الصين بدأت شراء صنف نادر من النفط الروسي، مشيرة إلى وجود 3 شحنات في الوقت الحالي. 10.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-10T09:26+0000
2023-01-10T09:26+0000
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وكشفت المصادر التي نقلت عنها وكالة "بلومبرغ" أن الصين تستورد مجموعة متنوعة من النفط الخام الروسي، بما في ذلك صنف من فئة "Arco" الأقل شهرة، والذي وصفته بالنادر، مشيرة إلى "تضاعف عمليات الشراء".وتظهر البيانات، بحسب المصدر، أن أول دفعة من ناقلات النفط اتجهت إلى الصين في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني. وقال تجار إن المشتريات قد تحل محل بعض الكميات التي كانت تصدر من الشرق الأوسط مثل حقل البصرة الثقيل العراقي.وقال فيكتور كاتونا، محلل النفط الرئيسي في شركة "Kpler" التي تتخذ من فيينا مقرا لها، "إن درجات تغيير مسار القطب الشمالي تحدث بالتأكيد"، مشيرا إلى أن صادرات النفط الروسي قد تتجه إلى الهند والصين.
https://sputnikarabic.ae/20230110/الشركات-الروسية-لن-تتعامل-بأي-شكل-من-الأشكال-مع-أي-تاجر-يضع-سقفا-لسعر-النفط-1072105369.html
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اقتصاد, العالم
اقتصاد, العالم

وكالات: الصين تشتري صنفا نادرا من النفط الروسي

09:26 GMT 10.01.2023
© Sputnik . Sergey Guneev / الانتقال إلى بنك الصورناقلة نفط روسية "غراند أنيفا" لنقل الغاز الطبيعي المسال
ناقلة نفط روسية غراند أنيفا لنقل الغاز الطبيعي المسال - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2023
© Sputnik . Sergey Guneev
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أفادت وكالات غربية، اليوم الثلاثاء، بأن الصين بدأت شراء صنف نادر من النفط الروسي، مشيرة إلى وجود 3 شحنات في الوقت الحالي.
وكشفت المصادر التي نقلت عنها وكالة "بلومبرغ" أن الصين تستورد مجموعة متنوعة من النفط الخام الروسي، بما في ذلك صنف من فئة "Arco" الأقل شهرة، والذي وصفته بالنادر، مشيرة إلى "تضاعف عمليات الشراء".

وزعمت الوكالة في تقريرها المنشور اليوم أنه تم شراء 3 شحنات من النفط الخام من القطب الشمالي بما في ذلك كمية من نفط "Arco" عالي الكبريت والكثافة للوصول هذا الشهر أو في فبراير/ شباط القادم، وفقًا لشركة "Vortexa Ltd" التي نقل عنها التقرير.

وتظهر البيانات، بحسب المصدر، أن أول دفعة من ناقلات النفط اتجهت إلى الصين في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني. وقال تجار إن المشتريات قد تحل محل بعض الكميات التي كانت تصدر من الشرق الأوسط مثل حقل البصرة الثقيل العراقي.
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بدورها، قالت شركة "Kpler" للتحليل البياني، إن الدفعة الأخيرة من المشتريات الصينية شملت فئات نفط من نوع "فاراندي" ومجموعة متنوعة أخف تعرف باسم "نوفي بورت".

وقال فيكتور كاتونا، محلل النفط الرئيسي في شركة "Kpler" التي تتخذ من فيينا مقرا لها، "إن درجات تغيير مسار القطب الشمالي تحدث بالتأكيد"، مشيرا إلى أن صادرات النفط الروسي قد تتجه إلى الهند والصين.
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