https://sputnikarabic.ae/20230111/الرئيس-البرازيلي-الجديد-يقيل-السفير-الذي-عينه-سلفه-لدى-إسرائيل-1072177899.html

الرئيس البرازيلي الجديد يقيل السفير الذي عينه سلفه لدى إسرائيل

الرئيس البرازيلي الجديد يقيل السفير الذي عينه سلفه لدى إسرائيل

قررت وزارة الخارجية البرازيلية إقالة سفير البلاد لدى إسرائيل، الجنرال جيرسون ميناندرو غارسيا دي فيرينتس - في خطوة ربما تشير إلى التغيير في سياسة الدولة الواقعة... 11.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-11T21:58+0000

2023-01-11T21:58+0000

2023-01-11T21:58+0000

العالم العربي

إسرائيل

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/1f/1069653516_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_3fd2e57f9230b1a9fcbd2de896db3e52.jpg

تم تعيين السفير من قبل الرئيس السابق جايير بولسونارو في أوائل عام 2021، وإقالته هي واحدة من أولى القرارات التي اتخذها الرئيس الجديد لولا دا سيلفا ووزير خارجيته ماورو فييرا، على ما أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.خلال حقبة بولسونارو، غيرت البرازيل أنماط التصويت التقليدية ودعمت إسرائيل في المنظمات الدولية، على عكس الموقف التقليدي لوزارة الخارجية في البلاد.وصرح وزير الخارجية الجديد فييرا، عند تشكيل الحكومة الجديدة، أنه في ظل حكومة لولا اليسارية، التي تولت السلطة مطلع الشهر الجاري، فإن البرازيل "ستتعاون مع الدول العربية، وفي مقدمتها فلسطين".قرر بولسونارو تعيين الجنرال دي فيرينتس من أجل تعميق العلاقات العسكرية مع إسرائيل، وفي الوقت نفسه أعلن عزمه على نقل السفارة البرازيلية من تل أبيب إلى القدس - وهو الأمر الذي لم يتم تنفيذه في النهاية بسبب ضغوط الدول العربية، لذلك استقر أخيرا على فتح مكتب تجاري في القدس.وقالت "يديعوت": "تمكن مسؤولو وزارة الخارجية الإسرائيلية من إقناع بولسونارو، قبيل مغادرة مقعده، بالضغط على وزارة الخارجية البرازيلية حتى لا يصوت ممثلو الدولة في الأمم المتحدة لصالح الاقتراح الفلسطيني للحصول على رأي من محكمة العدل في لاهاي بخصوص "شرعية الاحتلال" - وفي النهاية امتنعت البرازيل عن التصويت".في عام 2014، أعادت البرازيل سفيرها إلى إسرائيل للتشاور خلال الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة المعروف إسرائيليا بعملية "الجرف الصامد"، وقالت رئيسة البرازيل في ذلك الوقت ديلما روسيف، إن ما تقوم به إسرائيل في غزة "غير متناسب".وذكرت وزارة الخارجية الإسرائيلية حينها أن "البرازيل تتبنى معايير مزدوجة خلال هذه العملية، وتصبح جزءا من المشكلة بدلا من محاولة الإسهام في الحل. وهذا السلوك يفسر بقاء البرازيل، وهي عملاق اقتصادي وثقافي، دون صلة بالساحة السياسية".بعد حوالي عامين، في عام 2016، لم توافق البرازيل على تعيين داني دايان سفيرا لإسرائيل لديها، لأنه كان يعيش في مستوطنة وبسبب كونه المدير العام السابق لمجلس "يشع" الاستيطاني بالضفة الغربية، وذلك بعد أن أصدرت الحكومة الإسرائيلية قرار تعيينه بالفعل، ووقتها كان الرئيس هناك هي ديلما روسيف أيضا.

https://sputnikarabic.ae/20221030/البرازيل-زوجة-بولسونارو-تصوت-في-الجولة-الثانية-من-انتخابات-الرئاسة-بقميص-يحمل-علم-إسرائيل-صورة-1069646816.html

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم العربي, إسرائيل