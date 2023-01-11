https://sputnikarabic.ae/20230111/تقارير-تركيا-تزود-أوكرانيا-بقنابل-عنقودية-أمريكية-يحظر-تصديرها-في-الولايات-المتحدة-1072142314.html
تقارير: تركيا تزود أوكرانيا بقنابل عنقودية أمريكية يحظر تصديرها في الولايات المتحدة
تقارير: تركيا تزود أوكرانيا بقنابل عنقودية أمريكية يحظر تصديرها في الولايات المتحدة
ذكرت صحيفة "فورين بوليسي" الأمريكية نقلا عن مسؤولين أمريكيين وأوروبيين حاليين وسابقين، أن تركيا تزود أوكرانيا بقنابل عنقودية أمريكية، تطلق من المدفعية منذ... 11.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-11T05:59+0000
2023-01-11T05:59+0000
2023-01-11T06:00+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار تركيا اليوم
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/04/1061834853_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_82584e9364eabba6e40764955b4c11ec.jpg
واشنطن - سبوتنيك. وقالت الصحيفة إن الذخائر التقليدية المحسنة، الثنائية الغرض والتي تعود إلى حقبة الحرب الباردة، والتي يحظر على الولايات المتحدة تصديرها بموجب القانون الأمريكي بسبب ارتفاع معدل فشلها، وفّرت لأوكرانيا سلاحا مثيرا للجدل في الصراع مع روسيا في ساحة المعركة.ويمكن أن تستمر القنابل، المصممة لتدمير الدبابات عن طريق الانفجار في ذخائر صغيرة، في ساحة المعركة لسنوات إذا فشلت في الانفجار على الفور، مع تشتت أجزائها لنحو 88 قنبلة صغيرة.وقال مصدر مطّلع على الأمر، رفض الكشف عن هويته، للنشرة الإخبارية الأمريكية: "بعد أن منعت الولايات المتحدة [أوكرانيا] الوصول إلى الذخائر العنقودية، كانت تركيا المكان الوحيد الذي يمكنهم الحصول عليها فيه".وأضاف المصدر: "إن الأمر يظهر كيف أنه حتى مع تقارب تركيا لروسيا في بعض النواحي، أصبحت أنقرة مؤيدا مهما حقا لأوكرانيا عسكريا".وتواصل القوات الروسية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، لاستكمال تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية.
https://sputnikarabic.ae/20230109/سفير-أوكرانيا-في-لندن-جزء-من-الأسلحة-المقدمة-من-الغرب-منتهي-الصلاحية--1072090535.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/04/1061834853_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_fab2aabd1bf26a5cfcfcbe198a5fb438.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تركيا اليوم, روسيا
تقارير: تركيا تزود أوكرانيا بقنابل عنقودية أمريكية يحظر تصديرها في الولايات المتحدة
05:59 GMT 11.01.2023 (تم التحديث: 06:00 GMT 11.01.2023) تابعنا عبر
ذكرت صحيفة "فورين بوليسي" الأمريكية نقلا عن مسؤولين أمريكيين وأوروبيين حاليين وسابقين، أن تركيا تزود أوكرانيا بقنابل عنقودية أمريكية، تطلق من المدفعية منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2022.
واشنطن - سبوتنيك
. وقالت الصحيفة إن الذخائر التقليدية المحسنة، الثنائية الغرض والتي تعود إلى حقبة الحرب الباردة، والتي يحظر على الولايات المتحدة تصديرها بموجب القانون الأمريكي بسبب ارتفاع معدل فشلها، وفّرت لأوكرانيا سلاحا مثيرا للجدل في الصراع مع روسيا في ساحة المعركة.
ويمكن أن تستمر القنابل، المصممة لتدمير الدبابات عن طريق الانفجار في ذخائر صغيرة، في ساحة المعركة لسنوات إذا فشلت في الانفجار على الفور، مع تشتت أجزائها لنحو 88 قنبلة صغيرة.
وقال مصدر مطّلع على الأمر، رفض الكشف عن هويته، للنشرة الإخبارية الأمريكية: "بعد أن منعت الولايات المتحدة [أوكرانيا] الوصول إلى الذخائر العنقودية، كانت تركيا المكان الوحيد الذي يمكنهم الحصول عليها فيه".
وأضاف المصدر: "إن الأمر يظهر كيف أنه حتى مع تقارب تركيا لروسيا في بعض النواحي، أصبحت أنقرة مؤيدا مهما حقا لأوكرانيا عسكريا".
وتواصل القوات الروسية العملية العسكرية الخاصة
في أوكرانيا منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، لاستكمال تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية.