https://sputnikarabic.ae/20230111/كوريا-الجنوبية-تعلن-إجراء-مناورات-نووية-مشتركة-مع-أمريكا-لردع-جارتها-الشمالية-1072143956.html
كوريا الجنوبية تعلن إجراء مناورات نووية مشتركة مع أمريكا لردع جارتها الشمالية
كوريا الجنوبية تعلن إجراء مناورات نووية مشتركة مع أمريكا لردع جارتها الشمالية
أعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، اليوم الأربعاء، أنها "ستجري مع الولايات المتحدة الأمريكية مناورات نووية، الشهر المقبل، لردع كوريا الشمالية". 11.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-11T07:42+0000
2023-01-11T07:42+0000
2023-01-11T07:42+0000
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كوريا الجنوبية
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقالت الوزارة، في تقريرها إلى الرئيس يون سيوك-يول، إن "كوريا والولايات المتحدة تخططان لإجراء مناورة عسكرية مشتركة الشهر المقبل في إطار سيناريو استخدام كوريا الشمالية لسلاح نووي"، حسب وكالة يونهاب الكورية الجنوبية.وأضاف التقرير أن "من بين الخطط الأخرى، تنوي الدولتان عقد تدريبات الربيع لمدة 11 يوما بلا انقطاع، وإجراء اختبار نهائي لصاروخ فضائي يعمل بالوقود الصلب محلي الصنع وإطلاق أول قمر صناعي كوري للمراقبة العسكرية".وقال مسؤول في الوزارة، إنه "من المتوقع أن يناقش البلدان خلال التدريبات ردود فعل منسقة على سيناريو استخدام كوريا الشمالية قوتها النووية، بما في ذلك إجراءات التعاون مع المجتمع الدولي".يأتي ذلك وسط تصاعد التوترات العسكرية في شبه الجزيرة الكورية بشكل حاد في عام 2022، حيث أطلقت كوريا الشمالية نحو 70 صاروخا باليستيا.وتقول بيونغ يانغ إن جميع أنشطتها العسكرية هي رد على "الاستفزازات" من جانب كوريا الجنوبية، التي أجرت أخيرا مناورات عسكرية مكثفة، سواء بشكل مستقل أو بالمشاركة مع الولايات المتحدة واليابان.
https://sputnikarabic.ae/20230104/كوريا-الجنوبية-تهدد-بتعليق-اتفاقية-خفض-التوتر-العسكري-إذا-انتهكت-جارتها-الشمالية-مجالها-الجوي--1071912026.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
كوريا الجنوبية تعلن إجراء مناورات نووية مشتركة مع أمريكا لردع جارتها الشمالية
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أعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، اليوم الأربعاء، أنها "ستجري مع الولايات المتحدة الأمريكية مناورات نووية، الشهر المقبل، لردع كوريا الشمالية".
وقالت الوزارة، في تقريرها إلى الرئيس يون سيوك-يول، إن "كوريا والولايات المتحدة تخططان لإجراء مناورة عسكرية مشتركة الشهر المقبل في إطار سيناريو استخدام كوريا الشمالية لسلاح نووي"، حسب وكالة
يونهاب الكورية الجنوبية.
وأضاف التقرير أن "من بين الخطط الأخرى، تنوي الدولتان عقد تدريبات الربيع لمدة 11 يوما بلا انقطاع، وإجراء اختبار نهائي لصاروخ فضائي يعمل بالوقود الصلب محلي الصنع وإطلاق أول قمر صناعي كوري للمراقبة العسكرية".
وقال مسؤول في الوزارة، إنه "من المتوقع أن يناقش البلدان خلال التدريبات ردود فعل منسقة على سيناريو استخدام كوريا الشمالية قوتها النووية، بما في ذلك إجراءات التعاون مع المجتمع الدولي".
يأتي ذلك وسط تصاعد التوترات العسكرية في شبه الجزيرة الكورية بشكل حاد في عام 2022، حيث أطلقت كوريا الشمالية نحو 70 صاروخا باليستيا.
وتقول بيونغ يانغ إن جميع أنشطتها العسكرية
هي رد على "الاستفزازات" من جانب كوريا الجنوبية، التي أجرت أخيرا مناورات عسكرية مكثفة، سواء بشكل مستقل أو بالمشاركة مع الولايات المتحدة واليابان.