https://sputnikarabic.ae/20230111/بايدن-ينفي-علمه-بمحتوى-وثائق-رسمية-سرية-عثر-عليها-في-مكتبه-السابق-1072140683.html
بايدن ينفي علمه بمحتوى وثائق رسمية سرية عثر عليها في مكتبه السابق
بايدن ينفي علمه بمحتوى وثائق رسمية سرية عثر عليها في مكتبه السابق
نفى الرئيس الأمريكي، جو بايدن، علمه بمحتوى وثائق رسمية سرية عُثر عليها في مكتبه السابق، تعود لفترة عمله نائبا للرئيس الأسبق باراك أوباما. 11.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-11T01:11+0000
2023-01-11T01:11+0000
2023-01-11T01:11+0000
جو بايدن
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
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واشنطن - سبوتنيك. وقال بايدن في مؤتمر صحفي "تم اطلاعي على هذا الاكتشاف وتفاجأت عندما علمت بأن هناك بعض السجلات الحكومية..".وأضاف :"لكنني لا أعرف ما هو موجود في الوثائق".وأعلن البيت الأبيض يوم الاثنين، أن وزارة العدل الأمريكية تراجع وثائق يحتمل أن تكون سرية عثر عليها في مركز الرئيس الحالي جو بايدن تعود لفترة عمله نائبا للرئيس الأسبق باراك أوباما.وفي بيان له، قال ريتشارد ساوبر، المستشار الخاص لبايدن: "يتعاون البيت الأبيض مع الأرشيف الوطني ووزارة العدل فيما يتعلق باكتشاف ما يبدو أنه سجلات إدارة أوباما - بايدن، بما في ذلك عدد قليل من الوثائق تحمل العلامات السرية".
https://sputnikarabic.ae/20230110/إعلام-أمريكي-العثور-على-وثائق-سرية-تتعلق-بأوكرانيا-وإيران-وبريطانيا-في-مكتب-بايدن-الخاص-1072133317.html
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جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
بايدن ينفي علمه بمحتوى وثائق رسمية سرية عثر عليها في مكتبه السابق
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نفى الرئيس الأمريكي، جو بايدن، علمه بمحتوى وثائق رسمية سرية عُثر عليها في مكتبه السابق، تعود لفترة عمله نائبا للرئيس الأسبق باراك أوباما.
واشنطن - سبوتنيك
. وقال بايدن في مؤتمر صحفي "تم اطلاعي على هذا الاكتشاف وتفاجأت عندما علمت بأن هناك بعض السجلات الحكومية..".
وأضاف :"لكنني لا أعرف ما هو موجود في الوثائق".
وأعلن البيت الأبيض يوم الاثنين، أن وزارة العدل الأمريكية تراجع وثائق يحتمل أن تكون سرية عثر عليها
في مركز الرئيس الحالي جو بايدن تعود لفترة عمله نائبا للرئيس الأسبق باراك أوباما.
وفي بيان له، قال ريتشارد ساوبر، المستشار الخاص لبايدن: "يتعاون البيت الأبيض مع الأرشيف الوطني ووزارة العدل فيما يتعلق باكتشاف ما يبدو أنه سجلات إدارة أوباما - بايدن، بما في ذلك عدد قليل من الوثائق تحمل العلامات السرية".