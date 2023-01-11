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https://sputnikarabic.ae/20230111/على-طريقة-ميسي-في-قطر-أطفال-في-الأرجنتين-يحتفلون-بعيد-ميلادهم-بـالبشت-1072175631.html
على طريقة ميسي في قطر.. أطفال في الأرجنتين يحتفلون بعيد ميلادهم بـ"البشت"
على طريقة ميسي في قطر.. أطفال في الأرجنتين يحتفلون بعيد ميلادهم بـ"البشت"
ابتكر أطفال في الأرجنتين طريقة جديدة للاحتفال بعيد ميلاد صديقتهم، حيث ارتدوا جميعا قميص منتخب بلادهم لكرة القدم، فيما ظهرت الفتاة وهي ترتدي "البشت القطري" على... 11.01.2023, سبوتنيك عربي
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وتقدمت الفتاة ببطء نحو أصدقائها، وهي ترتدي الزي التقليدي للدولة الخليجية بينما تحمل مجسما لكأس العالم، على أنغام الأغنية الشهيرة للجماهير الأرجنتينية.ولدى وصول الفتاة إلى أصدقائها رفعت الكأس على طريقة البولغا، لتنطلق قنابل الورق مطلقة أعداد كبيرة من القصاصات بالهواء في أجواء احتفالية مبهجة.يشار إلى أن هذه الطريقة في الاحتقال، ذاع صيتها مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي، ولجأ إليها الكثيرون في احتفالاتهم، آخرهم أحد الخريجين في جامعة الكويت، مرفقة بعبارة"شيل يا طويل العمر شيل" التي اطلقها المعلق التونسي عصام الشوالي.
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على طريقة ميسي في قطر.. أطفال في الأرجنتين يحتفلون بعيد ميلادهم بـ"البشت"

21:03 GMT 11.01.2023
© AFP 2023 / FRANCK FIFEنجم كرة القدم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، يرتدي "البشت الخليجي" بعد فوزة منتخب بلاده بكأس العالم في قطر، 18 ديسمبر/ كانون الأول 2022
نجم كرة القدم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، يرتدي البشت الخليجي بعد فوزة منتخب بلاده بكأس العالم في قطر، 18 ديسمبر/ كانون الأول 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2023
© AFP 2023 / FRANCK FIFE
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ابتكر أطفال في الأرجنتين طريقة جديدة للاحتفال بعيد ميلاد صديقتهم، حيث ارتدوا جميعا قميص منتخب بلادهم لكرة القدم، فيما ظهرت الفتاة وهي ترتدي "البشت القطري" على غرار نجم "الألباسيليتي" ليونيل ميسى لدى تسلمه كأس العالم.
وتقدمت الفتاة ببطء نحو أصدقائها، وهي ترتدي الزي التقليدي للدولة الخليجية بينما تحمل مجسما لكأس العالم، على أنغام الأغنية الشهيرة للجماهير الأرجنتينية.
ولدى وصول الفتاة إلى أصدقائها رفعت الكأس على طريقة البولغا، لتنطلق قنابل الورق مطلقة أعداد كبيرة من القصاصات بالهواء في أجواء احتفالية مبهجة.
يشار إلى أن هذه الطريقة في الاحتقال، ذاع صيتها مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي، ولجأ إليها الكثيرون في احتفالاتهم، آخرهم أحد الخريجين في جامعة الكويت، مرفقة بعبارة"شيل يا طويل العمر شيل" التي اطلقها المعلق التونسي عصام الشوالي.
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