https://sputnikarabic.ae/20230111/لندن-وطوكيو-توقعان-اتفاقية-دفاع-تسمح-بتبادل-نشر-القوات-1072178174.html
لندن وطوكيو توقعان اتفاقية دفاع تسمح بتبادل نشر القوات
لندن وطوكيو توقعان اتفاقية دفاع تسمح بتبادل نشر القوات
قال مكتب رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، يوم الأربعاء، إن سوناك ونظيره الياباني فوميو كيشيدا وقعا اتفاقية دفاع ثنائية يطلق عليها اسم اتفاقية الوصول المتبادل... 11.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-11T23:04+0000
2023-01-11T23:04+0000
2023-01-11T23:04+0000
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موسكو - سبوتنيك. وقال المكتب في تغريدة عبر موقع تويتر: "وقع رئيس الوزراء ورئيس الوزراء الياباني اتفاقية تاريخية للسماح للمملكة المتحدة واليابان بنشر قوات في بلدان بعضهما البعض".ووفقا لرئاسة الوزراء استضاف سوناك كيشيدا في برج لندن في وقت سابق من يوم الأربعاء، وخلال الاجتماع، ناقشا اتفاقية الوصول المتبادل، مشيرين إلى أنها "كانت خطوة مهمة في التعاون المشترك بين المملكة المتحدة واليابان".وقال المكتب على الموقع الإلكتروني: "إن التعاون عبر الدفاع والأمن لن يفيد اليابان والمملكة المتحدة فحسب، بل الاستقرار العالمي الأوسع نطاقا".وقال سوناك أيضا إنه يتطلع إلى زيارة هيروشيما لحضور قمة مجموعة السبع في مايو، كما جاء في البيان.وأصبحت المملكة المتحدة أول دولة أوروبية توقع اتفاقية الوصول المتبادل مع اليابان، واتفق الجانبان على توقيع الاتفاقية في مايو 2022.
https://sputnikarabic.ae/20221210/بعد-الإعلان-عن-مشروع-عسكري-مشترك-معلومات-عن-القوات-الجوية-لليابان-وبريطانيا-وإيطاليا-1071054214.html
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بريطانيا, أخبار اليابان, العالم
بريطانيا, أخبار اليابان, العالم
لندن وطوكيو توقعان اتفاقية دفاع تسمح بتبادل نشر القوات
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قال مكتب رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، يوم الأربعاء، إن سوناك ونظيره الياباني فوميو كيشيدا وقعا اتفاقية دفاع ثنائية يطلق عليها اسم اتفاقية الوصول المتبادل تسمح للندن وطوكيو بتبادل نشر القوات على أراضي البلدين.
موسكو - سبوتنيك
. وقال المكتب في تغريدة عبر موقع تويتر: "وقع رئيس الوزراء ورئيس الوزراء الياباني اتفاقية تاريخية للسماح للمملكة المتحدة واليابان بنشر قوات في بلدان بعضهما البعض".
10 ديسمبر 2022, 15:35 GMT
ووفقا لرئاسة الوزراء استضاف سوناك كيشيدا في برج لندن في وقت سابق من يوم الأربعاء، وخلال الاجتماع، ناقشا اتفاقية الوصول المتبادل، مشيرين إلى أنها "كانت خطوة مهمة في التعاون المشترك بين المملكة المتحدة واليابان".
وقال المكتب على الموقع الإلكتروني: "إن التعاون عبر الدفاع والأمن لن يفيد اليابان والمملكة المتحدة فحسب، بل الاستقرار العالمي الأوسع نطاقا".
وقال سوناك أيضا إنه يتطلع إلى زيارة هيروشيما لحضور قمة مجموعة السبع في مايو، كما جاء في البيان.
وأصبحت المملكة المتحدة أول دولة أوروبية توقع اتفاقية الوصول المتبادل مع اليابان
، واتفق الجانبان على توقيع الاتفاقية في مايو 2022.