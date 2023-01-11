https://sputnikarabic.ae/20230111/المحكمة-الأوروبية-لحقوق-الإنسان-ترفع-الحظر-عن-ترحيل-المهاجرين-من-بولندا-إلى-بيلاروسيا-1072174195.html
المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ترفع الحظر عن ترحيل المهاجرين من بولندا إلى بيلاروسيا
المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ترفع الحظر عن ترحيل المهاجرين من بولندا إلى بيلاروسيا
رفعت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الحظر عن قيام بولندا بترحيل المهاجرين القادمين إليها من بيلاروسيا، حسبما أفاد حرس الحدود البولندي اليوم الأربعاء. 11.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-11T19:53+0000
2023-01-11T19:53+0000
2023-01-11T19:53+0000
أخبار العالم الآن
أخبار بيلاروسيا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/02/1c/1059257019_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_0016be665c4848bd1e47a5c4d8b50d9a.jpg
سبوتنيك. يشار إلى أنه في ديسمبر/ كانون الأول 2021، منعت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان مؤقتا بولندا من ترحيل المهاجرين الذين قدموا بالفعل إلى بولندا من بيلاروسيا.وكان المهاجرين من بيلاروسيا إلى بولندا كانوا قد تقدموا للمحكمة بـ 40 طلبا، قدمها أكثر من 90 مهاجرا وصلوا إلى بولندا بعد عبور الحدود البولندية البيلاروسية بشكل غير قانوني.يذكر أن العلاقات بين بيلاروسيا وجيرانها الأوروبيين كانت قد توترت بسبب أزمة المهاجرين التي اندلعت العام الماضي، حيث اتهمت بولندا ولاتفيا وليتوانيا بيلاروسيا بتسهيل نقل المهاجرين عبر حدودها، فيما نفت بيلاروسيا جميع الاتهامات وقالت إنها لم تعد قادرة على التعامل مع تدفق المهاجرين بسبب العقوبات الأوروبية.وفي وقت سابق، عثر حرس الحدود البيلاروسي، أمس الثلاثاء، على جثة لاجئ أفريقي بالقرب من الحدود مع دولة لاتفيا.وذكر حرس الحدود البيلاروسي في بيان، أنه "في ليلة 9 إلى 10 يناير/ كانون الثاني، عثرت دورية، بالقرب من الحدود مع لاتفيا، على جثة رجل ذو مظهر أفريقي".وأضاف البيان أن "عددا من اللاجئين الآخرين كانوا بجانب الجثة، وأخبروا أفراد حرس الحدود بأن قوات الأمن في لاتفيا نقلتهم إلى الحدود متجاهلة طلبات مساعدة الرجل (الذي كان على قيد الحياة)".
https://sputnikarabic.ae/20230111/روسيا-وبيلاروسيا-تعززان-الدفاع-الجوي-لدى-قوات-الاتحاد-1072153127.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/02/1c/1059257019_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_1ba5d05a402693c22a32f6fd5e6b3e57.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم الآن, أخبار بيلاروسيا اليوم
أخبار العالم الآن, أخبار بيلاروسيا اليوم
المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ترفع الحظر عن ترحيل المهاجرين من بولندا إلى بيلاروسيا
تابعنا عبر
رفعت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الحظر عن قيام بولندا بترحيل المهاجرين القادمين إليها من بيلاروسيا، حسبما أفاد حرس الحدود البولندي اليوم الأربعاء.
سبوتنيك. يشار إلى أنه في ديسمبر/ كانون الأول 2021، منعت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان مؤقتا بولندا من ترحيل المهاجرين الذين قدموا بالفعل إلى بولندا من بيلاروسيا.
وكان المهاجرين من بيلاروسيا إلى بولندا كانوا قد تقدموا للمحكمة بـ 40 طلبا، قدمها أكثر من 90 مهاجرا وصلوا إلى بولندا بعد عبور الحدود البولندية البيلاروسية بشكل غير قانوني.
وأوضح حرس الحدود البولندي، اليوم الأربعاء، في بيان أنه "بعد مراجعة المواد التي قدمتها بولندا وممثلو المهاجرين، أنهت المحكمة حكمها المؤقت في جميع القضايا الأربعين".
يذكر أن العلاقات بين بيلاروسيا وجيرانها الأوروبيين كانت قد توترت بسبب أزمة المهاجرين التي اندلعت العام الماضي، حيث اتهمت بولندا ولاتفيا وليتوانيا بيلاروسيا بتسهيل نقل المهاجرين عبر حدودها، فيما نفت بيلاروسيا جميع الاتهامات وقالت إنها لم تعد قادرة على التعامل مع تدفق المهاجرين بسبب العقوبات الأوروبية.
وفي وقت سابق، عثر حرس الحدود البيلاروسي، أمس الثلاثاء، على جثة لاجئ أفريقي بالقرب من الحدود مع دولة لاتفيا.
وذكر
حرس الحدود البيلاروسي في بيان، أنه "في ليلة 9 إلى 10 يناير/ كانون الثاني، عثرت دورية، بالقرب من الحدود مع لاتفيا، على جثة رجل ذو مظهر أفريقي".
وأضاف البيان أن "عددا من اللاجئين الآخرين كانوا بجانب الجثة، وأخبروا أفراد حرس الحدود بأن قوات الأمن في لاتفيا
نقلتهم إلى الحدود متجاهلة طلبات مساعدة الرجل (الذي كان على قيد الحياة)".