https://sputnikarabic.ae/20230111/قد-تصل-إلى-البتر-كيفية-تجنب-مضاعفات-عضة-الصقيع-1072170718.html
قد تصل إلى البتر... كيفية تجنب مضاعفات "عضة الصقيع"
قد تصل إلى البتر... كيفية تجنب مضاعفات "عضة الصقيع"
يسبب تعرض الجلد للبرد الشديد إلى مضاعفات خطيرة مثل الحروق أو التجمد، وهي حالة تسمى "عضة الصقيع"، تتطلب في كثير من الأحيان التدخل الطبي. 11.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-11T17:40+0000
2023-01-11T17:40+0000
2023-01-11T17:40+0000
مجتمع
الصحة
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واستعرض موقع "عربي بوست" أعراض ومخاطر حالة "عضة الصقيع" وكذلك طرق تجنبها والتعامل معها في حالة الإصابة، حتى لا يتطور الأمر إلى فقدان الأطراف المصابة.أوضح الموقع أن خطورة عضة الصقيع تختلف من حالة إلى أخرى، حسب درجة تعرض الجلد لدرجات الحرارة المنخفضة، وغالباً ما تصيب الأنف، والوجنتين، والأذنين، والذقن، وأصابع القدمين.تتراوح درجة خطورة عضة الصقيع تتمثل ما بين مجرد تجمد طبقات الجلد السطحية، وحتى تجمد المفاصل، وتغير لون الجلد إلى اللون الأسود، الأمر الذي يشير إلى موت أنسجة المنطقة المعرضة لدرجة الحرارة المنخفضة، ليكون الحل في هذه الحالة هو بتر الجزء المصاب.الأعراضقد تتطور الأعراض إلى:للوقاية من عضة الصقيع ينصح بالتالي:طرق العلاجفي حال كانت عضة الصقيع من الدرجة الأقل خطورة يمكنفي حال تطور الأعراض إلى درجة حادة، يجب التوجه إلى الطبيب فورا، للمساعدة في تحديد شدة عضة الصقيع والتحقق من احتمالية تلف العظام أو العضلات، من أجل تحديد العلاج.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
الصحة
قد تصل إلى البتر... كيفية تجنب مضاعفات "عضة الصقيع"
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يسبب تعرض الجلد للبرد الشديد إلى مضاعفات خطيرة مثل الحروق أو التجمد، وهي حالة تسمى "عضة الصقيع"، تتطلب في كثير من الأحيان التدخل الطبي.
واستعرض موقع
"عربي بوست" أعراض ومخاطر حالة "عضة الصقيع" وكذلك طرق تجنبها والتعامل معها في حالة الإصابة، حتى لا يتطور الأمر إلى فقدان الأطراف المصابة.
أوضح الموقع أن خطورة عضة الصقيع تختلف من حالة إلى أخرى، حسب درجة تعرض الجلد لدرجات الحرارة المنخفضة، وغالباً ما تصيب الأنف، والوجنتين، والأذنين، والذقن، وأصابع القدمين.
تتراوح درجة خطورة عضة الصقيع تتمثل ما بين مجرد تجمد طبقات الجلد السطحية، وحتى تجمد المفاصل، وتغير لون الجلد إلى اللون الأسود، الأمر الذي يشير إلى موت أنسجة المنطقة المعرضة لدرجة الحرارة المنخفضة، ليكون الحل في هذه الحالة هو بتر الجزء المصاب.
الأعراض
تغير لون المنطقة المصابة لتصبح بالأحمر أو الأصفر أو الأبيض.
قد تتطور الأعراض إلى:
تحول الجلد إلى اللون الأسود.
للوقاية من عضة الصقيع ينصح بالتالي:
تجنب البقاء لفترات طويلة في أماكن منخفضة الحرارة.
تغطية جميع أجزاء الجلد وخاصة الأطراف والأنف والأذنين.
طرق العلاج
في حال كانت عضة الصقيع من الدرجة الأقل خطورة يمكن
فرك الكفين مع بعضهما البعض ووضعهما تحت الإبطين.
الابتعاد عن مجموعة مصادر الحرارة المباشرة مثل المصابيح، والنار، والكمادات، فربما تسبب حروقا للجلد.
في حال تطور الأعراض إلى درجة حادة، يجب التوجه إلى الطبيب فورا، للمساعدة في تحديد شدة عضة الصقيع والتحقق من احتمالية تلف العظام أو العضلات، من أجل تحديد العلاج.