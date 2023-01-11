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Танк Т-72 и мобилизованные военнослужащие во время подготовки на Чебаркульском полигоне в Челябинской области - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230111/خبير-عسكري-روسيا-تكشف-خطة-واشنطن-وتحبطها-في-دونباس--1072153464.html
خبير عسكري: روسيا تكشف خطة واشنطن وتحبطها في دونباس
خبير عسكري: روسيا تكشف خطة واشنطن وتحبطها في دونباس
أعلن المستشار السابق لوزير الدفاع الأمريكي، دوغلاس ماكغريغور، أن موسكو تمكنت من إحباط مخطط الولايات المتحدة من إنشاء موطئ قدم في دونباس. 11.01.2023, سبوتنيك عربي
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2023-01-11T11:59+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وقال ماكغريغور: "لقد عملنا لسنوات لبناء جيش ضخم من مائة ألف شخص بهدف واحد فقط ضرب روسيا وتحويل شرق أوكرانيا إلى قاعدة".وبحسب قوله، فإن الكرملين كان يراقب تصرفات الغرب في الدولة المجاورة، واضطرت موسكو إلى التصرف بشكل وقائي وتحييد التهديد لأراضيه.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
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خبير عسكري: روسيا تكشف خطة واشنطن وتحبطها في دونباس

11:59 GMT 11.01.2023
© Sputnik . Maksim Blinov / الانتقال إلى بنك الصورمدينة فولنوفاخا بعد قصف القوات المسلحة الأوكرانية، إقليم دونباس 21 مارس 2022
مدينة فولنوفاخا بعد قصف القوات المسلحة الأوكرانية، إقليم دونباس 21 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2023
© Sputnik . Maksim Blinov
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أعلن المستشار السابق لوزير الدفاع الأمريكي، دوغلاس ماكغريغور، أن موسكو تمكنت من إحباط مخطط الولايات المتحدة من إنشاء موطئ قدم في دونباس.
وقال ماكغريغور: "لقد عملنا لسنوات لبناء جيش ضخم من مائة ألف شخص بهدف واحد فقط ضرب روسيا وتحويل شرق أوكرانيا إلى قاعدة".
وبحسب قوله، فإن الكرملين كان يراقب تصرفات الغرب في الدولة المجاورة، واضطرت موسكو إلى التصرف بشكل وقائي وتحييد التهديد لأراضيه.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
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Танк Т-80 отправляется для боевой стрельбы по позициям ВСУ в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:13 GMT
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