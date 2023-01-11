https://sputnikarabic.ae/20230111/خبير-عسكري-روسيا-تكشف-خطة-واشنطن-وتحبطها-في-دونباس--1072153464.html
خبير عسكري: روسيا تكشف خطة واشنطن وتحبطها في دونباس
خبير عسكري: روسيا تكشف خطة واشنطن وتحبطها في دونباس
أعلن المستشار السابق لوزير الدفاع الأمريكي، دوغلاس ماكغريغور، أن موسكو تمكنت من إحباط مخطط الولايات المتحدة من إنشاء موطئ قدم في دونباس. 11.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-11T11:59+0000
2023-01-11T11:59+0000
2023-01-11T11:59+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وقال ماكغريغور: "لقد عملنا لسنوات لبناء جيش ضخم من مائة ألف شخص بهدف واحد فقط ضرب روسيا وتحويل شرق أوكرانيا إلى قاعدة".وبحسب قوله، فإن الكرملين كان يراقب تصرفات الغرب في الدولة المجاورة، واضطرت موسكو إلى التصرف بشكل وقائي وتحييد التهديد لأراضيه.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
خبير عسكري: روسيا تكشف خطة واشنطن وتحبطها في دونباس
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أعلن المستشار السابق لوزير الدفاع الأمريكي، دوغلاس ماكغريغور، أن موسكو تمكنت من إحباط مخطط الولايات المتحدة من إنشاء موطئ قدم في دونباس.
وقال ماكغريغور: "لقد عملنا لسنوات لبناء جيش ضخم من مائة ألف شخص بهدف واحد فقط ضرب روسيا وتحويل شرق أوكرانيا إلى قاعدة".
وبحسب قوله، فإن الكرملين كان يراقب تصرفات الغرب في الدولة المجاورة، واضطرت موسكو إلى التصرف بشكل وقائي وتحييد التهديد لأراضيه.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية
الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.