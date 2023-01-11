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https://sputnikarabic.ae/20230111/قد-تصل-إلى-البتر-كيفية-تجنب-مضاعفات-عضة-الصقيع-1072170718.html
قد تصل إلى البتر... كيفية تجنب مضاعفات "عضة الصقيع"
قد تصل إلى البتر... كيفية تجنب مضاعفات "عضة الصقيع"
يسبب تعرض الجلد للبرد الشديد إلى مضاعفات خطيرة مثل الحروق أو التجمد، وهي حالة تسمى "عضة الصقيع"، تتطلب في كثير من الأحيان التدخل الطبي. 11.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-11T17:40+0000
2023-01-11T17:40+0000
مجتمع
الصحة
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واستعرض موقع "عربي بوست" أعراض ومخاطر حالة "عضة الصقيع" وكذلك طرق تجنبها والتعامل معها في حالة الإصابة، حتى لا يتطور الأمر إلى فقدان الأطراف المصابة.أوضح الموقع أن خطورة عضة الصقيع تختلف من حالة إلى أخرى، حسب درجة تعرض الجلد لدرجات الحرارة المنخفضة، وغالباً ما تصيب الأنف، والوجنتين، والأذنين، والذقن، وأصابع القدمين.تتراوح درجة خطورة عضة الصقيع تتمثل ما بين مجرد تجمد طبقات الجلد السطحية، وحتى تجمد المفاصل، وتغير لون الجلد إلى اللون الأسود، الأمر الذي يشير إلى موت أنسجة المنطقة المعرضة لدرجة الحرارة المنخفضة، ليكون الحل في هذه الحالة هو بتر الجزء المصاب.الأعراضقد تتطور الأعراض إلى:للوقاية من عضة الصقيع ينصح بالتالي:طرق العلاجفي حال كانت عضة الصقيع من الدرجة الأقل خطورة يمكنفي حال تطور الأعراض إلى درجة حادة، يجب التوجه إلى الطبيب فورا، للمساعدة في تحديد شدة عضة الصقيع والتحقق من احتمالية تلف العظام أو العضلات، من أجل تحديد العلاج.
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الصحة
الصحة

قد تصل إلى البتر... كيفية تجنب مضاعفات "عضة الصقيع"

17:40 GMT 11.01.2023
© Sputnik . Ajar Varlamov / الانتقال إلى بنك الصوربرد قارس في ياكوتسك، روسيا
برد قارس في ياكوتسك، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2023
© Sputnik . Ajar Varlamov
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يسبب تعرض الجلد للبرد الشديد إلى مضاعفات خطيرة مثل الحروق أو التجمد، وهي حالة تسمى "عضة الصقيع"، تتطلب في كثير من الأحيان التدخل الطبي.
واستعرض موقع "عربي بوست" أعراض ومخاطر حالة "عضة الصقيع" وكذلك طرق تجنبها والتعامل معها في حالة الإصابة، حتى لا يتطور الأمر إلى فقدان الأطراف المصابة.
أوضح الموقع أن خطورة عضة الصقيع تختلف من حالة إلى أخرى، حسب درجة تعرض الجلد لدرجات الحرارة المنخفضة، وغالباً ما تصيب الأنف، والوجنتين، والأذنين، والذقن، وأصابع القدمين.
تتراوح درجة خطورة عضة الصقيع تتمثل ما بين مجرد تجمد طبقات الجلد السطحية، وحتى تجمد المفاصل، وتغير لون الجلد إلى اللون الأسود، الأمر الذي يشير إلى موت أنسجة المنطقة المعرضة لدرجة الحرارة المنخفضة، ليكون الحل في هذه الحالة هو بتر الجزء المصاب.

الأعراض

خدر وتنمل الجلد.
تغير لون المنطقة المصابة لتصبح بالأحمر أو الأصفر أو الأبيض.
ألم حول المنطقة المصابة.

قد تتطور الأعراض إلى:

تقرح الجلد.
تحول الجلد إلى اللون الأسود.
تصلب المفاصل والعضلات.

للوقاية من عضة الصقيع ينصح بالتالي:

ارتداء ملابس ثقيلة.
تجنب البقاء لفترات طويلة في أماكن منخفضة الحرارة.
تغطية جميع أجزاء الجلد وخاصة الأطراف والأنف والأذنين.

طرق العلاج

في حال كانت عضة الصقيع من الدرجة الأقل خطورة يمكن
إعادة تدفئة الجسم.
احتساء مشروبات ساخنة.
ارتداء ملابس ثقيلة.
فرك الكفين مع بعضهما البعض ووضعهما تحت الإبطين.
نزع الملابس المبتلة.
وضع القدمين في ماء دافئ.
الابتعاد عن مجموعة مصادر الحرارة المباشرة مثل المصابيح، والنار، والكمادات، فربما تسبب حروقا للجلد.
في حال تطور الأعراض إلى درجة حادة، يجب التوجه إلى الطبيب فورا، للمساعدة في تحديد شدة عضة الصقيع والتحقق من احتمالية تلف العظام أو العضلات، من أجل تحديد العلاج.
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