عربي
https://sputnikarabic.ae/20230111/لندن-وطوكيو-توقعان-اتفاقية-دفاع-تسمح-بتبادل-نشر-القوات-1072178174.html
لندن وطوكيو توقعان اتفاقية دفاع تسمح بتبادل نشر القوات
لندن وطوكيو توقعان اتفاقية دفاع تسمح بتبادل نشر القوات
قال مكتب رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، يوم الأربعاء، إن سوناك ونظيره الياباني فوميو كيشيدا وقعا اتفاقية دفاع ثنائية يطلق عليها اسم اتفاقية الوصول المتبادل... 11.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-11T23:04+0000
2023-01-11T23:04+0000
بريطانيا
أخبار اليابان
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101696/25/1016962519_0:69:1001:632_1920x0_80_0_0_57e0d1a0cb9fbe5f5bddf54876b8e536.jpg
موسكو - سبوتنيك. وقال المكتب في تغريدة عبر موقع تويتر: "وقع رئيس الوزراء ورئيس الوزراء الياباني اتفاقية تاريخية للسماح للمملكة المتحدة واليابان بنشر قوات في بلدان بعضهما البعض".ووفقا لرئاسة الوزراء استضاف سوناك كيشيدا في برج لندن في وقت سابق من يوم الأربعاء، وخلال الاجتماع، ناقشا اتفاقية الوصول المتبادل، مشيرين إلى أنها "كانت خطوة مهمة في التعاون المشترك بين المملكة المتحدة واليابان".وقال المكتب على الموقع الإلكتروني: "إن التعاون عبر الدفاع والأمن لن يفيد اليابان والمملكة المتحدة فحسب، بل الاستقرار العالمي الأوسع نطاقا".وقال سوناك أيضا إنه يتطلع إلى زيارة هيروشيما لحضور قمة مجموعة السبع في مايو، كما جاء في البيان.وأصبحت المملكة المتحدة أول دولة أوروبية توقع اتفاقية الوصول المتبادل مع اليابان، واتفق الجانبان على توقيع الاتفاقية في مايو 2022.
https://sputnikarabic.ae/20221210/بعد-الإعلان-عن-مشروع-عسكري-مشترك-معلومات-عن-القوات-الجوية-لليابان-وبريطانيا-وإيطاليا-1071054214.html
بريطانيا
أخبار اليابان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101696/25/1016962519_32:0:967:701_1920x0_80_0_0_cfa4dab4971d7b3a6af946ff99942c40.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
بريطانيا, أخبار اليابان, العالم
بريطانيا, أخبار اليابان, العالم

لندن وطوكيو توقعان اتفاقية دفاع تسمح بتبادل نشر القوات

23:04 GMT 11.01.2023
© flickr.com / UK Ministry of Defence الجيش البريطاني
الجيش البريطاني - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2023
© flickr.com / UK Ministry of Defence
تابعنا عبرTelegram
قال مكتب رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، يوم الأربعاء، إن سوناك ونظيره الياباني فوميو كيشيدا وقعا اتفاقية دفاع ثنائية يطلق عليها اسم اتفاقية الوصول المتبادل تسمح للندن وطوكيو بتبادل نشر القوات على أراضي البلدين.
موسكو - سبوتنيك. وقال المكتب في تغريدة عبر موقع تويتر: "وقع رئيس الوزراء ورئيس الوزراء الياباني اتفاقية تاريخية للسماح للمملكة المتحدة واليابان بنشر قوات في بلدان بعضهما البعض".
القوات الجوية اليابانية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2022
بعد الإعلان عن مشروع عسكري مشترك... معلومات عن القوات الجوية لليابان وبريطانيا وإيطاليا
10 ديسمبر 2022, 15:35 GMT
ووفقا لرئاسة الوزراء استضاف سوناك كيشيدا في برج لندن في وقت سابق من يوم الأربعاء، وخلال الاجتماع، ناقشا اتفاقية الوصول المتبادل، مشيرين إلى أنها "كانت خطوة مهمة في التعاون المشترك بين المملكة المتحدة واليابان".
وقال المكتب على الموقع الإلكتروني: "إن التعاون عبر الدفاع والأمن لن يفيد اليابان والمملكة المتحدة فحسب، بل الاستقرار العالمي الأوسع نطاقا".
وقال سوناك أيضا إنه يتطلع إلى زيارة هيروشيما لحضور قمة مجموعة السبع في مايو، كما جاء في البيان.
وأصبحت المملكة المتحدة أول دولة أوروبية توقع اتفاقية الوصول المتبادل مع اليابان، واتفق الجانبان على توقيع الاتفاقية في مايو 2022.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Танк Т-80 отправляется для боевой стрельбы по позициям ВСУ в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة20:46 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала