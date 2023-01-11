https://sputnikarabic.ae/20230111/توقعات-بتراجع-التضخم-في-روسيا-بالربع-الأول-للعام-وبلوغه-أقل-من-4-بالربع-الثاني-1072164010.html

توقعات بتراجع التضخم في روسيا بالربع الأول للعام وبلوغه أقل من 4% بالربع الثاني

توقعات بتراجع التضخم في روسيا بالربع الأول للعام وبلوغه أقل من 4% بالربع الثاني

صرح وزير التنمية الاقتصادية الروسي، مكسيم ريشيتنيكوف، اليوم الأربعاء، بأن التضخم السنوي في روسيا نهاية الربع الأول من العام الحالي، سينخفض بشكل كبير، وفي الربع... 11.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-11T15:10+0000

2023-01-11T15:10+0000

2023-01-11T15:10+0000

روسيا

أخبار روسيا اليوم

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موسكو - سبوتنيك. وخلال اجتماع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين مع أعضاء الحكومة، وهو الأول هذا العام، قال ريشيتنيكوف: "ننطلق من حقيقة أنه في نهاية الربع الأول، سينخفض التضخم بشكل كبير على أساس سنوي، باعتبار أن ذروة الأسعار في مايو/ أيار ستخرج من قاعدة البيانات، وفي الربع الثاني سنرى الأرقام، التي على الأرجح، ستكون حتى أقل من المستوى المستهدف لدينا وهو 4 في المئة، على الأقل لفترة من الزمن".وأضاف بأن التضخم في روسيا في نهاية عام 2022 ، تبين أنه بلغ أقل من 12 في المئة، وشكل 11.9 في المئة.وتابع: "تلقينا معلومات عاجلة الآن، بأن معدل التضخم انخفض في نهاية العام إلى أقل من 12 في المئة، وبصورة أدق - 11.9 في المئة، على الرغم من أننا أجّلنا تقييم أسعار خدمات الإسكان والخدمات المجتمعية من 1 ديسمبر/ كانون الأول 2022 إلى يوليو/ تموز 2023".وبذلك، يكون التضخم في روسيا لعام 2022 أقل قليلاً من أحدث التقديرات الرسمية وتوقعات المحللين. فوفقًا للتوقعات التي أوردها المصرف المركزي، تراوحت نسبة التضخم في روسيا لعام 2022 إلى ما بين 12 و13 في المئة، وللعام 2023 – 7 في المئة، و4 في المئة لعام 2024.

https://sputnikarabic.ae/20220607/الرئيس-بوتين-يشير-إلى-انخفاض-البطالة-ووصول-التضخم-لمستوى-الصفر-في-روسيا-1063215610.html

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