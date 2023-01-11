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https://sputnikarabic.ae/20230111/علماء-روس-يصنعون-طائرة-دون-طيار-للتحليق-على-كوكب-الزهرة-1072144963.html
علماء روس يصنعون طائرة دون طيار للتحليق فوق كوكب الزهرة
علماء روس يصنعون طائرة دون طيار للتحليق فوق كوكب الزهرة
توصل فريق من العلماء الروس إلى تطوير طائرة دون طيار على شكل بيضاوي ومجهزة بأربعة مراوح للطيران في جو كوكب الزهرة. 11.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-11T08:23+0000
2023-01-11T08:26+0000
مجتمع
علوم
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وسيقدم فريق العلماء من "معهد موسكو للطيران" تقريرا عن هذه الطائرة خلال "قراءات كوروليوف"، المقرر عقدها من 24 ولغاية 27 يناير/كانون الثاني في موسكو.ويقترح المصممون وضع أربعة دوارات وأربعة محركات وأربعة أرجل داعمة، وسيكون داخل الجهاز بطاريات ليثيوم أيون، سيتم من خلالها تشغيل المعدات العلمية، وأرجل الدعم القابلة للسحب والإمالة، وكذلك المحركات.ولزيادة العمر الافتراضي للطائرة في جو كوكب الزهرة شديد الحرارة (أكثر من 400 درجة مئوية)، يُقترح وضع طبقة من الهلام الهوائي ريزورسينول فورمالدهايد في الهيكل تحت الجسم.وتخطط روسيا لإرسال محطة Venera-D في عام 2029، والتي ستستمر في البحث الذي أجرته المحطات السوفيتية والأمريكية من الستينيات إلى التسعينيات على مستوى تكنولوجي جديد.وسيحاول العلماء شرح طبيعة تأثير الاحتباس الحراري، ومن المخطط أيضا دراسة كيفية تفاعل الزهرة مع الرياح الشمسية، ولماذا لا يوجد مجال مغناطيسي خاص به ، سواء كان ذلك في الماضي.
https://sputnikarabic.ae/20210327/علماء-روس-يكتشفون-السبب-الأكثر-شيوعا-لوفاة-رواد-الفضاء-1048487453.html
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علوم
علوم

علماء روس يصنعون طائرة دون طيار للتحليق فوق كوكب الزهرة

08:23 GMT 11.01.2023 (تم التحديث: 08:26 GMT 11.01.2023)
© AFP 2022 / NASA/JPL-CALTECH كوكب الزهرة
كوكب الزهرة - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2023
© AFP 2022 / NASA/JPL-CALTECH
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توصل فريق من العلماء الروس إلى تطوير طائرة دون طيار على شكل بيضاوي ومجهزة بأربعة مراوح للطيران في جو كوكب الزهرة.
وسيقدم فريق العلماء من "معهد موسكو للطيران" تقريرا عن هذه الطائرة خلال "قراءات كوروليوف"، المقرر عقدها من 24 ولغاية 27 يناير/كانون الثاني في موسكو.
وجاء في بيان المعهد "بالنسبة لمركبة الهبوط ذات النظام الدوار، يُقترح استخدام شكل بيضاوي للبدن. وتم اختيار هذا الشكل لأن الشكل الإهليلجي له قيمة دنيا من السحب الديناميكي الهوائي عند التحرك على طول وعبر تدفق الهواء".
ويقترح المصممون وضع أربعة دوارات وأربعة محركات وأربعة أرجل داعمة، وسيكون داخل الجهاز بطاريات ليثيوم أيون، سيتم من خلالها تشغيل المعدات العلمية، وأرجل الدعم القابلة للسحب والإمالة، وكذلك المحركات.
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ولزيادة العمر الافتراضي للطائرة في جو كوكب الزهرة شديد الحرارة (أكثر من 400 درجة مئوية)، يُقترح وضع طبقة من الهلام الهوائي ريزورسينول فورمالدهايد في الهيكل تحت الجسم.
وتخطط روسيا لإرسال محطة Venera-D في عام 2029، والتي ستستمر في البحث الذي أجرته المحطات السوفيتية والأمريكية من الستينيات إلى التسعينيات على مستوى تكنولوجي جديد.
وسيحاول العلماء شرح طبيعة تأثير الاحتباس الحراري، ومن المخطط أيضا دراسة كيفية تفاعل الزهرة مع الرياح الشمسية، ولماذا لا يوجد مجال مغناطيسي خاص به ، سواء كان ذلك في الماضي.
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