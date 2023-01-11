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https://sputnikarabic.ae/20230111/سفير-روسيا-لدى-كندا-مساعدة-أوتاوا-لكييف-أمر-سخيف-في-ظل-مشاكلها-الداخلية-1072141829.html
سفير روسيا لدى كندا: مساعدة أوتاوا لكييف أمر "سخيف" في ظل مشاكلها الداخلية
سفير روسيا لدى كندا: مساعدة أوتاوا لكييف أمر "سخيف" في ظل مشاكلها الداخلية
صرح سفير روسيا لدى كندا، أوليغ ستيبانوف، أن إعلان أوتاوا تقديم مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا يبدو "سخيفا" في ظل المشاكل الداخلية التي تعاني منها البلاد، وجاء... 11.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-11T04:56+0000
2023-01-11T04:56+0000
العالم
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وقال ستيبانوف في حديث لوكالة "سبوتنيك": "حكومة ترودو التي ترسل الأموال لإثارة الصراع ودعم نظام غير شرعي على بعد آلاف الكيلومترات من كندا تبدو سخيفة"، مضيفاً أنه لأمر مضحك على وجه الخصوص في ظل مشاكل كندا الداخلية.وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول غربية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 شباط/فبراير الماضي.وتسعى الدول الغربية من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.
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سفير روسيا لدى كندا: مساعدة أوتاوا لكييف أمر "سخيف" في ظل مشاكلها الداخلية

04:56 GMT 11.01.2023
© AFP 2022 / PATRICK T. FALLONرئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو
رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2023
© AFP 2022 / PATRICK T. FALLON
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صرح سفير روسيا لدى كندا، أوليغ ستيبانوف، أن إعلان أوتاوا تقديم مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا يبدو "سخيفا" في ظل المشاكل الداخلية التي تعاني منها البلاد، وجاء ذلك على خلفية إعلان مكتب رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، بأن كندا تعتزم شراء منظومة دفاع جوي أمريكية الصنع من طراز "ناسامز" لتقديمها إلى أوكرانيا.
وقال ستيبانوف في حديث لوكالة "سبوتنيك": "حكومة ترودو التي ترسل الأموال لإثارة الصراع ودعم نظام غير شرعي على بعد آلاف الكيلومترات من كندا تبدو سخيفة"، مضيفاً أنه لأمر مضحك على وجه الخصوص في ظل مشاكل كندا الداخلية.

وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول غربية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 شباط/فبراير الماضي.
وتسعى الدول الغربية من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.
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