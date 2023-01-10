https://sputnikarabic.ae/20230110/وكالات-الصين-تشتري-صنفا-نادرا-من-النفط-الروسي--1072107672.html

وكالات: الصين تشتري صنفا نادرا من النفط الروسي

وكالات: الصين تشتري صنفا نادرا من النفط الروسي

أفادت وكالات غربية، اليوم الثلاثاء، بأن الصين بدأت شراء صنف نادر من النفط الروسي، مشيرة إلى وجود 3 شحنات في الوقت الحالي. 10.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-10T09:26+0000

2023-01-10T09:26+0000

2023-01-10T09:26+0000

اقتصاد

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وكشفت المصادر التي نقلت عنها وكالة "بلومبرغ" أن الصين تستورد مجموعة متنوعة من النفط الخام الروسي، بما في ذلك صنف من فئة "Arco" الأقل شهرة، والذي وصفته بالنادر، مشيرة إلى "تضاعف عمليات الشراء".وتظهر البيانات، بحسب المصدر، أن أول دفعة من ناقلات النفط اتجهت إلى الصين في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني. وقال تجار إن المشتريات قد تحل محل بعض الكميات التي كانت تصدر من الشرق الأوسط مثل حقل البصرة الثقيل العراقي.وقال فيكتور كاتونا، محلل النفط الرئيسي في شركة "Kpler" التي تتخذ من فيينا مقرا لها، "إن درجات تغيير مسار القطب الشمالي تحدث بالتأكيد"، مشيرا إلى أن صادرات النفط الروسي قد تتجه إلى الهند والصين.

https://sputnikarabic.ae/20230110/الشركات-الروسية-لن-تتعامل-بأي-شكل-من-الأشكال-مع-أي-تاجر-يضع-سقفا-لسعر-النفط-1072105369.html

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