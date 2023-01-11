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Танк Т-72 и мобилизованные военнослужащие во время подготовки на Чебаркульском полигоне в Челябинской области - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230111/تقارير-تركيا-تزود-أوكرانيا-بقنابل-عنقودية-أمريكية-يحظر-تصديرها-في-الولايات-المتحدة-1072142314.html
تقارير: تركيا تزود أوكرانيا بقنابل عنقودية أمريكية يحظر تصديرها في الولايات المتحدة
تقارير: تركيا تزود أوكرانيا بقنابل عنقودية أمريكية يحظر تصديرها في الولايات المتحدة
ذكرت صحيفة "فورين بوليسي" الأمريكية نقلا عن مسؤولين أمريكيين وأوروبيين حاليين وسابقين، أن تركيا تزود أوكرانيا بقنابل عنقودية أمريكية، تطلق من المدفعية منذ... 11.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-11T05:59+0000
2023-01-11T06:00+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار تركيا اليوم
روسيا
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واشنطن - سبوتنيك. وقالت الصحيفة إن الذخائر التقليدية المحسنة، الثنائية الغرض والتي تعود إلى حقبة الحرب الباردة، والتي يحظر على الولايات المتحدة تصديرها بموجب القانون الأمريكي بسبب ارتفاع معدل فشلها، وفّرت لأوكرانيا سلاحا مثيرا للجدل في الصراع مع روسيا في ساحة المعركة.ويمكن أن تستمر القنابل، المصممة لتدمير الدبابات عن طريق الانفجار في ذخائر صغيرة، في ساحة المعركة لسنوات إذا فشلت في الانفجار على الفور، مع تشتت أجزائها لنحو 88 قنبلة صغيرة.وقال مصدر مطّلع على الأمر، رفض الكشف عن هويته، للنشرة الإخبارية الأمريكية: "بعد أن منعت الولايات المتحدة [أوكرانيا] الوصول إلى الذخائر العنقودية، كانت تركيا المكان الوحيد الذي يمكنهم الحصول عليها فيه".وأضاف المصدر: "إن الأمر يظهر كيف أنه حتى مع تقارب تركيا لروسيا في بعض النواحي، أصبحت أنقرة مؤيدا مهما حقا لأوكرانيا عسكريا".وتواصل القوات الروسية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، لاستكمال تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية.
https://sputnikarabic.ae/20230109/سفير-أوكرانيا-في-لندن-جزء-من-الأسلحة-المقدمة-من-الغرب-منتهي-الصلاحية--1072090535.html
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أخبار تركيا اليوم, روسيا
أخبار تركيا اليوم, روسيا

تقارير: تركيا تزود أوكرانيا بقنابل عنقودية أمريكية يحظر تصديرها في الولايات المتحدة

05:59 GMT 11.01.2023 (تم التحديث: 06:00 GMT 11.01.2023)
© Sputnik . Valery Melnikov / الانتقال إلى بنك الصورقصف القوات المسلحة الأوكرانية لمباني على أراضي مصنع المعادن آزوفستال في ماريوبول، أوكرانيا 2 مايو 2022
قصف القوات المسلحة الأوكرانية لمباني على أراضي مصنع المعادن آزوفستال في ماريوبول، أوكرانيا 2 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2023
© Sputnik . Valery Melnikov
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ذكرت صحيفة "فورين بوليسي" الأمريكية نقلا عن مسؤولين أمريكيين وأوروبيين حاليين وسابقين، أن تركيا تزود أوكرانيا بقنابل عنقودية أمريكية، تطلق من المدفعية منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2022.
واشنطن - سبوتنيك. وقالت الصحيفة إن الذخائر التقليدية المحسنة، الثنائية الغرض والتي تعود إلى حقبة الحرب الباردة، والتي يحظر على الولايات المتحدة تصديرها بموجب القانون الأمريكي بسبب ارتفاع معدل فشلها، وفّرت لأوكرانيا سلاحا مثيرا للجدل في الصراع مع روسيا في ساحة المعركة.
مناورات الجيش الأوكراني في إقليم كييفسكايا، مدفع إم تي - 12، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
سفير أوكرانيا في لندن: جزء من الأسلحة المقدمة من الغرب منتهي الصلاحية
9 يناير, 15:46 GMT
ويمكن أن تستمر القنابل، المصممة لتدمير الدبابات عن طريق الانفجار في ذخائر صغيرة، في ساحة المعركة لسنوات إذا فشلت في الانفجار على الفور، مع تشتت أجزائها لنحو 88 قنبلة صغيرة.
وقال مصدر مطّلع على الأمر، رفض الكشف عن هويته، للنشرة الإخبارية الأمريكية: "بعد أن منعت الولايات المتحدة [أوكرانيا] الوصول إلى الذخائر العنقودية، كانت تركيا المكان الوحيد الذي يمكنهم الحصول عليها فيه".
وأضاف المصدر: "إن الأمر يظهر كيف أنه حتى مع تقارب تركيا لروسيا في بعض النواحي، أصبحت أنقرة مؤيدا مهما حقا لأوكرانيا عسكريا".
وتواصل القوات الروسية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، لاستكمال تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية.
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Боевая машина пехоты БМП-1АМ Басурманин НМ ЛНР в зоне проведения специальной военной операции в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 20:50 GMT
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