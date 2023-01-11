https://sputnikarabic.ae/20230111/بريطانيا-تؤكد-اعتزامها-تزويد-أوكرانيا-بدبابات-متطورة-1072167782.html
بريطانيا تؤكد اعتزامها تزويد أوكرانيا بدبابات متطورة
بريطانيا تؤكد اعتزامها تزويد أوكرانيا بدبابات متطورة
أكدت الحكومة البريطانية أن لندن تخطط لتزويد أوكرانيا بدبابات متطورة. 11.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-11T16:20+0000
2023-01-11T16:20+0000
2023-01-11T16:20+0000
أخبار أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. جاء هذا في تصريحات للمتحدث باسم الحكومة البريطانية، بحسب صحيفة "فايننشال تايمز"، اليوم الأربعاء.وقال المسؤول البريطاني: "نحن نسرع من دعمنا لأوكرانيا بتكنولوجيا عسكرية من الجيل القادم التي ستساعد على تحقيق النصر في هذه الحرب".وقال: "من الواضح أن معركة الدبابات قد تزود الأوكرانيين بالقدرة على تغيير قواعد اللعبة".وفي وقت سابق، قال الرئيس البولندي أندريه دودا خلال مؤتمر صحفي إن بولندا ستنقل شركة لتصنيع دبابات "ليوبارد" إلى أوكرانيا كجزء من تحالف دولي.يأتي هذا في الوقت الذي ذكرت فيه صحيفة "فورين بوليسي" الأمريكية نقلا عن مسؤولين أمريكيين وأوروبيين حاليين وسابقين، أن تركيا تزود أوكرانيا بقنابل عنقودية أمريكية، تطلق من المدفعية منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2022.وقالت الصحيفة إن الذخائر التقليدية المحسنة، الثنائية الغرض والتي تعود إلى حقبة الحرب الباردة، والتي يحظر على الولايات المتحدة تصديرها بموجب القانون الأمريكي بسبب ارتفاع معدل فشلها، وفّرت لأوكرانيا سلاحا مثيرا للجدل في الصراع مع روسيا في ساحة المعركة.لكن نفى مصدر تركي لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، المزاعم التي تحدثت عنها بعض وكالات الإعلام حول إرسال تركيا قنابل عنقودية إلى الجانب الأوكراني.
https://sputnikarabic.ae/20230111/الرئاسة-التركية-لـسبوتنيك-مزاعم-إرسال-قنابل-عنقودية-إلى-أوكرانيا-مجرد-معلومات-مضللة--1072153555.html
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أخبار أوكرانيا, بريطانيا
بريطانيا تؤكد اعتزامها تزويد أوكرانيا بدبابات متطورة
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أكدت الحكومة البريطانية أن لندن تخطط لتزويد أوكرانيا بدبابات متطورة.
موسكو - سبوتنيك. جاء هذا في تصريحات للمتحدث باسم الحكومة البريطانية، بحسب صحيفة "فايننشال تايمز"، اليوم الأربعاء.
وقال المسؤول البريطاني: "نحن نسرع من دعمنا لأوكرانيا بتكنولوجيا عسكرية من الجيل القادم التي ستساعد على تحقيق النصر في هذه الحرب".
وقال: "من الواضح أن معركة الدبابات قد تزود الأوكرانيين بالقدرة على تغيير قواعد اللعبة".
وفي وقت سابق، قال الرئيس البولندي أندريه دودا خلال مؤتمر صحفي إن بولندا ستنقل شركة لتصنيع دبابات "ليوبارد" إلى أوكرانيا كجزء من تحالف دولي.
يأتي هذا في الوقت الذي ذكرت فيه صحيفة "فورين بوليسي" الأمريكية نقلا عن مسؤولين أمريكيين وأوروبيين
حاليين وسابقين، أن تركيا تزود أوكرانيا بقنابل عنقودية أمريكية، تطلق من المدفعية منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2022.
وقالت الصحيفة إن الذخائر التقليدية المحسنة، الثنائية الغرض والتي تعود إلى حقبة الحرب الباردة، والتي يحظر على الولايات المتحدة تصديرها بموجب القانون الأمريكي بسبب ارتفاع معدل فشلها، وفّرت لأوكرانيا سلاحا مثيرا للجدل في الصراع مع روسيا في ساحة المعركة.
لكن نفى مصدر تركي لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، المزاعم التي تحدثت عنها بعض وكالات الإعلام حول إرسال تركيا قنابل عنقودية إلى الجانب الأوكراني.