https://sputnikarabic.ae/20230111/البرلمان-العراقي-يؤكد-دعم-مخرجات-القمة-الثلاثية-بين-العراق-ومصر-والأردن-1072153327.html
البرلمان العراقي يؤكد دعم مخرجات القمة الثلاثية بين العراق ومصر والأردن
البرلمان العراقي يؤكد دعم مخرجات القمة الثلاثية بين العراق ومصر والأردن
أعلن رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، اليوم الأربعاء، أن البرلمان يدعم مخرجات القمة الثلاثية بين العراق ومصر والأردن. 11.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-11T11:58+0000
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وقال الحلبوسي، في بيان له، إن "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي استقبل، اليوم، نظيره الأردني أحمد الصفدي والوفد المرافق له في مبنى المجلس، حيث عُقدت مباحثات بشأن سبل تعزيز العلاقات الثنائية والدبلوماسية البرلمانية والتعاون والتنسيق المشترك بين البرلمانيين"، وفقا لوكالة الأنباء العراقية "واع".ولفت الحلبوسي إلى "عمق العلاقات الأخوية بين البلدين، وأهمية تمتين أواصر التعاون، للمضي بخطى عملية تنعكس على واقع الشعبين الشقيقين".وأكد على "أهمية العمل على مستوى البرلمانيين؛ لتوحيد الرؤى وتفعيل الاتفاقيات بين البلدين، واستمرار التعاون على مستوى البرلمان العربي والآسيوي والإسلامي واتحاد البرلمان الدولي؛ لتبني قضايا مشتركة".وأشار رئيس البرلمان العراقي إلى "أولوية القضية الفلسطينية والموقف الداعم لها من قبل العراق والأردن".وأوضح الحلبوسي أن "البرلمان يدعم مخرجات القمة الثلاثية والاتفاقيات الثنائية بين البلدين في القطاع الأمني والصناعي والتجاري وملف الطاقة، وأهمية إنجاز الربط الكهربائي ومد أنبوب النفط إلى ميناء العقبة؛ لزيادة الإيرادات الوطنية وتعدد منافذ التصدير".وشدد على "دعم المملكة والملك عبد الله الثاني للعراق في مواجهة التحديات، وتوطيد روابط العمل الثنائي، والتعاون في المجالات كافة".على جانب آخر، أعرب رئيس مجلس النواب الأردني عن "اعتزازهم بنجاح أعمال الدورة الثانية لمؤتمر بغداد للتعاون والشراكة بين البلدين في السعي نحو تقديم كل الإمكانات لدعم أمن العراق واستقراره".وشدد الصفدي على "أهمية تدعيم خطوات التعاون الثلاثي بين الأردن ومصر والعراق والمشاريع الاقتصادية التي تم الاتفاق عليها".
https://sputnikarabic.ae/20221221/خبير-أردني-مؤتمر-بغداد-آلية-مهمة-لاحتواء-الخلافات-ومحافظة-الأطراف-على-مصالحها-في-العراق-1071455100.html
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العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار الأردن
العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار الأردن
البرلمان العراقي يؤكد دعم مخرجات القمة الثلاثية بين العراق ومصر والأردن
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أعلن رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، اليوم الأربعاء، أن البرلمان يدعم مخرجات القمة الثلاثية بين العراق ومصر والأردن.
وقال الحلبوسي، في بيان له، إن "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي استقبل، اليوم، نظيره الأردني أحمد الصفدي والوفد المرافق له في مبنى المجلس، حيث عُقدت مباحثات بشأن سبل تعزيز العلاقات الثنائية والدبلوماسية البرلمانية والتعاون والتنسيق المشترك بين البرلمانيين"، وفقا لوكالة الأنباء
العراقية "واع".
21 ديسمبر 2022, 14:07 GMT
ولفت الحلبوسي إلى "عمق العلاقات الأخوية بين البلدين، وأهمية تمتين أواصر التعاون، للمضي بخطى عملية تنعكس على واقع الشعبين الشقيقين".
وأكد على "أهمية العمل على مستوى البرلمانيين؛ لتوحيد الرؤى وتفعيل الاتفاقيات بين البلدين، واستمرار التعاون على مستوى البرلمان العربي والآسيوي والإسلامي واتحاد البرلمان الدولي؛ لتبني قضايا مشتركة".
وأشار رئيس البرلمان العراقي
إلى "أولوية القضية الفلسطينية والموقف الداعم لها من قبل العراق والأردن".
وأوضح الحلبوسي أن "البرلمان يدعم مخرجات القمة الثلاثية والاتفاقيات الثنائية بين البلدين في القطاع الأمني والصناعي والتجاري وملف الطاقة، وأهمية إنجاز الربط الكهربائي ومد أنبوب النفط إلى ميناء العقبة؛ لزيادة الإيرادات الوطنية وتعدد منافذ التصدير".
وشدد على "دعم المملكة والملك عبد الله الثاني للعراق في مواجهة التحديات، وتوطيد روابط العمل الثنائي، والتعاون في المجالات كافة".
على جانب آخر، أعرب رئيس مجلس النواب الأردني
عن "اعتزازهم بنجاح أعمال الدورة الثانية لمؤتمر بغداد للتعاون والشراكة بين البلدين في السعي نحو تقديم كل الإمكانات لدعم أمن العراق واستقراره".
وشدد الصفدي على "أهمية تدعيم خطوات التعاون الثلاثي بين الأردن ومصر والعراق والمشاريع الاقتصادية التي تم الاتفاق عليها".