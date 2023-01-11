على طريقة ميسي في قطر.. أطفال في الأرجنتين يحتفلون بعيد ميلادهم بـ"البشت"
© AFP 2023 / FRANCK FIFEنجم كرة القدم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، يرتدي "البشت الخليجي" بعد فوزة منتخب بلاده بكأس العالم في قطر، 18 ديسمبر/ كانون الأول 2022
© AFP 2023 / FRANCK FIFE
ابتكر أطفال في الأرجنتين طريقة جديدة للاحتفال بعيد ميلاد صديقتهم، حيث ارتدوا جميعا قميص منتخب بلادهم لكرة القدم، فيما ظهرت الفتاة وهي ترتدي "البشت القطري" على غرار نجم "الألباسيليتي" ليونيل ميسى لدى تسلمه كأس العالم.
وتقدمت الفتاة ببطء نحو أصدقائها، وهي ترتدي الزي التقليدي للدولة الخليجية بينما تحمل مجسما لكأس العالم، على أنغام الأغنية الشهيرة للجماهير الأرجنتينية.
Kids celebrating B’day in Argentina’s World Cup celebration theme 😍😍— #World Champion ⭐️⭐️⭐️🏆 (@HD_Moorthy) January 10, 2023
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ولدى وصول الفتاة إلى أصدقائها رفعت الكأس على طريقة البولغا، لتنطلق قنابل الورق مطلقة أعداد كبيرة من القصاصات بالهواء في أجواء احتفالية مبهجة.
طالب كويتي يحتفل بتخرجه غلي طريقة ميسي ا عتقد ان عبارة '"شيل يا طويل العمر شيل" التي اطلقها الشوالي وطريقته الابداعية هي من ساهمت بتخلبد المشهد pic.twitter.com/AppDHDR2Mz— Rihab Daher (@rihabd) January 9, 2023
يشار إلى أن هذه الطريقة في الاحتقال، ذاع صيتها مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي، ولجأ إليها الكثيرون في احتفالاتهم، آخرهم أحد الخريجين في جامعة الكويت، مرفقة بعبارة"شيل يا طويل العمر شيل" التي اطلقها المعلق التونسي عصام الشوالي.